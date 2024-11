Svijet iščekuje američke izbore. Naša ekipa - reporter Petar Panjkota i snimatelj Janko Gredelj prate završnicu kampanje i nikad neizvjesnije izbore u Americi.

Petre, nalaziš se u Pennsylvaniji - zbog čega je ta država toliko važna?

"Trudimo se uvijek biti tamo gdje je najvažnije, a najvažnije je ovog puta u Philadelphiji, najvećem gradu Pensylvaniji, u jednoj od sedam tzv. "swing" država koje će odlučiti pobjednika ovih izbora. Iako više od 240 milijuna Amerikanaca ima pravo glasa, relativno mali broj, njih nekoliko desetaka tisuća će odlučiti tko će postati novi predsjednik. Gotovo sigurno je da će to biti ljudi iz sedam od 50 saveznih država pri čemu je Pennsylvanija svojevrsni jackpot onog tko je dobije. Peta je najmnogoljudnija država, nakon Kalifornije, Teksasa, New Yorka i Floride i ima čak 19 elektorskih glasova, najviše od svih swing država. Glavna tema ovdje je ekonomija kao u većini drugih država. Joe Biden je 2020. ovdje pobjedio s 82 tisuće glasova više od Trumpa", prezentirao je Panjkota.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostale 'swing' države

"Južnije je Sjeverna Karolina, u njoj živi gotovo 11 milijuna ljudi, 16 elektorskih glasova, tu je Donald Trump 2020. godine bio pobjednik sa 74 tisuće glasova više od Bidena. Sa Sjevernom Karolinom graniči Georgia, također s 11 milijuna glasova od kojih su trećina Afroamerikanci. Vjeruje se da su upravo oni bili ključni da u toj državi 2020. pobjedi Joe Biden, za 13 tisuća glasova više od Trumpa. S obzirom na tu sitnu razliku, Donald Trump je osporavao tu pobjedu Bidenu, zbog toga je bio i optužen, presuda se još uvijek očekuje", podsjetio je Panjkota.

"Michigan jedna je od država na velikim jezerima, donosi 15 elektorskih glasova, ima deset milijuna stanovnika i najveću arapsku populaciju u Americi i oni bi mogli biti ključan faktor u ovim izborima. Prije četiri godine tamo je Joe Biden pobijedio sa 150 tisuća glasova više. Wisconsin sa svojih 10 elektorskih glasova i šest milijuna stanovnika, Joe Biden je tamo nadmašio Trumpa za samo 21 tisuću glasova", rekao je Panjkota.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvije države na zapadu SAD-a

"Arizona ima 7,4 milijuna stanovnika, njezinih 11 elektora Joe Biden je osvojio s minimalnom razlikom od 10 tisuća glasova. Tamo je glavna tema imigracija. Nevada sa šest elektora i tri milijuna stanovnika u posljednje vrijeme osvajali su demokrati, tako i 2020. godine za 34 tisuće glasova više od Trumpa. Ključno će biti tamo privući više latino populacije. Sve ove sitne razlike na ovim izborima mogle bi postati još sitnije, nekoliko desetaka tisuća glasova u zemlju od 350 milijuna ljudi će odlučiti pobjednika ovih izbora", komentirao je Panjkota.

Ključne poruke biračima

"Uvest ću Ameriku u novu zlatno doba. To je ključna poruka Donalda Trumpa rečena na jučerašnjim skupu u Pennsylvaniji. Ti skupovi događaju se nekoliko puta dnevno, kandidati idu iz jedne države u drugu i više manje ponavljaju iste stvari. Tako je Donald Trump ponovio sva moguća obećanja o tome da će se dogoditi masovna deportacije ilegalnih imigranata kada on dođe na vlast. Da će smanjiti inflaciju i da će učiniti da svi Amerikanci bolje žive. Danas je rekao da Amerikance Europljani potkradaju tako da ne kupuju njihove aute i njihovu hranu. I zbog toga on planira uvesti carine na uvoznu robu, što bi, kako on kaže, olakšalo život Amerikancima, dok ekonomisti kažu da bi to povećalo cijene. Kamala Harris u Michiganu je danas održala kratki desetminutni govor i to u crkvi, jer sada ide ciljano u crkve. Kasnije danas ide u brijačnicu. Govorila je da trebaju prestati podjele i mržnje i da se zemlja mora ponovno ujediniti", prenio je Panjkota.

"Na današnjem skupu u Philladelphiji, Donald Trump još jednom doveo u pitanje legitimnost izbornog procesa. Počeo je govoriti da su demokrati zapravo varalice. I tako priprema prostor da se i ovi izbori proglase nevažećim kao što je bio slučaj i 2020. Znamo da još uvijek nije priznao da je tada izgubio. Baš ovdje u Pennsylvaniji očekuje da glasovi budu zbrojeni u utorak do deset navečer. Spomenuo je kako se u Francuskoj zna tko je predsjednik iste večeri. A to baš u ovdje nije moguće, zato što je dopušteno rano glasovanje. Već je 1,7 milijuna ljudi glasovalo, a ti se glasovi počinju brojati tek nakon što se zatvore biračka mjesta. Pennsylvanija je tek zadnja država gdje su proglašeni rezultati, četiri dana nakon izbora", komentirao je Panjkota.

POGLEDAJTE VIDEO: Bliži se dan D za Ameriku. Trump i Harris izvlače posljednje adute

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa