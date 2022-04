Čaj s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, do trenutka u kojem su počele padati bombe, bio je najpoželjnija karta u korporativnom njemačkom kalendaru, piše Politico. U svom tekstu o "kompliciranim" trgovačkim vezama Njemačke s Rusijom, pod naslovom "Kako je Njemačka Inc. igrala ruski rulet - i izgubila", Politico navodi da njemački poslovi uključuju više od "samo prirodnog plina" te se kreću "od Mercedesa do mueslija".

Ukupna njemačka trgovinska razmjena s Rusijom prošle je godine iznosila 60 milijardi eura, što je zemlju činilo najvećim njemačkim trgovinskim partnerom bivšeg sovjetskog bloka izvan Europske unije. “Uvijek ste davali sve od sebe da podržite rusko-njemačke trgovinske i gospodarske veze”, rekao je Putin njemačkim kolegama na njihovom sastanku u Kremlju 2016. – unatoč, kako je istaknuo, “poznatim problemima”.

Otprilike dva mjeseca prije sastanka, ruske snage optužene su da su namjerno gađale civile u zračnim napadima u Siriji, gdje su intervenirale kako bi poduprle brutalni režim Bashara Assada. Samo dvije godine ranije Rusija je anektirala Krim i pokrenula separatistički rat u istočnoj Ukrajini.

'Idi na istok'

Odlučnost Njemačke da trguje s Rusijom "u dobru i zlu" u velikoj je mjeri djelo malo poznate, ali utjecajne organizacije poznate kao Ost-Ausschuss, što se doslovno prevodi kao "Istočni odbor", ali čija je misija slična misiji vanjskotrgovinskog udruženja.

Smještena iznad male pekare i supermarketa na prometnoj ulici u središnjem Berlinu, grupa je služila kao glavna lobistička ruka njemačkog poslovanja u istočnoj Europi otkako je osnovana 1950-ih po nalogu Ludwiga Erharda, njemačkog ministra gospodarstva koji je upravljao poslijeratni ekonomski preporod zemlje.

Čak i dok se Njemačka pokušavala iskopati iz ruševina Drugog svjetskog rata, njezini su čelnici vidjeli ekonomske prilike u novoformiranom istočnom bloku i šire. Odbor za istok osigurao je trgovinske sporazume za Njemačku 1950-ih s Rumunjskom i Kinom, a 1970-ih je igrao središnju ulogu u pregovorima o plinskim sporazumima sa Sovjetskim Savezom.

Nakon što je pao Berlinski zid, "Idi na istok" brzo je postao poklič njemačke industrije dok su inženjeri u upravnom odboru koji stoje iza europskog ekonomskog pokretača tražili nova tržišta i jeftinu kvalificiranu radnu snagu. Od pada Berlinskog zida, njemačka trgovina s bivšim istočnim blokom eksplodirala je, pretvarajući regiju, predvođenu Poljskom i Češkom, u njemačku radionicu i stup njezina prosperiteta.

Rusija - sveti gral ili otrovni kalež?

Rusija je, s populacijom od 144 milijuna i kopnom četiri puta većom od veličine EU-a, kao i svojim prirodnim resursima, bila sveti gral Njemačke Inc. - a odnedavno i njezin otrovni kalež.

Njemački čelnici dugo su opisivali angažman zemlje s Rusijom kao povijesnu obvezu. Njemački političari često navode krvavu povijest Njemačke u Drugom svjetskom ratu sa Sovjetskim Savezom kao razlog za prihvaćanje Wandela durch Handela, ideje da produbljivanje trgovačkih veza može transformirati bilateralne odnose i liberalizirati autoritarna društva.

Ipak, s obzirom na opseg njemačkih ulaganja u Rusiju i spremnost tvrtki da se suoče s represijom Moskve nad vlastitim građanima i agresijom prema susjedima i drugima, glavni razlog za privrženost Germany Inc. Rusiji vjerojatno je očigledniji - novac.

Sveukupno na Rusiju otpada samo 2,3 posto njemačke trgovine. Rusija je njemačkoj industriji uvijek obećavala da će postati "sljedeća velika stvar", a Nijemci su željeli biti tamo prvi. Štoviše, snažna prisutnost u Rusiji mogla bi jednog dana otvoriti mogućnost stvaranja izravnih veza s Kinom, pretvarajući fantazije o besprijekornom "euroazijskom" gospodarskom prostoru u stvarnost.

Rusiji je bila potrebna Njemačka

Nakon pristupanja zemalja bivšeg Varšavskog pakta u EU početkom 2000-ih, Istočni odbor - čijih gotovo 350 članova uključuje inženjerski konglomerat Siemens, proizvođač kemikalija BASF i industrijski plinski div Linde - usmjerio je svoje napore kako bi se plasirali na rusko tržište.

Nakon desetljeća komunističke vladavine, ruskoj oronuloj ekonomiji bilo je potrebno ono što Njemačka radi najbolje: strojevi i sofisticirani inženjering za modernizaciju svoje ekonomije. Više od 3.600 njemačkih tvrtki - od diva proizvoda za kućanstvo Henkela do proizvođača automobila BMW i Mercedes - otvorilo je trgovine u zemlji. Njemačko poslovanje ima oko 25 milijardi eura uloženog kapitala u Rusiji, prema Bundesbanki. Unatoč zapadnim sankcijama protiv Rusije, posao je bio dobar za mnoge njemačke tvrtke.

Da je Putin odolio porivu da napadne Ukrajinu 2014., njemačka ulaganja gotovo bi sigurno bila znatno veća. Umjesto toga, Nijemci su se našli nadmašeni u nekim područjima, uključujući strojeve, poput primjerice kineskih konkurenata koji se ne moraju brinuti o kršenju sankcija.

Nakon što je 2012. dosegla vrhunac od 81 milijardu eura, njemačka trgovina s Rusijom pala je na samo 48 milijardi eura u 2016. kao rezultat sankcija. Njemački izvoz u Rusiju čini nešto manje od polovice ukupnog obujma trgovine, dok njemački uvoz ruskih energenata čini oko jednu trećinu.

Prve sankcije Rusiji

Dramatični pad rusko-njemačke trgovine pomaže objasniti zašto mnogi njemački rukovoditelji, željni preokrenuti stvari, ne samo da su zažmirili na ono što je Putin namjeravao, već su postali i neki od njegovih najglasnijih zapadnih branitelja.

Samo nekoliko dana nakon ruske aneksije Krima u proljeće 2014., tadašnji izvršni direktor Siemensa Joe Kaeser, otputovao je u Moskvu na sastanak s Putinom. Od trenutka kada su Rusiji uvedene prve sankcije nakon rušenja malezijskog zrakoplova u kojem je poginulo oko 300 ljudi, njemački otpor poduzimanju daljnjih akcija bio je opipljiv.

Kada su zemlje EU-a prvi put odlučile produžiti svoje sankcije Rusiji 2015. zbog aneksije, tadašnji predsjednik Odbora za istok, Eckhard Cordes, kazao je da je “poželio mnogo više hrabrosti od strane čelnika EU-a da krenu u smjeru Rusije".

Početkom 2016., baš kada je Rusija bombardirala dijelove Sirije, novi predsjednik Odbora za istok, Wolfgang Büchele, zalagao se za ukidanje sankcija Moskvi. "Moramo pomoći da se Rusija izvuče iz izolacije", rekao je Büchele, koji je također bio izvršni direktor Lindea, koji ima značajna ulaganja u Moskvi.

Istodobno je Odbor za Istok bio snažan zagovornik Sjevernog toka 2, kontroverznog projekta plinovoda ispod Baltika između Rusije i Njemačke. Doista, projekt je bio toliki prioritet za grupu da je, kada je ruski oporbeni političar i Putinov kritičar Aleksej Navaljni 2020. otrovan živčanim agensom, predsjednik Odbora za istok Oliver Hermes upozorio na daljnje sankcije. "Ne možemo dopustiti da se ovaj slučaj razvije u dugotrajno opterećenje za naše bilateralne odnose i dodatno ograniči njemačko-ruske gospodarske veze", rekao je dok se ruski oporbeni čelnik borio za život u berlinskoj bolnici.

Konferencija o sigurnosti u Münchenu

Uz svoje aktivnosti u Berlinu, još jedna važna ispostava za Odbor za istok bio je München, gdje je grupa koristila svoju ogromnu mrežu u njemačkom poslovanju kako bi potaknula prorusku agendu na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji (MSC), godišnjem skupu američkih i europskih političkih čelnika, sigurnosnih dužnosnika i poslovnih rukovoditelja.

MSC, iako je osnovan kao sigurnosni forum za zapadni savez, od kraja Hladnog rata nastoji potaknuti više dijaloga s Rusijom (Putin je u Münchenu 2007. održao značajan govor u kojem se obrušio na SAD i signalizirao da se Rusija okreće od Zapada).

Rusija obično šalje veliko izaslanstvo na događaj, koje se sastoji od vladinih dužnosnika, uključujući ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, i istaknutih "poslovnjaka" poput Alekseja Mordašova.

Brojni visokoprofilirani članovi Odbora za Istok - uključujući Siemens, Linde, BASF te Allianz i Deutsche Bank - također su povezani s MSC-om.

Kaeser, koji je prošle godine otišao u mirovinu kao izvršni direktor Siemensa i koji je redovit na sastancima Istočnog odbora s Putinom, predsjednik je savjetodavnog vijeća MSC-a. Tamo mu se pridružuju kolege veterani odbora East Committee, predsjednik Deutsche Bank Paul Achleitner, izvršni direktor Allianza Oliver Bäte i predsjednik Linde Wolfgang Reitzle. Herman Gref, čelnik ruske Sberbanke, također je član.

Doista, veze između Istočnog odbora, MSC-a i sponzora konferencije toliko su opsežne da je teško reći gdje jedna grupa završava, a druga počinje. Štoviše, njihovi stavovi o Rusiji bili su gotovo identični. "Vizije strateške suradnje s Rusijom zaslužuju više pažnje", napisao je dugogodišnji predsjednik MSC-a, Wolfgang Ischinger 2018 godine. Ischinger, koji je te godine predstavio Lavrova kao “Dragog Sergeja” publici na konferenciji, također je pozvao na liberalizaciju viznog režima za Ruse. “Ukrajinci uživaju tu privilegiju, pa zašto ne uključiti Ruse?” upitao je.

Rusija je ove godine odlučila preskočiti MSC koji je održan samo nekoliko dana prije napada na Ukrajinu 24. veljače. Na posljednjem skupu 2020., predsjednik Odbora za Istok Oliver Hermes potaknuo je svoje goste da Putinovu viziju o području slobodne trgovine od istočnih ruskih krajeva do Atlantika pretvore u stvarnost. "Ako se razdvojimo, ni EU ni Rusija neće uspjeti pronaći koristan protuotrov za podjelu svijeta između Kineza i Amerikanaca", upozorio je.

Odbor osudio invaziju na Ukrajinu

Ove je godine trebala biti obilježena 70. godišnjica Odbora za istok. Umjesto toga, članovi se trude objasniti kako su tako pogriješili s Rusijom - ako uopće govore.

Otkako je u veljači započela sveobuhvatna invazija Rusije na Ukrajinu, njemačke tvrtke našle su se pod znatnim međunarodnim pritiskom.

Krajem siječnja odbor je održao virtualni novogodišnji prijem s Manuelom Schwesig, premijerkom njemačke regionalne države u kojoj se nalazi sjedište Sjevernog toka 2. Zahvalila je odboru na čvrstoj potpori u odupiranju američkim sankcijama protiv projekta, naglasivši da se "kritički dijalog i gospodarska razmjena s Rusijom" moraju nastaviti. Te su nade nestale s invazijom Rusije. Schwesig, koji se nekoć smatrala mogućom kandidatkinjom socijaldemokrata za kancelarku, sada je persona non grata u nekim krugovima.

Istočni odbor je iznenada promijenio svoj stav. Skupina je osudila rusku invaziju i dala punu podršku zapadnim sankcijama, piše Politico.