Četiri zdravstvene organizacije blisko su surađivale i potrošile gotovo 10 milijardi dolara kako bi odgovorile na covid pandemiju koja je zahvatila svijet. Međutim, nedostajao im je nadzor vlada i nisu uspjeli ostvariti vlastite ambiciozne ciljeve, pokazuje veliko istraživanje koje su proveli američki i europski Politico te njemački Welt.

Kada je izbio covid, svjetske vlade nisu bile spremne. Od minimiziranja prijetnje napravile su nagli zaokret zatvaranjem granica, s pokušajem suzbijanja širenja virusa koji je ubrzo preplavio svijet. I dok su najmoćnije nacije gledale prema unutra, četiri nevladine globalne zdravstvene organizacije počele su kovati planove za borbu protiv virusa koji ne poznaje granice.

Ono što je uslijedilo bila je gotovo neumoljiva promjena vlasti s vlada na skupinu nevladinih organizacija, pokazalo je sedmomjesečno istraživanje novinara. Naoružane stručnošću, potpomognute kontaktima na najvišim razinama zapadnih zemalja i osnažene dobrim odnosima s proizvođačima lijekova, četiri organizacije preuzele su uloge koje često igraju vlade - ali bez odgovornosti koju vlade imaju i bez jasnih zaključaka koji bi svijet mogli bolje pripremiti za sličnu situaciju nekad u budućnosti.

Četiri organizacije sa zajedničkom poviješću

Ove skupine identificirale su potencijalne proizvođače cjepiva i ciljane investicije u razvoj testova, tretmana i cjepiva. Iskoristile su svoj utjecaj na Svjetsku zdravstvenu organizaciju kako bi pomogli u stvaranju ambicioznog plana distribucije covid alata diljem svijeta. To su organizacije koje su već surađivale u prošlosti, a imale su i zajedničku povijest.

Najveća i najmoćnija bila je Zaklada Billa i Melinde Gates, jedna od najvećih filantropskih organizacija na svijetu. Zatim je tu bio Gavi, globalna organizacija za cjepiva koju je Gates pomogao osnovati za cijepljenje ljudi u zemljama s niskim prihodima, i Wellcome Trust, britanska istraživačka zaklada s više milijardi dolara donacije koja je surađivala s Gates Foundationom prethodnih godina. Konačno, bila je tu i Koalicija za inovacije u pripravnosti za epidemiju ili CEPI, međunarodna skupina za istraživanje i razvoj cjepiva u čijem su osnivanju 2017. pomogli Gates i Wellcome.

Pristup bez presedana najvišim državnim vladama

Novinarsko istraživanje otkriva da su ove četiri organizacije potrošile gotovo 10 milijardi dolara na Covid od 2020. Organizacije su zajedno dale 1,4 milijarde dolara Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, gdje su pomogle u stvaranju inicijative za distribuciju alata za covid. Taj program nije uspio postići svoje izvorne ciljeve. Čelnici organizacija imali su pristup bez presedana najvišim razinama vlada, potrošivši najmanje 8,3 milijuna dolara za lobiranje kod zakonodavaca i dužnosnika u SAD-u i Europi.

Četiri dužnosnika iz SAD-a, EU-a i predstavnika WHO-a rotirali su se kroz ove četiri organizacije kao zaposlenici, pomažući im da učvrste svoje političke i financijske veze u Washingtonu i Bruxellesu. Čelnici četiriju organizacija obećali su premostiti jaz u kapitalu. Međutim, tijekom najgorih valova pandemije, zemlje s niskim dohotkom ostale su bez cjepiva koja spašavaju život. Na kraju, čelnici triju od četiri organizacije tvrdili su da ukidanje zaštite intelektualnog vlasništva nije bilo potrebno za povećanje zaliha cjepiva – za koje su aktivisti vjerovali da bi pomoglo u spašavanju života.

'Što Billa Gatesa kvalificira za davanje savjeta?'

Organizacije civilnog društva koje djeluju u siromašnijim zemljama, uključujući Liječnike bez granica, izrazile su negodovanje zbog ideje da bi skupine kojima dominira Zapad, koje čine elitni timovi stručnjaka, pomagale u donošenju odluka o životu i smrti koje utječu na ljude u siromašnijim zemljama. Te su se napetosti samo porasle kada se Zaklada Gates usprotivila naporima da se odreknu prava intelektualnog vlasništva, potez koji su kritičari vidjeli kao zaštitu interesa farmaceutskih divova u odnosu na ljude koji žive u siromašnijim zemljama.

"Što Billa Gatesa kvalificira za davanje savjeta i savjetovanje američke vlade o tome gdje bi trebali staviti goleme resurse?" upitala je Kate Elder, viša savjetnica za politiku cjepiva za kampanju pristupa Liječnicima bez granica, piše Politico.

Međutim, nije trebalo dugo čekati da vlade u SAD-u i Europi ponude svoju ključnu potporu četirima skupinama. Organizacije su potrošile najmanje 8,3 milijuna dolara na lobiranje u SAD-u i EU-u, prema analizi objavljenih podataka o lobiranju. I uspjele su. Dok su napori predsjednika Joea Bidena da dobije dodatnih 5 milijardi dolara financiranja za međunarodni rad administracije u borbi protiv virusa propadali u Kongresu, ipak je uspio ubaciti 500 milijuna dolara za CEPI u svoj prijedlog proračuna - 100 milijuna dolara godišnje tijekom pet godina. Novac, koji tek treba biti odobren, trebao bi pomoći u sprječavanju da siromašnije nacije postanu izvor novih varijanti virusa.

'Povlašteni pristup iza zatvorenih vrata'

Dok većina vjeruje da Zaklada Gates i druge grupe zaslužuju priznanje za svoj rad u spašavanju života, kritičari postavljaju pitanja o pravednosti i učinkovitosti odgovora grupe na pandemiju - i ozbiljnim ograničenjima povjeravanja odgovora na pandemiju neizabranim, privatno financiranim grupama.

"Mislim da bismo trebali biti duboko zabrinuti", rekao je Lawrence Gostin, profesor sa Sveučilišta Georgetown koji se specijalizirao za pravo javnog zdravstva. "Rečeno na vrlo grub način, novac kupuje utjecaj. A ovo je najgora vrsta utjecaja. Ne samo zato što je to novac - iako je to važno, jer novac ne bi trebao diktirati politiku - već i zato što je to povlašteni pristup, iza zatvorenih vrata." Gostin kaže da je takva moć, čak i ako je vođena dobrim namjerama i stručnošću, "antidemokratska, jer je iznimno netransparentna i neprozirna" te "za sobom ostavlja obične ljude, zajednice i civilno društvo".

Ključna uloga Svjetske zdravstvene organizacije

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) bila je ključna za uspon ovih skupina na vlast. Svi su imali dugogodišnje veze s globalnim zdravstvenim tijelom. Upravni odbori CEPI-ja i Gavija imaju posebno imenovanog predstavnika SZO. Također postoji rotacija između zaposlenja u grupama i rada za WHO: bivši zaposlenici WHO-a sada rade u Zakladi Gates i CEPI-ju; neki, poput Chrisa Wolffa, zamjenika direktora za državna partnerstva u Zakladi Gates, zauzimaju važne položaje.

Velik dio utjecaja skupina na WHO proizlazi jednostavno iz novca. Od početka pandemije 2020. Zaklada Gates, Gavi i Wellcome Trust zajednički su donirali više od 1,4 milijarde dolara WHO-u — znatno veći iznos od većine drugih službenih država članica, uključujući SAD i Europsku komisiju, prema podacima WHO-a.

"Morate zapamtiti da kada imate posla sa Zakladom Gates, to je gotovo kao da imate posla s drugom velikom zemljom u smislu njihovih donacija tim globalnim zdravstvenim organizacijama", rekao je anonimno jedan bivši visoki američki zdravstveni dužnosnik.

Problem prebacivanja odgovornosti

Blisko surađujući sa WHO-om, četiri skupine imale su središnju ulogu u stvaranju inicijative poznate kao Access to Covid-19 Tools Accelerator, ili ACT-A, koja je bila usmjerena na osiguravanje i isporuku testova, liječenja i doza cjepiva niskim i srednje razvijenim zemljama diljem svijeta. COVAX — poseban konzorcij kojim upravljaju Gavi, CEPI i UNICEF — stup je cjepiva inicijative ACT-A.

Međutim, ACT-A je promašio svoje ciljeve isporuke za 2021. na sva tri fronta - za testiranje, distribuciju cjepiva i tretmane, prema neovisnom pregledu Dalberg Global Development Advisors, savjetodavne tvrtke sa sjedištem u New Yorku. Dijagnostički tim ACT-A postavio je cilj učiniti 500 milijuna testova dostupnima zemljama s niskim i srednjim dohotkom do sredine 2021. Nabavio je samo 84 milijuna testova do lipnja 2021., samo 16 posto svog cilja, prema izvješću.

COVAX je postavio cilj isporuke 2 milijarde doza cjepiva do kraja 2021. Do rujna te godine isporučio je samo 319 milijuna doza. Iako je COVAX značajno ubrzao isporuku doza kasnije tijekom 2021. i 2022., od kolovoza 2022. samo je oko 20 posto Afrikanaca bilo cijepljeno.

Čelnici skupina kažu da nisu uspjeli ispuniti svoje ciljeve uglavnom zato što su bogate zapadne vlade bile spore u jačanju i stavljanju na raspolaganje ogromnih tranši cjepiva i lijekova koji su bili potrebni za zaštitu svijeta. "Vrlo je lako sjediti vani i kritizirati ono što radimo. Ono što trebamo učiniti je biti pravedno ocijenjeni na temelju radnji koje smo poduzeli u to vrijeme sa znanjem koje smo imali u to vrijeme" rekao je Seth Berkley, izvršni direktor Gavija.

Sjaja ideja - u teoriji

Međutim, istraga Politica i Welta otkrila je da su predstavnici ACT-A postavili prioritete financiranja i vodili kampanju za donacije ali da je novac - ukupno 23 milijarde dolara - otišao izravno subjektima uključenim u inicijativu, kao što su Gavi i CEPI. Iako web stranica ACT-A prati koliko je novca prikupljeno, gotovo je nemoguće točno reći kamo je sve otišlo.

"U teoriji, mislim da je to bila sjajna ideja", rekla je Gayle Smith, koja je prošle godine vodila globalni odgovor američkog State Departmenta na covid, misleći na ACT-A. No dovela je u pitanje njegovu odgovornost: "U praksi, nije postojao niti jedan koordinator" kaže i dodaje: "Tko je glavni šef cijelog ovog poduzeća? U globalnoj kriznoj situaciji kao što je ova, moramo biti u mogućnosti pružiti protumjere svima posvuda što je brže moguće."

Smith i drugi koji su bili blisko uključeni u globalnu borbu protiv covida kažu da je sve trebalo voditi "čvršća ruka".

Povrh toga, ako je ACT-A većinu vremena i resursa posvetio osiguravanju doza cjepiva, malo je novca otišlo na poboljšanje zdravstvenih sustava na terenu - od prikupljenih 23 milijarde dolara svega 2,2 milijarde. Sada, četiri skupine troše milijune dolara kako bi lobirale da SAD i EU prihvate njihove prioritete za sljedeću pandemiju, od kojih neki uključuju jačanje lokalnih zdravstvenih sustava. Ostale inicijative uključuju ulaganje više novca u istraživanje i razvoj, u nadi da će se stvoriti cjepiva sljedeće generacije i širenje mreža nadzora diljem svijeta.

'Izvanredno, u usporedbi s poviješću'

U međuvremenu, mnogi stručnjaci za globalno zdravlje postavljaju pitanje jesu li te skupine sposobne izvesti rigorozne zahvate potrebne za izgradnju snažnijeg globalnog sustava odgovora za budućnost.

"Nitko zapravo ne poziva te aktere na odgovornost", kaže Sophie Harman, profesorica međunarodne politike na Sveučilištu Queen Mary u Londonu. "I oni su ti koji stvarno oblikuju našu sposobnost da odgovorimo na pandemije."

U SAD-u je obuhvat cijepljenja 67 posto. Ali u Africi je samo oko 20 posto ljudi bilo potpuno cijepljeno od kolovoza, ostavljajući desetke milijuna ljudi, uključujući starije osobe i osobe s nedostatkom imuniteta, ranjivima na najgore učinke bolesti, prema Afričkom CDC-u. Istraživači iz Matahari Global Solutions, People's Vaccine Alliance i International Treatment Preparedness Coalition su u izvješću iz kolovoza 2022. otkrili da postoji mnogo razloga zašto stope cijepljenja u slabije razvijenim zemljama zaostaju.

"Imamo složenost suše, sigurnosnih problema i problema povezanih s političkom nestabilnošću", rekao je Mamnunur Rahman Malik, predstavnik WHO-a za Somaliju, istraživačima u izvješću. U izvješću se navodi da su blizina centara za cijepljenje, nepovjerenje u vladu, nepredvidiva opskrba cjepivom i rat također ključni za niske stope cijepljenja - čimbenici za koje Berkley inzistira da su bili izvan kontrole COVAX-a.

Iz COVAX-a su poručili da su ponosni na to što su pomogli postići gotovo 50 postotni obuhvat cijepljenja primarnim serijama u zemljama koje je odbor Gavija označio kao zemlje s niskim ili srednji dohotkom: "To je izvanredno u usporedbi s poviješću. Cilj je bio pokušati svugdje imati jednak pristup, svi su znali da neće biti savršenih rezultata."

(Pre)rane pripreme za novu pandemiju

I dok se službenici javnog zdravstva bore da pojačaju cijepljenje u Africi, fokus ostatka globalne zdravstvene zajednice se okreće. Na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu u veljači 2022., neki od vodećih svjetskih globalnih zdravstvenih dužnosnika pažljivo su razgovarali o tome kako pokrenuti svoju zajednicu prema izgradnji sustava koji će pomoći u otkrivanju virusa i isporuci cjepiva i liječenja u sljedećoj pandemiji. To je promijenilo i fokus za četiri organizacije. Bill Gates je u razgovoru s novinarima nekoliko puta rekao da je covid u padu i da bi novac trebao biti usmjeren na stvaranje alata poput cjepiva sljedeće generacije za borbu protiv sljedeće pandemije.

Takva promjena fokusa izazvala je napetosti u globalnom zdravstvenom svijetu, pri čemu su neki kritičari inzistirali na tome da Zaklada Gates i njezini partneri gledaju dalje od covida u vrijeme kada milijuni diljem svijeta još trebaju pristup dozama cjepiva. Nije bilo vrijeme da se krene dalje, smatrali su.

Međutim, predstavnici četiriju organizacija već su počeli lobirati kod članova američkog Kongresa i europskih parlamenata o izdvajanju više sredstava posebno za pripravnost na pandemiju. "Suzbijanje pandemije covid-a, omogućavanje jednakog pristupa cjepivima i priprema za buduće epidemije i pandemije globalni su napori koji se mogu postići samo uz političku potporu i održiva ulaganja vlada i multilateralnih institucija", rekao je glasnogovornik CEPI-ja. "Dijalog s vladama diljem svijeta stoga je ključni dio rada CEPI-ja."

Program, CEPI 2.0, ima za cilj razviti cjepivo unutar 100 dana od sljedeće pandemije. U komentaru koji je poslao zakonodavcima koji rade na prijedlogu zakona, CEPI je rekao da je "ohrabrujuće vidjeti značajne doprinose ovog zakona regulatornoj reformi, kao i entuzijazam oko istraživanja i razvoja na virusnim obiteljima i prioritetnim patogenima koji izazivaju zabrinutost."

Gavi je u travnju, zajedno s Njemačkom, bio domaćin vlastite konferencije za prikupljanje novca. Organizacija je rekla da joj je potrebno dodatnih 5,2 milijarde dolara kako bi pomogla milijunima ranjivih ljudi da se cijepe. Osigurao je obveze od 4,8 milijardi dolara. Njemačka je obećala 435 milijuna dolara, a Europska komisija 82 milijuna dolara.

Ključan problem: Neulaganje u resurse javnog zdravstva

Međutim, to je ponavljanje istog ponašanja, dobrim dijelom zato što nije bilo pravog javnog obračuna za njihove neuspjehe, kažu kritičari koji se boje da misija pripreme svijeta za sljedeću pandemiju neće osigurati ono najvažnije: ulaganje u resurse javnog zdravstva.

"Ako stvarno želite izgraditi otpornost u globalnom zdravstvu, zapravo samo gradite učinkovite zdravstvene sustave i osnovnu javnu zdravstvenu skrb", kaže Harman, profesor međunarodne politike na Sveučilištu Queen Mary u Londonu. "Čim počnete govoriti o cjepivima i svim tim vrstama inovativnih tehnologija — to je stvarno važno i stvarno uzbudljivo. Ali propušta neke od temeljnih točaka koje morate odgovoriti na bilo što, a to je dobar javni zdravstveni sustav."

Upravo je nedostatak fokusa na jačanje tradicionalnog zdravstvenog sustava dugogodišnja kritika rada Zaklade Gates. "Zaklada "ulaže u silose ili sjajne stvari poput iskorjenjivanja dječje paralize, ne ulaže u izgradnju bolnica, izgradnju primarne zaštite, laboratorije, kapacitete za nadzor, sve stvari koje su važni temelji za spremnost na pandemiju," rekao je Gostin, Georgetown, Sveučilišni profesor koji se bavi javnozdravstvenim pravom.

Zaklada Gates tvrdi da njezini zaposlenici blisko surađuju s lokalnim čelnicima javnog zdravstva te da su se njezini predstavnici zalagali za veća ulaganja u jačanje zdravstvenog sustava tijekom pandemije. "Nema sumnje da se ne slažu svi s načinom na koji smo mi ili bilo tko pristupili pandemiji. O uključivanju glasova iz zemalja s niskim prihodima i suradnji s njima od početka: to je u srži onoga što radimo" rekao je Scott Dowell, zamjenik direktora za nadzor i epidemiologiju u Zakladi.

Što je alternativa?

I dok su čelnici četiriju organizacija uključeni u opsežne razgovore o mehanizmima financiranja koji će pomoći u odgovoru svijeta na sljedeću pandemiju, uključujući stvaranje novog fonda u Svjetskoj banci, nije jasno može li se taj fond koristiti za rješavanje pitanja zdravstvenog sustava jer se fokus fonda još razmatra.

Izbijanje majmunskih boginja dodatno je potaknulo strahove da svijet nije spreman za još jednu pandemiju i da bez značajne potpore vlade ljudi koji žive u siromašnijim zemljama neće dobiti istu vrstu pristupa lijekovima koji spašavaju živote kao oni koji žive u SAD-u i Europi. "Način na koji su se G-7 i G-20 pojavili u pandemiji bio je prilično razočaravajući, blago rečeno", rekla je osoba koja radi s jednom od četiri organizacije i zamolila da ostane anonimna kako bi slobodnije govorila o stanju globalne zdravstvene zaštite. "Postojao je potpuni nedostatak vodstva. Po pitanju ravnopravnog pristupa, ljudi su davali velike izjave, ali ih uopće nisu slijedili."

Bez da su vlade uskočile i preuzele vodstvo u pripravnosti za pandemiju, četiri organizacije, zajedno sa svojim partnerima u globalnoj zdravstvenoj zajednici, jedini su entiteti koji su u poziciji da predvode u svjetskom odgovoru na razornu epidemiju - ponovno. "Oni se financiraju vlastitim sposobnostima i/ili donacijama i trustovima. Ali kad uđu u multilateralne poslove, tko ih onda drži na oku?" rekao je bivši visoki američki dužnosnik. "Ne znam odgovor na to. To je prilično provokativno."