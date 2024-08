Most Počitelj, odnosno 'Most Hercegovina' kako će se službeno zvati, trebao do kraja ljeta biti pušten u promet. Riječ je o sastavnom dijelu poddionice Počitelj - Zvirovići koridora Vc duge 11 kilometara, a koja će biti povezana s Hrvatskom preko graničnog prijelaza Bijača.

Kamioni su danas testirali most Hercegovina u Čapljini na dionici Počitelj - Zvirovići.

Čapljinski portal javlja da je na gradilište stiglo 12 kamiona, teški po 40 tona. Testiranje su provodili stručnjaci Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru.

"Završeno je ispitivanje mosta Hercegovina probnim opterećenjem. Rezultati ispitivanja su pokazali da se most ponaša u skladu s projektiranim uvjetima, odnosno da su progibi unutar projektiranih granica i da su zaostale deformacije unutar projektiranih granica, kao i ponašanje konstrukcije uslijed dinamičnog opterećenja mosta", rekao je Ismet Hajduk, glavni inženjer za mostove i objekte na dionici Počitelj – Zvirovići.

Ovaj most jedan je od najviših u regiji, zbog čega spada u sam vrh najkompleksnijih objekata unutar autoceste na koridoru 5C. Jedinstven je po tome što se sve četiri trake autoceste nalaze na jednoj konstrukciji. Viši je od 100 metara, dug 980 metara, a u njega je ugrađeno 38 tisuća kubičnih metara betona, 9 tisuća tona armature i 1500 tona kablova za prednaprezanje. Na sve to je išlo 20 tisuća kvadratnih metara asfalta i hidroizolacije.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji mosta iznosi 32.894.420,75 eura s PDV-om.

