Svaki put kada Oleksij i njegovi ukrajinski kolege topnici pogode rusku metu, mogu to zahvaliti samo jednoj osobi: Elonu Musku, najbogatijem čovjeku na svijetu, piše portal Politico.

Stacioniran u vrućoj zoni prve crte bojišnice, južno od strateškog grada Izjuma, Oleksij — koji novinarima zbog sigurnosti nije želio reći svoje prezime — ondje se koristi Starlinkom, satelitskim komunikacijskim sustavom u vlasništvu Muskove kompanije SpaceX.

Ukrajinski vojnik: 'Hvala Elonu Musku'

Kada planira topnički protunapad ili baražnu paljbu, on poziva svoje nadređene putem pravokutnog bijelo-sivog satelitskog prijemnika Starlink skrivenog u plitkoj jami u vrtu jedne napuštene kuće. Oprema visoke tehnologije spojena je na bučni generator koji neprestano radi pola dana. No, nije riječ samo o vojnim komunikacijama. I ostali pripadnici ukrajinske 93. mehanizirane brigade svakodnevno su obavještavali rodbinu i prijatelje da su živi i sigurni putem šifriranih satelitskih poruka nakon što je lokalna mreža mobilne telefonije prestala raditi prije nekoliko tjedana tijekom jednog žestokog granatiranja.

U vrijeme zatišja na bojišnici, Oleksij i njegovi suborci prate najnovija zbivanja u ratu putem Starlinkove internetske veze i igraju "Call of Duty" na svojim pametnim telefonima dok se skrivaju u bunkerima čekajući naredbe.

"Hvala, Elonu Musku", kaže Oleksij ubrzo nakon što se prijavio preko Starlinkovih satelita i saznao da će Bidenova administracija poslati rakete dugog dometa ukrajinskoj vojsci u njezinoj borbi s Rusima.

Starlink - neočekivani spas za Ukrajinu

Prvih stotinu dana ruske invazije na Ukrajinu ostavilo je na tisuće mrtvih i još više ranjenih. Ukrajinske snage sada su usred iscrpljujućeg rata s ruskom vojskom koja, unatoč neuspjesima u Kijevu i oko njega, nastavlja slamati otpor Ukrajinaca na istoku zemlje. SAD, Europska unija i druge zemlje NATO-a od početka rata donirale su Ukrajini vojnu opremu vrijednu milijarde dolara. Ali Muskov Starlink — zasnovan na skupu satelita veličine stola koji lete čak 200 kilometara iznad Ukrajine i omogućavaju brzi pristup internetu — postao je neočekivani spas za zemlju, kako na bojnom polju tako i u ratu za javno mnijenje.

Ukrajinski dronovi oslanjali su se na Starlink prilikom bombardiranja isturenih ruskih položaja. Ljudi u opkoljenim gradovima u blizini ruske granice ostali su u kontaktu s voljenima zahvaljujući šifriranim satelitskim signalima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij redovito je ažurirao poruke na društvenim mrežama i održavao sastanke sa svjetskim čelnicima putem Zooma također zahvaljujući Muskovom Starlinku.

Ukrajinske trupe koje su bile u čeličani Azovstalj u Mariupolju uspjele su održati kontakt sa svojim zapovjednicima, čak i sa samim Zelenskim te davati video intervjue uživo novinarima, jer su u opkoljenoj tvornici imali sustav Starlink.

'Potpuno uništio Putinovu informacijsku kampanju'

Sve u svemu, Starlink je uvelike osujetio napore Rusije da odsječe Ukrajinu od vanjskog svijeta, dajući Kijevu prijeko potrebnu pobjedu nad Moskvom u sukobu kojemu se ne nazire kraj.

“Strateški učinak Starlinka bio je takav da je potpuno uništio Putinovu informacijsku kampanju”, kaže američki brigadni general Steve Butow direktor svemirskog programa Jedinice za obrambene inovacije, tehnološke ispostave Pentagona u Silicijskoj dolini. “Putin do danas nije uspio ušutkati Zelenskog”, dodaje.

Rat u Ukrajini također je otvorio apetite mnogim zapadnim vojskama kada se vidjelo što može SpaceX-ova satelitska mreža. Zapovjednici su bili impresionirani sposobnošću tvrtke da u roku od nekoliko dana isporuči tisuće satelitskih postaja veličine ruksaka u ratom razorenu zemlju i da ih uspije održati na mreži unatoč sve sofisticiranijim napadima ruskih hakera.

“Imamo više od 11.000 Starlink postaja i one nam pomažu u svakodnevnoj borbi na svim bojišnicama,” rekao je za Politico Mihajlo Fedorov, potpredsjednik ukrajinske vlade. “U mogućnosti smo, čak i ako nema struje i fiksnog interneta, putem generatora koji koriste Starlink obnoviti bilo koju vezu u Ukrajini.”

Kijev započeo pregovore s Muskom još početkom godine

Ukrajina nije jedina zemlja koja vidi važnost satelitske komunikacije u ratu u istočnoj Europi. Prema izvješćima zapadnih zemalja, samo sat vremena prije nego što su ruske trupe 24. veljače krenule u invaziju na Ukrajinu, Kremlj je uspješno hakirao Viasat, američkog satelitskog pružatelja usluga čiju je mrežu ukrajinska vojska dotad koristila za komunikaciju s postrojbama na prvoj crti bojišnice. Ruski cyber-napad osakatio je vojnu komunikaciju Ukrajine, ali i prekinuo internetsku vezu tisuća korisnika u drugim zemljama Europe.

No, još početkom godine počeli su ubrzani pregovori između vlasti u Kijevu i SpaceX-a, kaže nekoliko pouzdanih izvora. Vlada Zelenskog shvatila je da će pristup internetu — i za vojsku i za civile — biti ključan u vjerojatnom ratu. Vojnicima je bio potreban siguran način da ostanu u kontaktu tijekom rata, a sirove snimke ruskih napada, koje su sami Ukrajinci objavljivali na društvenim mrežama, donijele su prizore rata izravno na pametne telefone ljudi diljem svijeta.

Dva dana nakon početka invazije stigla prva pošiljka

SpaceX, čiji je cilj narednih godina lansirati više od 40.000 satelita u tzv. nisku Zemljinu orbitu, ubrzo je pozicionirao pedesetak satelita spremnih za korištenje u Ukrajini. No birokracija, uključujući službeno odobrenje vlade potrebno za uključivanje sustava, usporila je uvođenje sustava. Tada je Rusija napala. Dva dana nakon invazije, 26. veljače, potpredsjednik vlade Fedorov, koji je ujedno i ministar za digitalne tehnologije, putem Twittera obratio se izravno Elonu Musku zatraživši Starlink opremu. Dva dana kasnije već je stigla prva pošiljka.

Starlink nije prvi komercijalni satelitski pružatelj usluga koji se koristi na bojnom polju. Američka vojska koristila je privatne mreže tijekom prvog Zaljevskog rata početkom 1990-ih. Ta je taktika kasnije postala glavni oslonac u zonama sukoba na globalnoj razini. Ali ono po čemu se Starlink sustav razlikuje od konkurentskih - uključujući Amazonov koji je u ranoj fazi razvoja - jest njegova otpornost, jer je izdržao snažne hakerske napade iz Rusije. Tvrde to i vojni i civilni stručnjaci koji su proučavali Starlink.

Nisu mu naštetili svi ruski hakerski napadi

Za razliku od tradicionalnih satelita u visokoj orbiti, koji kruže tisućama kilometara iznad zemlje, lebdeći iznad jedne točke na tlu i emitirajući radio-signale, nova generacija satelita u niskoj orbiti oslanja se na mnogo više satelita koji rade u konstelaciji. Ta konfiguracija otežava, čak i posve onemogućava njeno isključenje, jer bi napadač morao točno naciljati sve satelite, odjednom, kako bi oštetio cijeli sustav. Starlink je također prilagodljiviji od konkurentskih sustava jer se računalni kod svakog uređaja može brzo promijeniti i time izbjeći moguća hakiranja. Prošloga mjeseca Musk je rekao da Kremlj "pojačava" svoje kibernetičke napade na njegovu mrežu, a SpaceX je u više navrata mijenjao svoj kod kako bi bio korak ispred Rusije.

Todd E. Humphreys, profesor na Sveučilištu u Teksasu koji je savjetnik i SpaceX-a i američke vojske, kaže da se tehnologija šifriranja sustava pokazala otpornijom nego što su mnogi očekivali.

Uključujući pružanje brzog interneta iz svemira, naspram kućnih širokopojasnih mreža, Muskov satelitski sustav predstavlja ključnu promjenu u načinu na koji se sateliti mogu koristiti u zonama sukoba.

“To je kristalno jasan primjer da će sigurna pričuvna komunikacija biti spas svakog modernog vojnog angažmana. Spretnost s kojom je Starlink postavljen u Ukrajini bila je jednostavno zapanjujuća”, kazao je prof. Humphreys.

Sve oči uprte u zagonetnog milijardera

Kao i sa svime što ima veze s Muskom - zagonetnim milijarderom čiji poslovni interesi uključuju projekte od električnih automobila Tesla do ponude za kupovinu Twittera - i način na koji je oprema Starlinka stigla do Ukrajine obavijen je velom tajne. Ubrzo nakon što je prva oprema počela stizati u Kijev, tehnološki magnat rođen u Južnoj Africi, razgovarao je putem Zooma - zahvaljujući Starlinku - sa Zelenskim obećavši mu da će posjetiti Ukrajinu čim rat završi. U priopćenjima za javnost, SpaceX je iznio podatak da je financiranje satelitskog komunikacijskog sustava u Ukrajini - procijenjeno na oko 15 milijuna dolara, pri čemu svaki satelitski prijemnik, poznat kao Dishy McFlatface, košta 499 dolara po komadu – dolazi gotovo isključivo iz privatnih izvora. SpaceX se obvezao platiti Ukrajincima sav pristup internetu, koji za one izvan Ukrajine košta 110 dolara mjesečno.

Ipak, USAID je početkom travnja objavio da je kupio preko 1300 satelitskih antena u sklopu projekta Starlink, a SpaceX je donirao dodatnih 3600 postaja. Američka savezna agencija naknadno je izbrisala iz svoga priopćenja navode o tome koliko je opreme kupio Washington, iako je za Politico potvrdila da je isporučila opremu iz SAD-a u istočnu Europu.

'Brzina kojom je reagirao SpaceX je nevjerojatna'

Drugi zapadni saveznici, uključujući francusku i poljsku vladu, također su pomogli u logističkoj potpori, uključujući isporuku opreme u Ukrajinu - tvrde neimenovani dužnosnici. Jedan od njih dodaje da je tzv. zemaljska stanica, odnosno hardver koji povezuje Starlinkove satelite s lokalnom internetskom infrastrukturom, smještena u susjednoj Poljskoj kako bi se izbjegao ruski napad.

"Invazija se dogodila u četvrtak, a već sljedećeg dana, Elon je sazvao sastanak i rekao: Želim pokrenuti Starlink u Ukrajini", kaže Butow iz američke jedinice za obrambene inovacije. “Do nedjelje je veza već bila aktivna. Do ponedjeljka se u Ukrajini pojavilo 500 zemaljskih terminala. Do srijede tog tjedna svi osim 25 terminala bili su u funkciji. To je komercijalna brzina. To je nevjerojatno”, dodao je.

No, nije sva Starlink oprema stigla službenim kanalima. Za Alisu Kovaljenko, koja se pridružila ukrajinskoj vojsci i sada se bori s 92. zasebnom mehaniziranom brigadom u Harkivskoj regiji u blizini ruske granice, njezinu satelitsku antenu donirala je skupina ukrajinskih volontera, koji su sami prikupili sredstva za kupnju sustava i isporučili ga izravno na prvu crtu bojišnice.

Za Ukrajince je Muskov satelitski sustav 'dar od Boga'

"Za nas nema komunikacije s vanjskim svijetom bez Starlinka. Tijekom posljednjih tjedana nismo imali mobilne veze jer smo premješteni iz grada u selo. Bilo je nemoguće nazvati putem bilo koje mobilne mreže”, kazala je Kovaljenkova za Politico.

Njoj i njezinim suborcima Starlink pruža izravnu vezu s prijateljima i obitelji, a i lokalnim su mještanima dali lozinku za Satrlink kako bi mogli obavijestiti rodbinu da su živi i sigurni.

Goriva za napajanje opreme uvijek nedostaje. Tijekom nedavnog ruskog topničkog napada, satelitska antena je ostavljena izložena u obližnjem polju i za dlaku je ostala netaknuta. Kad god vojnici pomaknu položaje, moraju pažljivo rastaviti visokotehnološku opremu, stavljajući male komponente u vrećice. No, pažljivo rastavljanje uređaja je najmanji problem za Kovaljenkovu, inače redateljicu dokumentarnih filmova, jer je svjesna da je Muskov satelitski sustav dar od Boga koji njoj i svima oko nje omogućava sigurnu komunikaciju usred rata.

“Ako se dogodi bombardiranje i trebate se brzo spakirati i trčati, još uvijek imamo dovoljno vremena da rastavimo Starlink. Mora se biti oprezan s tim, to nije kao hrpa odjeće koju se može samo baciti u prtljažnik automobila”, kaže.