Lady Gaga i Oprah pomažu Kamali u lovu na glasače na posljednjem skupu prije izbora

Donald Trump i Kamala Harris pripremaju završnu predstavu američkim glasačima. Trump je održao je skupove u Pennsylvaniji, Sjevernoj Karolini i Georgiji, dok je Harris obilazila Michigan, piše Sky News.

Kandidati imaju samo jedan dan da pridobiju glasače u američkoj predsjedničkoj kampanji o kojoj će se odlučivati ​​u samo nekoliko država. Potpredsjednica provodi cijeli ponedjeljak u Pennsylvaniji, ključnoj državi koja nosi 19 elektorskih glasova i očekuje se da će odrediti ishod izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na njezinom skupu u Philadelphiji sudjelovat će Lady Gaga i Oprah Winfrey. U međuvremenu, Donald Trump planira četiri skupa u tri države: Sjevernoj Karolini, Pennsylvaniji i konačno u Michiganu. U intervjuu za NBC, Trump je rekao da će bivši predsjednički kandidat Robert F Kennedy Jr. imati "veliku ulogu" u njegovoj administraciji. Kennedy, skeptik prema cjepivu i nećak bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, povukao se kao nezavisni kandidat prije nego što je podržao Trumpa za predsjednika.

Trump nije isključio zabranu određenih cjepiva kao opciju tijekom svog drugog mandata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa, razgovarat ću s Kennedyjem i razgovarati s drugim ljudima, pa ću donijeti odluku, ali on je vrlo talentiran tip i ima snažna stajališta", rekao je za NBC. U petak je Kennedy rekao u objavi na X-u da će Trumpova administracija nastojati zabraniti fluorid u vodi prvog dana na vlasti, tvrdeći da je to "industrijski otpad" koji dovodi do problema poput raka i drugih bolesti.

Više od 77 milijuna Amerikanaca već je dalo svoj glas uoči izbornog tjedna. No swing države, poznate i kao bojno polje ili države s ždrijebom, imaju nerazmjeran utjecaj na predsjedničkim izborima jer se mijenjaju između glasova republikanaca i demokrata. Zbog toga su oba kandidata svoju kampanju u posljednjim danima usredotočila na Wisconsin, Pennsylvaniju, Georgiju, Arizonu, Sjevernu Karolinu, Michigan i Nevadu. Do ponedjeljka, Harris je uglavnom prestala spominjati Trumpa - umjesto toga pokušala se usredotočiti na teme usmjerene prema budućnosti. Na skupu u East Lansingu, Michigan, razgovarala je s nekim arapsko-amerikancima u toj državi i izrazila zabrinutost oko američke potpore Izraelu.

"Kao predsjednica, učinit ću sve što je u mojoj moći da okončam rat u Gazi", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump ili Kamala Harris? Amerikanci pred nikad važnijim izborima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa