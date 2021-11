Velika Britanija je bila ismijavana zbog svog riskantnog stava "kud puklo da puklo" prema koronavirusu te uklanjanja gotovo svih ograničenja u jednom danu. Proteklih nekoliko mjeseci, dok su se slučajevi povećavali, činilo se da je to bio dokaz da je plan bio pogrešan. Postojala je bojazan da je nova varijanta “delta plus” zavladala i šuškalo se da bi COVID “plan B” trebao stupiti na snagu, što bi zapravo značilo poluzatvaranje, piše News.com.au.

No, Ujedinjeno Kraljevstvo moglo bi se zadnje smijati. Slučajevi koronavirusa dramatično padaju već tjednima baš kad nove infekcije u drugim dijelovima Europe, gdje su ograničenja bila stroža, kreću prema sjeveru. Po prvi put nakon dugo vremena, ogroman porast broja slučajeva u Njemačkoj znači da Velika Britanija više nije COVID-u najizloženija nacija u Europi.

Epidemiolog je rekao da je Ujedinjeno Kraljevstvo možda pronašlo “jedinstvenu” metodu suočavanja s koronavirusom koja se ne temelji na ograničenjima, već na imunitetu. Međutim, drugi upozoravaju da bi ono što bi moglo izgledati kao silazni trend mogao biti samo kratkotrajna devijacija od trenda.

Opada broj slučajeva

U četvrtak je Velika Britanija zabilježila 42.408 novih slučajeva. To je još uvijek velik broj, a bio je i porast u odnosu na prethodni dan. No, sedmodnevni prosjek slučajeva sada je 34.312 diljem zemlje, što je 19 posto manje u odnosu na dva tjedna prije. Nasuprot tome, Njemačka je u četvrtak zabilježila 50.196 slučajeva.

Ako mjerite slučajeve u odnosu na broj stanovnika, Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek nadmašuje Njemačku, ali samo za dlaku. Britanski neprekinuti pad slučajeva do četvrtka, 16 dana, bio je najduži u zemlji u posljednjih šest mjeseci.

To dolazi nakon što je 22. listopada broj slučajeva porastao na više od 51.000 dnevno. To je bilo pet puta više nego dnevnih slučajeva u Njemačkoj u to vrijeme.

Krajem listopada pojavila se zabrinutost oko AY. 4.2 varijante delte, koja je nazvana delta plus. Pozivi na "hitno istraživanje" AY. 4.2 odjeknuli su usred straha da bi mogao biti prijenosniji te da bi mogao biti uzrok porasta infekcija u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Međutim, zdravstveni stručnjaci pozvali su na oprez pri izdvajanju AY 4.2 kao uzroka, s obzirom na to da je Britanija imala malo ili uopće ikakvih ograničenja još od takozvanog "Dana slobode" u srpnju.

Britanski 'opasni' plan bio je pod udarom kritike

Odluku o odbacivanju gotovo svake preventivne mjere protiv COVID-a u lipnju brojni su zdravstveni komentatori ocijenili kao “glupavu”, “opasnu” i “neetičku”. No, vlada Ujedinjenog Kraljevstva bila je predana planu "Dana slobode" koji je premijer Boris Johnson nezaboravno sažeo kao "Ako ne sada, kada?"

Nada je bila da će, iako bi slučajevi Covida-19 u početku mogli porasti u državi od 65 milijuna, dovoljno ljudi postati imuni, bilo cijepljenjem ili infekcijom, tako da će biti zaštićeni do trenutka kada rizično zimsko razdoblje pogodi goleme dijelove stanovništva.

Krajem listopada ta se nada činila uzaludnom te su se javljali pozivima na početak primjene “Plan B” koji bi mogao uključivati ​​covid-putovnice, rad od kuće i obvezna pokrivanja lica maskama kako bi se smanjili brojevi.

Ali od tog kasnog listopadskog vrhunca, brojke su pale bez ikakvog plana B. Julian Hiscox, stručnjak za infekcije na britanskom sveučilištu Liverpool, rekao je za Financial Times da je pad broja slučajeva "jedinstven" jer je uzrokovan "gotovo u cijelosti zidom imuniteta, a ne promjenama u ponašanju ili ograničenjima".

Razlozi koji su doveli do pada slučajeva

Navedena su dva razloga za pad, jedan se tiče starijih Britanaca, a drugi mlađih ljudi. Ujedinjeno Kraljevstvo sada je na pola puta kroz svoj program za pojačanje davanja trećeg doziranja. Oko 80 posto ljudi u Engleskoj starijih od 80 godina, koji su već u potpunosti cijepljeni, već su dobili booster dozu.

U kohorti 70-79 godina oko 70 posto je cijepljeno s tri doze i upravo u ove dvije dobne skupine slučajevi najbrže opadaju. To znači da bi to mogla biti slična priča kao u Izraelu koji je doživio porast broja slučajeva koji se pripisuje slabljenju imuniteta. U rujnu je Izrael bilježio čak 11.000 slučajeva dnevno. Ali nakon treće doze, brojke su se smanjile na oko 500.

Vrijedi se prisjetiti da su čak i tijekom nedavnih porasta slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu i Izraelu, hospitalizacije i smrtni slučajevi još uvijek bili daleko niži nego tijekom prethodnih valova. Razlika je u cijepljenju. Hiscox je rekao da bi mogli završiti u vrlo lijepoj situaciji zahvaljujući tempiranom vremenu programa docjepljivanja, pri čemu se vrhunac imuniteta stanovništva poklapa sa zimskim mjesecima kada je zdravstvena služba pod najvećim pritiskom.

Pad slučajeva se dogodio i među mlađim Britancima. To bi se moglo objasniti uvođenjem cijepljenja za djecu od 12-15 godina kojima je od sredine listopada ponuđena jedna doza Pfizera. Međutim, taj program se još uvijek odvija pa je također moguće da je toliko COVID-a prostrujalo školama da neka djeca sada imaju imunitet.

Velika Britanija je možda dosegla vrhunac

Daljnja podrška toj hipotezi je da su slučajevi u Ujedinjenom Kraljevstvu sada općenito niži u većim gradovima poput Londona koji su imali visoku prevalenciju covida. U izvješću Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva, koja prati slučajeve COVID-a, navodi se da je zaokret prvi put uočen u mlađim dobnim skupinama.

Državno tijelo također je priopćilo da je smanjen broj bolničkih prijema zbog COVID-a. Jedna studija početkom studenog, koju je provela zdravstvena znanstvena tvrtka ZOE, predvidjela je da bi broj slučajeva COVID-a u Britaniji mogao dostići vrhunac u ovoj godini.

Opet, to je potaknuto padom slučajeva kod mlađih osoba. "Mladi ljudi su pokretali veliki broj slučajeva, a čini se iz naših podataka da su veliki brojevi gotovi", rekao je profesor Tim Spector s King's College London ranije ovog mjeseca za The Guardian.

Pad je još uvijek 'mali'

Međutim, drugi upozoravaju da pad broja ne znači da se Britanija izvukla. Dok bi booster doze i imunitet uzrokovan infekcijama mogli smanjiti slučajeve zaraze, to bi moglo biti nadoknađeno međunarodnim putovanjima i miješanjima u zatvorenom prostoru tijekom zime.

Britanska stopa procijepljenosti također je na platou na oko 68 posto cijepljenih s dvije doze. To je pristojna razina, ali znači da još uvijek postoji 20 milijuna Britanaca koji nisu imunizirani i koji su u većoj opasnosti.

Docentica epidemiologije na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu Rohini Mathur izjavila je za Financial Times da bi jaz u cijepljenju značio da se imunitet krda u Ujedinjenom Kraljevstvu još uvijek može pokazati nedostižnim.