BBC: Kamala bi trebala pobijediti na izborima. Zašto? Zato što nije Trump... A ni Biden

Samo dan prije izbora, utrka za Bijelu kuću došla je do mrtve točke. Ankete pokazuju da su Donald Trump i Kamala Harris skoro izjednačeni. Pobjedu će možda donijeti dva do tri boda u "swing" državama. Postoje uvjerljivi argumenti za svakog od njih, a Donald Trump mogao bi biti prvi poraženi predsjednik koji je opet izabran u posljednjih 130 godina.

Ide mu u prilog što trenutno nije na vlasti. Naime, iako je glavni razlog visoke inflacije posljedica pandemije, Trump slobodno može pitati: "Je li vam sada bolje nego prije četiri godine?". Samo četvrtina Amerikanaca kaže da je zadovoljna smjerom u kojem zemlja ide, a dvije trećine ima loše ekonomske izglede, iako je u zemlji nezaposlenost niska. Harris se po toj temi teško distancirati od Bidena, piše BBC.

Drugo, čini se da mu ništa ne utječe na popularnost. Unatoč posljedicama nereda 6. siječnja 2021. na američkom Kapitolu, nizu optužnica i kaznenoj presudi bez presedana, Trumpova potpora ostala je stabilna cijele godine. Dok Demokrati i konzervativci "nikad-Trump" kažu da nije sposoban za dužnost, većina republikanaca slaže se kada Trump kaže da je žrtva političkog lova na vještice. S obzirom na to da su obje strane tako ukopane, on samo treba pridobiti dovoljan dio malog dijela neodlučnih glasača bez fiksnog pogleda na njega.

Osim stanja u gospodarstvu, izbore često odlučuje emotivne teme. Demokrati se nadaju da je to tema pobačaja, a Trump je uvjeren da je to imigracija. Ankete pokazuju da birači više vjeruju Trumpu u pogledu imigracije - i da mu ide puno bolje s Latinoamerikancima nego na prethodnim izborima.

Puno je više Amerikanaca bez diplome nego s njom, Ako poveća izlaznost u ruralnim i prigradskim dijelovima swing država, Trumpu to može nadoknaditi gubitak umjerenih, fakultetski obrazovanih republikanaca. Na njega se gleda kao na jakog čovjeka u nestabilnom svijetu. Bivši predsjednik svoju nepredvidivost ipak vidi kao snagu i ističe da za vrijeme njegova boravka u Bijeloj kući nisu počinjali veliki ratovi. Mnogi Amerikanci su ljuti, iz različitih razloga, što SAD šalje milijarde u Ukrajinu i Izrael - i misle da je Amerika slabija pod Bidenom.

Većina glasača, posebice muškarci vidi Trumpa kao jačeg vođu od Harrisa.

Prvi i osnovni razlog zašto bi Kamala mogla pobijediti je - zato što nije Trump, a drugi - zato što nije Biden. Trump je 2020. osvojio rekordan broj glasova za republikanskog kandidata, ali je poražen jer je izašlo još sedam milijuna Amerikanaca da podrže Bidena. Ovaj put, Harris igra na faktor straha od Trumpovog povratka. Nazvala ga je "fašistom" i prijetnjom demokraciji, dok je obećala da će se odmaknuti od "drama i sukoba". Demokrati su bili suočeni s gotovo sigurnim porazom u trenutku kada je Biden ispao iz utrke. Ujedinjeni u želji da pobijede Trumpa, stranka se brzo okupila oko Harris.

Kamala zagovara prava žena, a ovo su prvi predsjednički izbori otkako je Vrhovni sud SAD-a poništio slučaj "Roe vs. Wade" i ustavno pravo na pobačaj. Birači zabrinuti oko zaštite prava na pobačaj velikom većinom podržavaju Harris, a na središnjim izborima 2022. vidjelo se da to pitanje može potaknuti odaziv i imati stvarni utjecaj na rezultat. Povijesna priroda njezine težnje da postane prva žena predsjednica također bi mogla ojačati njezino značajno vodstvo među glasačicama.

Vjerojatnije je da će se njezini birači pojaviti, a to su fakultetski obrazovani i stariji ljudi. Demokrati u konačnici postižu bolje rezultate u skupinama s visokim odazivom, dok je Trump postigao napredak u skupinama s relativno niskim odazivom poput mladih muškaraca i onih bez fakultetske diplome.

Kamala je skupila i potrošila više novca na kampanju, a nije tajna da su američki izbori skupi, a 2024. je na putu da bude najskuplji ikada. Međutim, kada je u pitanju kupovna moć - Harris je na vrhu. Ona je prikupila više otkako je postala kandidatkinja u srpnju nego Trump u cijelom razdoblju od siječnja 2023.

Kampanja u američkom stilu, ali s malih ekrana

Sama kampanja bila je prepuna šokantnih događaja, od pokušaja atentata do tvrdnji o jedenju kućnih ljubimaca i kontroverznih komentara o "damama mačkama bez djece" do predsjednikovog odustajanja od utrke nakon čestih grešaka.

Pokušaj atentata na Trumpa

Donald Trump je 13. srpnja postao prvi predsjednik ili kandidat na kojeg je pokušan atentat nakon Ronalda Reagana 1981. godine. Bivši predsjednik pobjegao je s ranom od metka na uhu u napadu dok je držao govor pristašama u Butleru u Pennsylvaniji.

Thomas Crooks (20), koji je bio smješten na krovu obližnje zgrade, ispalio je osam metaka prije nego što ga je ubio kontrasnajperist Tajne službe. Corey Comperatore, bivši zapovjednik dobrovoljnih vatrogasaca, ubijen je u gomili dok je pokušavao zaštititi svoju obitelj od metaka. Dok su Trumpa držali agenti Tajne službe koji su ga pokušavali zaštititi, on je iskoristio trenutak da udari šakom i vikne "borba" svojim oduševljenim obožavateljima u publici.

Musk podržava Trumpa

U noći pucnjave, milijarder Elon Musk objavio je na X-u: "U potpunosti podržavam predsjednika Trumpa i nadam se njegovom brzom oporavku." To se pokazalo značajnim za Trumpa, ne samo zbog ogromne prisutnosti vlasnika X na društvenim mrežama i općeg utjecaja – već i zbog njegovog novčanika.

Između srpnja i rujna Musk je donirao 75 milijuna dolara kampanji koju je osnovao kako bi podržao Trumpovu predsjedničku kandidaturu, a dao je oko 44 milijuna dolara u prvoj polovici listopada.

Biden odustaje od utrke

Pritisak se gomilao na predsjednika Joea Bidena neko vrijeme prije nego što se povukao iz utrke u srpnju. Česte greške ovog 81-godišnjaka tijekom govora, osobito tijekom katastrofalne rasprave s Trumpom mjesec dana prije, bacile su "ljagu" na njegov pokušaj za drugi mandat. Odmah je dao potporu svojoj potpredsjednici Kamali Harris, pozivajući demokrate da doniraju njezinoj kampanji kad se on povukao.

Harris se kandidira

Dobila je predsjednikovu potporu, ali je Harris još trebala biti službeno izabrana za novu predsjedničku kandidatkinju Demokrata. 60-godišnjakinja je imala nekoliko potencijalnih protukandidata neposredno nakon što je Biden odustao, ali to nikada nije izgledalo dvojbeno nakon što ju je podržao bivši predsjednik Barack Obama. Na kraju, niti jedan protukandidat nije se službeno predstavio prije isteka roka, što znači da je Harris proglašena demokratskom kandidatkinjom početkom kolovoza. U svom prvom govoru nakon što je prihvatila nominaciju, pozvala je na jedinstvo, rekavši da je ovo "prilika da se zacrta novi put naprijed".

'Kamala je derište'

Da, Harris je bila potrebna potpora njezine stranke kako bi postala njezina kandidatkinja, ali također je morala brzo pridobiti potencijalne demokratske birače na svoju stranu. Prilika za brendiranje naizgled joj je pala ravno u krilo kada ju je podržala britanska pop zvijezda Charli XCX, napisavši u objavi na X: "Kamala JE derište". Izvan konteksta, to zvuči kao neobična uvreda. No Charli XCX je upravo izdala svoj hit album "Brat" (derište), što je dovelo do trenda društvenih medija za nešto što je poznato kao "ljeto derišta".

Umjesto tipičnog značenja - loše odgojeno ili neodgojeno dijete - pjevačica je pomogla redefinirati derište kao životni stil "karakteriziran samouvjerenim, neovisnim i hedonističkim stavom". Kamala Harris i njezina kampanja bacile su se na trend, stvarajući ilustracije za račun svoje HQ kampanje koja je odražavala onu albuma Brat.

'Dame mačke bez djece'

Sada već ozloglašeni komentari koje je 2021. dao Trumpov protukandidat J.D. Vance ponovno su se pojavili nedugo nakon odobravanja derišta. Vance, govoreći za Fox News u to vrijeme, rekao je da su Harris i drugi demokrati "hrpa dama mačaka bez djece… jadne zbog vlastitih života i izbora koje su donijele".

"Cijelom budućnošću Demokrata upravljaju ljudi bez djece", rekao je, unatoč činjenici da gospođa Harris ima dvoje posinaka - Ellu i Colea - sa svojim suprugom Dougom Emhoffom.

Zvijezda serije Prijatelji Jennifer Aniston kritizirala je Vanceove izjave dok je dijelila snimku na Instagramu, napisavši u naslovu: "Uistinu ne mogu vjerovati da ovo dolazi od potencijalnog potpredsjednika Sjedinjenih Država." Senator iz Ohija rekao je da ostaje pri stavu, ali da njegove primjedbe nisu kritika ljudi koji odluče ne imati djecu.

"Ovdje se ne radi o kritiziranju ljudi koji iz različitih razloga nisu imali djecu", rekao je. "Ovdje se radi o kritiziranju Demokratske stranke jer je postala protiv obitelji i djece."

Harrisova kampanja uzvratila je na Vanceove komentare, rekavši da "svaki Amerikanac ima udjela u budućnosti ove zemlje".

Trump dovodi u pitanje Harrisov rasni identitet

U potezu koji je izazvao uzdahe publike na konvenciji koju je organizirala Nacionalna udruga crnih novinara u Chicagu, Trump je doveo u pitanje rasni identitet Harris, upitavši: "Je li ona Indijka ili je crnkinja?"

"Poznajem je dugo, neizravno ne izravno… i uvijek je bila indijskog podrijetla, a samo je promovirala indijansko nasljeđe. Nisam znao da je crna, sve do prije nekoliko godina kada je slučajno pocrnjela, a sada želi da bude poznata kao crnka, pa ne znam je li Indijanka ili je crnka?", rekao je. Kamalin otac je s Jamajke,a majka Indijka. Kao odgovor, Harris je rekla da su komentari "ista stara serija" i da "Amerika zaslužuje bolje".

'To je moj tata!'

Guverner Minnesote Tim Walz bio je relativno nepoznat kada ga je Harris početkom kolovoza odabrala za potpredsjedničkog kandidata. Ali, on je doista ostavio svoj pečat značajnim govorom na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji nekoliko tjedana kasnije, rekavši vjernicima svoje stranke da je "vrijeme da se okrene stranica" Donalda Trumpa.

Bio je to govor kakav biste u potpunosti očekivali od bivšeg trenera američkog nogometa poput Walza, jer je pozvao svoje kolege da "ostave sve na terenu" do dana izbora. Čini se da nitko nije bio više inspiriran Walzom od njegovog sina Gusa, koji je ustao usred njegovog govora i kroz suze ponosno uzviknuo: "To je moj tata!"

'Jedu kućne ljubimce…'

Oprostilo bi vam se ako pretpostavite da će mačke samo jednom igrati ključnu ulogu u izbornoj kampanji. Ali, komentari "mačke bez djece" zapravo su bili zasjenjeni potpuno neutemeljenim tvrdnjama koje su ponovili Trump i Vance o haićanskim imigrantima u Springfieldu, Ohio, koji jedu kućne ljubimce stanovnika. U predsjedničkoj debati između njega i Harris, gospodin Trump je rekao: "U Springfieldu jedu pse, ljude koji su ušli, jedu mačke… Jedu… jedu kućne ljubimci ljudi koji tamo žive. I to se događa u našoj zemlji i to je sramota."

Harris, koju se moglo vidjeti kako se smije i govori "ovo je nevjerojatno", odgovorila je kada je došao red na nju: "Razgovarajte o ekstremima."

Taylor Swift podržava Kamalu

Gotovo odmah nakon debate, Taylor Swift rekla je svojih 283 milijuna Instagram pratitelja da će glasati za Harris. Pjevačica ih je pozvala da "provedu istraživanje" - ali je rekla da su je slike koje je generirala umjetna inteligencija na kojima ona podržava gospodina Trumpa navele da shvati "moram biti vrlo transparentna u pogledu svojih stvarnih planova".

Objavu je popratila i fotka na kojoj pjevačica drži svog mačka Benjamina Buttona, a potpisala se s "Taylor Swift - Childless Cat Lady". Trump je prvo rekao da "nije obožavatelj Taylor". Ali, nekoliko dana kasnije, kada su ispitivanja javnog mnijenja pokazala rezultat objave, bivši predsjednik je na svom računu na društvenim mrežama Truth Social dodao: "MRZIM TAYLOR SWIFT!"

'Pokušaj atentata' na Trumpa na golf terenu

Tajna služba spriječila je drugi pokušaj ubojstva Trumpa 15. rujna dok je bivši predsjednik igrao golf na svom terenu u West Palm Beachu na Floridi. Ryan Routh je uhićen nakon što je viđena puška kako viri kroz grmlje u blizini mjesta na kojem je igrao Trump. Navodno je promatrao oko 12 sati prije nego što ga je agent uočio i otvorio vatru. Priveden je nakon manje od sat vremena nakon što je pobjegao s mjesta događaja. Trump iskoristio je incident da pokaže svoju otpornost.

“Ništa me neće usporiti”, napisao je u izjavi. "NIKAD SE NEĆU PREDATI! Uvijek ću te voljeti jer me podržavaš.

Musk obećava milijune dolara kako bi pridobio državne birače

Sedam "swing" država - Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Sjeverna Karolina, Pennsylvania i Wisconsin - vjeruje se da su one gdje će izbori biti dobiveni ili izgubljeni. Kao rezultat toga, navodno je više od milijardu dolara potrošeno na predsjedničke oglase ciljane na više od 60 milijuna ljudi koji žive u njima.

Musk je bacio svoje bogatstvo iza Trumpa na način koji nikad prije nije viđen: obećavši da će dati milijun dolara svaki dan do 5. studenog registriranim biračima u swing državama. Sve što glasači moraju učiniti da bi dobili pravo glasa je potpisati njegovu online peticiju za slobodu govora i prava na oružje. Prvi milijun dolara dodijeljen je čovjeku po imenu John Dreher tijekom kampanje u Pennsylvaniji 19. listopada.

Vlasnik X je nakon toga pozvan na hitno sudsko saslušanje u Philadelphiji, Pennsylvania, optužen za vođenje ilegalne lutrije i pokušaj utjecaja na birače. Ali, tužba je stavljena na čekanje dok savezni sud razmatra hoće li preuzeti slučaj, što znači da Musk može slobodno nastaviti s darivanjem.

Kampanja je skoro gotova - ali slijedi još drama

Kandidati će pokušavati pridobiti birače sve do zatvaranja glasovanja u utorak 5. studenog navečer. Odatle, svatko može nagađati što će se sljedeće dogoditi, a ankete pokazuju da će to biti najteža utrka posljednjih godina.

