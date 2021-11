"Ne uspijevajući spriječiti brzo širenje koronavirusa u školama, Boris Johnson bacio je djecu i odrasle vukovima", piše Dominic Minghella za The New Statesman. On tvrdi da je priča o britanskoj djeci i koronavirusu čudna. Smatra da to vrijedi reći i zato što utječe na ukupni odgovor Ujedinjenog Kraljevstva na koronavirus te je simbol disfunkcije u njihovoj široj politici.

Tijekom ljeta ove godine mogli ste lako predvidjeti da će Velika Britanija cijepiti školarce u skladu s drugim razvijenim zemljama, i to pravodobno prije početka nove akademske godine. Uostalom, obrazovanje i mentalno zdravlje sljedeće generacije bili su predmetom ozbiljne libertarijanske zabrinutosti, a iskazana briga za mlade bio je jedan od emotivnijih argumenata za odustajanje od svakog opreza na "Dan slobode" (19. srpnja).

Svi roditelji, ujedinjeni u želji da škole budu otvorene i sigurne, možda su se nadali da će se cijeli niz mjera – cjepiva i ublažavanja posljedica – provesti u interesu djece. Nada je došla početkom kolovoza, s vijestima da 16-godišnjaci i 17-godišnjaci ispunjavaju uvjete za cijepljenje, iako samo za jednu dozu. U roku od mjesec dana, polovica ih je već prihvatila ponudu.

Nepripremljene škole

Ali kako je ljeto odmicalo, počela su zvoniti zvona za uzbunu. U školama su se morala izvršiti ublažavanja posljedica, ali se nisu radila. Činilo se da sredstva za pročišćavanje zraka i opremu za nadzor ne stižu. Povjerenik za oporavak obrazovanja u Engleskoj, Kevan Collins, podnio je ostavku zbog nedostatka financiranja koje je osigurala vlada. Nije slutilo na dobro, ali ako je "učenje živjeti s virusom" išta značilo, sigurno se moralo pozabaviti kvalitetom zraka u školama.

Opći diskurs bio je još više zabrinjavajući. Dezinformacija je bilo u izobilju. "Djeca ne obolijevaju od covida", neki su govorili, "ili barem rijetko umiru s njim. Čak i ako ga dobiju, ne šire ga."

Robert Dingwall, sudionik Zajedničkog odbora za cijepljenje i imunizaciju (JCVI), u intervjuu je rekao da dugotrajan covid uglavnom postoji u mislima. Još je zapanjujuća bila ideja da bi "prirodna" infekcija mogla biti korisna za djecu. Nitko više nije koristio riječi "imunitet krda", ali koncept je još uvijek kružio u odnosu na mlade.

Libertarijanska skupina koja je dobro povezana s westminsterskim PR strojem, Covid Recovery Group skeptičnih torijevskih saborskih zastupnika, počela je izvlačiti ideju da, budući da djeca ne boluju od covida, njihovo cijepljenje može imati smisla samo kao dobrobit za društvo, a ne samoj djeci, što je po njihovu mišljenju bilo samo po sebi nesavjesno.

Postavljali su se temelji za bizarnu kočnicu cijepljenju, u kojoj je tretman kohorte od 12 do 15 godina trebao postati nova fronta u tekućoj borbi između libertarijanstva i društvene odgovornosti.

Otezanje s cijepljenjem djece

Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode odobrila je cjepivo Pfizer kao sigurno za ovu dobnu skupinu 4. lipnja. Ali JCVI je ljeto proveo propustivši preporučiti njegovo uvođenje. Tvrdilo se da je potreban oprez kada su djeca u pitanju. Postojao je rizik od miokarditisa i bilo je potrebno više podataka. Konačno, 3. rujna stigla je izjava da je za ovu skupinu djece korist premala da bi se preporučilo uvođenje cjepiva.

Obrazloženje JCVI-ja nekima se učinilo upitnim, ali sve još nije bilo izgubljeno. Odluka o tome hoće li se ponuditi cijepljenje prošla je kroz ruke četiriju glavnih medicinskih službenika (CMO-i). Ti su CMO-i odobrili uporabu u drugom tjednu rujna. Njihove oprezne riječi također su se činile upitnima: engleski CMO, Chris Whitty, rekao je da je to "teška odluka" s obzirom na marginalnu zdravstvenu korist koju je uočio JCVI, ali bi to moglo biti "korisno sredstvo za smanjenje prekida škole". Cijepljenje se stoga uvodilo na temelju minimiziranja poremećaja, a ne kao izravna zdravstvena korist. Ali ako je opravdanje bilo neugodno, barem su mladi bili zaštićeni. Kao i 16-godišnjaci i 17-godišnjaci, trebali su primiti samo jednu dozu. I to je bilo daleko prekasno.

U međuvremenu, postalo je jasno da upravljanje kakvoćom zraka nije postavljeno u škole i, što je još gore, gotovo nikakva druga ublažavanja posljedica nisu trebala biti usvojena na početku škole. Nije bilo pojačanih smjernica za maske, nije bilo više "mjehurića" za izolaciju kontakata zaraženih osoba ako je potrebno, nije bilo aranžmana za medicinski ugroženu djecu ili one koji žive s ranjivim odraslim osobama da uče od kuće. Istovremeno, prijetilo se roditeljima "izbacivanjem" ili zakonskim sankcijama, ako svoju djecu ne šalju u školu.

Za one roditelje i obitelji koji su bili najskloniji oprezu, onda je to bila djelomična - iako izluđujuće kasna - pobjeda s cjepivima i potpuni poraz u osiguravanju sigurnih škola.

Obrat nagore

Dominic Minghella piše da tu priča dobiva tragičan, ali predvidljiv, obrat nagore. Mladi su se vratili u školu. I počeli su obolijevati od covida u velikom broju. Ipak, obitelji su se tješile da je malo vjerojatno da će djeca oboljeti od teške bolesti. Također je postojalo uvjerenje da je malo vjerojatno da će širiti virus. A ako su ga i proširili, barem je većina odraslih u njihovim životima sada potpuno cijepljena.

Nije bilo razloga za paniku. Vjerojatno bi vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Ministarstvo zdravstva pratili podatke i pomno pratili nadzornu ploču; ako bi postojao ozbiljan problem, alternativni aranžmani bi sigurno počeli. Roditelji su zadržali dah.

Kako je rujan odmicao, oglašena cijepljenja u školi jednostavno se nisu dogodila. Bilo je to zato, neki nagađaju, što se cijepljeno moglo izvršiti uz informirani pristanak, što je zahtijevalo specijaliziraniju obuku nego za starije primatelje. Bilo je to zato što je, rekli su neki, trebalo stvoriti potpuno novi sustav kako bi se timovi slali u škole. Neki su nagađali da je Velika Britanija imala male doze Pfizera.

Bez obzira na razlog, do polugodišta je cijepljeno samo oko 16 posto u skupini. U međuvremenu, djeca školske dobi masovno su obolijevala od covida. Više od sedam posto cijele skupine od 7. do 11. godine bilo je zaraženo svakog dana samo u zadnjem tjednu listopada. Možda je to bio neizgovoreni plan. Već je bilo rasprave o spomenutoj ideji da bi "prirodna infekcija" mogla biti bolja od cijepljenja za mlade. Nekako se zaraza koronavirusom nudila kao bolji način da se ne razbolite od COVID-a nego da spriječite njegove najgore posljedice dokazanim cjepivom.

Kontroverzna ideja

Zapisnici JCVI-a također se odnose na raspravu o infekciji među mladima kao potencijalnoj metodi jačanja imuniteta kod odraslih; klinci kao žive booster doze. Ovo se čini izvanrednim s obzirom na to da se JCVI prethodno trudio jasno dati do znanja da može uzeti u obzir samo izravne koristi (i rizike) za primatelja cjepiva, a ne širi utjecaj na društvo. Čak i da zaboravite da ova ideja opet učinkovito zagovara jačanje imuniteta (ovaj put u odnosu na odrasle) kroz infekciju samom bolešću, to bi se u najboljem slučaju moglo smatrati kontroverznom idejom.

(Neki su osporili ovo čitanje zapisnika, koji smatraju da bi potencijalno jačanje imuniteta bila odgođena "nagrada" za zaražene mlade kad i sami postanu odrasli. Prema ovom tumačenju, možda je covid poput ospica, koje je najbolje uhvatiti u mladosti. Ali ovo čitanje je nategnuto, a usporedba s ospicama nije dobro podržana dokazima. U svakom slučaju, znamo da ospice mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija i smrti, čak i kod zdrave djece, te su dobrovoljne infekcije diskreditirane.)

Bez obzira je li to bilo namjerno ili ne, posljedica masovne infekcije skupine djece između 12 i 15 godina sada je nedvojbena. Ispostavilo se da oni ipak šire infekciju; pokazalo se da je virusno opterećenje jednako u djece kao i u odraslih. I bez obzira što Jacob Rees-Mogg kaže, poznavati nekoga nije pokazatelj sigurnosti. Doista je suprotno: djeca žive u obiteljima s roditeljima i bakama i djedovima. Sada možemo vidjeti da infekcije kod roditelja slijede infekcije kod djece. A, nakon roditelja, dolaze infekcije kod baka i djedova. Nije komplicirano. Djeca donose koronavirus kući. Prenose ga svojim najmilijima. Njihovi voljeni se razbolijevaju i oni umiru, trenutno, više od tisuću tjedno.

No, ni sa samom djecom nije u redu. Ispostavilo se da to bila samo želja. I djeca obolijevaju, a neka i tragično umiru. Mnoga završe u bolnici. Svaki mjesec je u Ujedinjenom Kraljevstvu s covidom hospitalizirano više od tisuću djece. Bi li miokarditis uslijed masovnog cijepljenja hospitalizirao tisuću britanske djece mjesečno? Ne bi i neće. Bi li to učinila "prirodna infekcija" koronavirusom? Bi, i dokazano jest.

Bačeni vukovima

Obitelji i djeca duboko su izdani, piše Minghella. Djeca su tjerana u škole pod prijetnjom sankcija, gotovo bez ikakvih ublažavanja posljedica. Obećano im je cijepljenje koje se tek treba ostvariti za oko 80 posto djece u dobi od 12 do 15 godina. Hranili su ih opasnim dezinformacijama. Naveli su ih da vjeruju da su sigurni od ozbiljne bolesti kada tisuće hospitalizacija dokazuju da nisu. Bez obzira na dugi covid, koji je sam po sebi potencijalna horor priča.

I djeca i odrasli bačeni su vukovima. Akutna medicina ponovno je na prelomnoj točki, a posljedice za zdravstvenu zaštitu koja nije povezana s covidom, kako akutnu tako i izbornu, do sada su dobro poznate. Podaci React-1 sugeriraju da je početkom studenog oko 960.000 ljudi u Engleskoj (1,72% stanovništva) bilo zaraženo koronavirusom, što je najveća stopa zaraze od početka mjerenja u svibnju 2020. Vladine brojke pokazuju da je 8652 oboljelih od covida u bolnici (od 11. studenoga). Od 9,5 milijuna potvrđenih slučajeva u Velikoj Britaniji od početka epidemije, 2,6 milijuna - više od četvrtine - dogodilo se u dva mjeseca od ponovnog otvaranja škola. Ironično, s obzirom na vladin cilj da škole ostanu otvorene, četvrt milijuna djece izostalo je iz škole u posljednjem tjednu prije polugodišta zbog nekontroliranog širenja virusa u školama.

Ukratko, u pitanju je nered. Lako je bilo za pretpostaviti da će stavljanje djece i njihovih učitelja u male prostorije satima bez ikakvih ublažavanja posljedica širiti infekciju. Lako je bilo za pretpostaviti da će ta djeca odnijeti infekcije kući i prenijeti ih roditeljima i bakama i djedovima. Bilo je lako pretpostaviti da bi brojke mogle biti potencijalno dramatične, što bi zauzvrat značilo da će, bez obzira na cijepljenje, tisuće odraslih umrijeti. Također je bilo lako pretpostaviti da bi se "granična korist" za milijune djece izjednačila s tisućama primjera individualne koristi, čiji je izostanak rezultirao tisućama hospitalizirane djece mjesečno.

Kako se onda to dogodilo? Tako što JCVI minimizira COVID-19 kod djece a vlada ima bezbrižan stav prema isporuci cjepiva koje je jednom preporučeno. Ti nedostaci nalaze se u kontekstu društva koje tolerira pa čak i pojačava dezinformacije; u kojoj zastrašeni i sputani mediji ne uspijevaju na odgovarajući način razlikovati razumne stavove od propagande i ne pozivaju vladu na odgovornost; u kojem je jezik slobode toliko fetišiziran i iskrivljen da sada znači svoju suprotnost: tako da "sloboda" od covida stvarno znači masovnu bolest i smrt s covidom, "sloboda" od nadnacionalne regulacije stvarno znači međunarodno degradiranje i podređenost, "sloboda" trgovanja doista znači nestašice i rastuće cijene i kolaps malog poduzeća, "sloboda" da donosimo vlastite zakone doista znači sustavno smanjenje naših zakonskih i demokratskih prava suočenih s nadmoćnom i korumpiranom izvršnom vlašću koja je odlučna izbjeći nadzor, i "sloboda" da postavljamo vlastite standarde znači, između ostalog, preplaviti naše vodene tokove i plaže sirovom kanalizacijom.

Ako je priča o programu vraćanja u školu Johnsonove vlade u jesen 2021. čudna, to je zato što živimo u razdoblju poricanja podataka, prkosa logici i inverzije vjerovanja. Ne prvi put, i ne samo u areni koronavirusa, naši su se sadašnji čelnici udvarali katastrofi i odbili ublažavanje posljedica. Stoga ne čudi da je ono što nastavljaju pružati - doslovno - neublažena katastrofa, piše Dominic Minghella.