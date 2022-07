Billu Gatesu čini se prilično očitim da će svjetski čelnici financirati globalni zdravstveni tim kako bi spriječili sljedeću pandemiju. "Jednostavno nismo toliko iracionalni", rekao je milijarder i filantrop.

Gatesov prijedlog je Globalni tim za odgovor na epidemiju i mobilizaciju, u originalu prilično šaljivo nazvan Global Epidemic Response and Mobilisation team, odnosno GERM (klica, mikrob).

Samo tim bi trebao milijardu dolara na godinu

Rekao je da će za procijenjenu milijardu američkih dolara godišnje, pri čemu će SAD vjerojatno dati 250 milijuna američkih dolara, tim biti "najveća vrijednost koju ćete ikada vidjeti", prenosi Seattle Times.

"Više je Amerikanaca umrlo u (pandemiji) nego što je Amerikanaca umrlo u svim ratovima zajedno", rekao je Gates. "Ova je stvar bila, znaš, superloša.", kaže. U usporedbi s troškovima rješavanja klimatskih promjena ili zlouporabe opioida, "iznosi koji su ovdje uključeni zapravo su prilično skromni", navodi se.

Tim kojeg Gates predlaže ključna je ideja u njegovoj knjizi Kako spriječiti sljedeću pandemiju, koja je objavljena u svibnju s namjerom da potakne raspravu - ne samo o GERM-u, već i o poboljšanju testiranja, ubrzanju razvoja cjepiva i liječenja te podupiranju zdravstvenih sustava diljem svijeta.

Prevencija nikoga u politici ne zanima

Ipak, Gates - čije mu bogatstvo i zaklada, kojom supredsjeda s bivšom suprugom Melindom French Gates, daju ogroman utjecaj na javno zdravlje - rekao je da je rasprava o timu "započela malo sporije nego što sam očekivao." Prevencija pandemije "nije važna tema u Kongresu, pa čak ni u izvršnoj vlasti, u ovom trenutku", rekao je.

Gatesova knjiga stigla je u čudno vrijeme u tijeku pandemije. Nove varijante koronavirusa brzo se šire, ali su manje smrtonosne. I mnogi su ljudi odbacili svoje maske i osjećaj hitnosti da pobijede virus, umjesto toga usmjeravajući pozornost na druga pitanja: rat u Ukrajini, presude Vrhovnog suda SAD-a, saslušanja nakon napada na Kongres 6. siječnja.

Čitav program iziskuje 10 milijardi

Svjetski čelnici također ne pokazuju osjećaj hitnosti u vezi s pandemijom koju bi neki željeli. "Inkrementalizam i realizam u posljednje su vrijeme postali de facto lozinke globalnog odgovora na pandemiju Covid-19", napisali su Carolyn Reynolds, iz Pandemic Action Networka, i J. Stephen Morrison, iz Centra za strateške i međunarodne studije u članku iz lipnja. "Umor od pandemije brzo se ukorijenio u Washingtonu i glavnim gradovima diljem svijeta."

Reynolds i Morrison kažu da postoji svijetla točka: zemlje G-20, s najvećim svjetskim gospodarstvima, složile su se stvoriti fond za prevenciju, pripravnost i odgovor na pandemiju. Ali uz trenutačno alocirana sredstva od oko 1 milijarde dolara, uključujući 15 milijuna iz Zaklade Bill & Melinda Gates, trebalo bi još 9 milijardi dolara kako bi se dosegao godišnji cilj.

Međunarodni tim stručnjaka 'poput vatrogasaca'

Govoreći krajem lipnja na dan kada je Svjetska banka odobrila pandemijski fond, Gates je istaknuo da se pojavilo nekoliko detalja o tome za što će se on konkretno koristiti. Zamislivo je, rekao je, da bi dio novca mogao ići prema stvaranju globalnog tima poput GERM-a.

Drugi su predložili sličnu ideju. Kako Gates zamišlja, GERM bi se sastojao od oko 3000 stručnjaka, kojima bi upravljala Svjetska zdravstvena organizacija, a čiji bi stalni posao bio paziti na izbijanje bolesti, brzo reagirati i spriječiti da se pretvore u globalne katastrofe. On te stručnjake uspoređuje s profesionalnim vatrogascima — koji su stalno budni i spremni krenuti u akciju. Takav tim mogao je napraviti veliku razliku kod covida. "Da je bilo samo malo bržeg odgovora, broj pogođenih zemalja bio bi dramatično manji.", kaže.

Mogao i sam financirati, ali ne želi stvarati dojam nametanja

Gates bi vjerojatno mogao financirati GERM u cijelosti. Ali ne namjerava, osim male količine startup novca, zbog onoga što vidi kao pitanje legitimiteta. Rekao je da ako će tim reći državama da njihov nedostatak pripreme za pandemiju dovodi mase u opasnost, pa tim moraju prvenstveno financirati vlade - a ne dobrotvori.

Scott Dowell, zamjenik direktora Zaklade Gates koji je nadgledao veliki dio rada organizacije na pripremi za pandemiju, pojasnio je: "Ono što ne želimo učiniti je da ljudi misle: 'Oh, ovo je nešto što će Zaklada Gates financira' ili 'to nam je nametnuto'."

Darovao bogatstvo, a predmet je suludih optužbi

Gates, čija je zaklada od 50 milijardi američkih dolara od gotovo 1.800 zaposlenika promovirala planove o svemu, od obrazovanja preko planiranja obitelji do iskorjenjivanja bolesti, dugo je i hvaljen i kritiziran zbog svog utjecaja na svijet. Kritike su se tijekom pandemije pretvorile u lude teorije zavjere: jedna je da Gates planira kontrolirati globalni zdravstveni sustav; drugi, da nadzire ljude s mikročipovima u cjepivima.

"Odlučio sam da je najbolji put samo nastaviti raditi", piše Gates u svojoj knjizi. Sukladno tome, zaklada ide naprijed u svom nastojanju da pokrene GERM s mrtve točke. Dowell je rekao da su on i Valerie Nkamgang Bemo, još jedna zamjenica direktora zaklade, proveli proteklih šest mjeseci u "fazi slušanja". Neki od čelnika globalnog javnog zdravstva s kojima su razgovarali su rekli: "To je ludo, to nikako ne može funkcionirati na taj način", prisjetio se Dowell.

Svi zaziru od međunarodnog šefovanja

Nekima se sviđa ideja o profesionalnim snagama sa sjedištem u njihovoj zemlji koje koordiniraju s profesionalnim zdravstvom i međunarodnim vlastima, rekao je Dowell, ali se naježe od pomisli na spomen skupine stranaca koja "počisti i preuzme javnozdravstveni odgovor zemlje".

Tim bi bio u velikoj mjeri decentraliziran, sa osobljem diljem svijeta, ali Gates je primijetio da neke siromašne zemlje, poput Somalije i Demokratske Republike Kongo, imaju ograničene kapacitete za borbu protiv bolesti, tako da ćete "morati moći uletjeti"

Zaklada, uz pomoć male skupine vanjskih čelnika u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, između ostalih organizacija, sada kreće u "fazu dizajna" kako bi izradila detaljan plan i dobila više povratnih informacija, rekao je Dowell. Ako stvari ostanu na pravom putu, dodao je, možda bi do jeseni mogli financirati tim u desetak zemalja. "Ne znam hoćemo li ispuniti taj rok", rekao je Gates. "Znate, bez rata u Ukrajini, možda bismo i mogli."

Knjižnice lijekova i univerzalna cjepiva

Osim jedne milijarde američkih dolara godišnje za GERM, bila bi potrebna ogromna količina sredstava za provedbu Gatesovog popisa želja za znanstveno istraživanje i razvoj.

On u svojoj knjizi iznosi mnoštvo mogućnosti. Među njima: poticanje inovativnih načina za brzo testiranje ogromnog broja ljudi, stvaranje "knjižnica" spojeva lijekova koji se mogu brzo skenirati da se vidi jesu li učinkoviti protiv novih virusa i razvoj "univerzalnih" cjepiva koja pripremaju tijelo za borbu protiv virusa koje još ne postoje.

Kao i u slučaju GERM-a, Gates je rekao kako vjeruje da će se financiranje na kraju materijalizirati, zbog zamora od pandemije ili na neki drugi način. "Ljudi su vjerojatno bili umorni od Drugog svjetskog rata", rekao je, ali posao je vlade da zaštiti svoje građane.

'Ovo nije strana pomoć, to je u interesu svake zemlje'

Prevencija pandemije nije strana pomoć, naglasio je, već je u vlastitom interesu svih zemalja. Osim toga, rekao je, Nacionalni instituti za zdravlje sigurno će financirati neka od istraživanja - kao što su Kina, Japan i razne europske zemlje. Gorljivi vjernik industrije čija se zaklada protivila odricanju od zaštite patenata za cjepivo protiv Covida prije promjene kursa, Gates je rekao da će tržišni potencijal za cjepiva također potaknuti privatna ulaganja. Neka od znanstvenih istraživanja s Gatesova popisa želja mogla bi se dogoditi u Seattleu, koji je dom mnoštva stručnjaka za zarazne bolesti.

Gates je spomenuo dr. Christophera Murraya, voditelja Instituta za zdravstvenu metriku i procjenu Sveučilišta Washington, čiji se modeli predviđanja Covida naširoko citiraju diljem zemlje; računalni biolog Trevor Bedford iz Centra za istraživanje raka Fred Hutchinson, čiji je rad na studiji o gripi u Seattleu pomogao u praćenju napretka covida; i UW program koji okuplja voditelje javnog zdravstva u Africi.

Zaklada povećava svoja izdvajanja

Globalna zdravstvena neprofitna organizacija PATH sa sjedištem u Seattleu također je odigrala ključnu ulogu u promjeni smjera Zaklade Gates 1990-ih, podsjetio je. Na sastanku koji je sazvao PATH, Gates je prvi put saznao da je poboljšano zdravlje dovelo do toga da ljudi imaju manje djece. U to vrijeme uglavnom usmjerena na reproduktivno zdravlje, zaklada se okrenula radu na iskorjenjivanju bolesti.

Rad zaklade na Covidu odveo ju je u novom smjeru; do pandemije njegov rad na bolestima bio je usmjeren na one koje pogađaju siromašne zemlje bez unosnih tržišta cjepiva i liječenja. Zaklada je do sada pridonijela s više od 2 milijarde američkih dolara svom odgovoru na pandemiju, a stiže i više. Navodeći Covid i druge krize, zaklada je ovaj tjedan objavila da povećava svoje isplate za 50%, na 9 milijardi USD godišnje.

Gledajući unaprijed, Gates upozorava u svojoj knjizi da bi sljedeća pandemija mogla doći s bilo kojeg mjesta, iako nagađa da je Afrika konkurent jer klimatske promjene i rast stanovništva mogu spojiti ljude i životinje na način koji će dovesti do bolesti. Iako je covid najopasniji za starije ljude, nova bi pandemija mogla neproporcionalno utjecati na mlade - a tko može reći kolika će biti stopa smrtnosti. Kad god se nešto pojavi, može biti daleko gore od onoga kroz što smo prošli ovaj put, rekao je Gates