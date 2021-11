Od danas su u Austriji na snazi nova pravila za necijepljene osobe. To znači kako se u cijeloj zemlji primjenjuje 2G pravilo (preboljeli ili cijepljeni), a za one koji ne pripadaju u tu skupinu slijedi - lockdown.

Oni se tako smiju voziti na posao, baviti se osnovnim potrebama svakodnevnog života, na primjer odlazak u dućan, a smiju koristiti i zdravstvene usluge.

Dopušten im je i boravak na otvorenom ako je u to u svrhu tjelesnog i mentalnog opuštanja, poput šetnji ili individualnih sportova.

Obavezne FFP2 maske svugdje

FFP2 maske u Beču su obavezne već od 15. rujna u svim zatvorenim prostorima, poput dućana, javnog prijevoza, shopping centara, na fakultetima, u frizerskim i kozmetičarskim salonima i tako dalje. Ta mjera i dalje ostaje na snazi.

No, sada je uz FFP2 masku potrebno posjedovati i covid-potvrdu.

Promjene u kafićima i restoranima

Necijepljeni tako sada neće moći sjesti u svoj omiljeni kafić i popiti kavu ili pojesti ručak u restoranu. Prije su to mogli s negativnim PCR testom kao dio 3G pravila, no od danas je i ta opcija maknuta sa stola.

Dok je još trajalo 3G pravilo u Beču prilikom odlaska u kafić osoba je morala prikazati covid-potvrdu te ako nije bila cijepljena, ako nije preboljela ili ako nije imala negativan PCR test unazad 72 sata, onda osoba nije smjela sjesti u unutarnji dio kafića, ali niti na terasu.

Sada se to mijenja i u kafićima, restoranima, teretana i ostalim zatvorenim prostorima gdje će moći biti samo cijepljene osobe i one koje su preboljele. Ponekada vas pitaju i za osobnu iskaznicu kako bi se uvjerili kako je to uistinu vaša covid-potvrda.

Hrvatica u Beču: 'Moramo se testirati svaka 48 sata'

Na fakultetima se situacija isto promijenila, ali nisu odlučili uvesti covid-potvrde kao što je to slučaj na zagrebačkoj Veterini.

Na fakultetima priznaju negativne PCR testove jer austrijska Vlada želi da se obrazovanje "normalno" nastavi. Svoje iskustvo s nama je podijelila necijepljena Hrvatica Nina koja živi u Beču.

"Kontroliraju nas na ulasku u fakultet za što trebamo imati negativan PCR test. Inače, u Beču imamo besplatne testove. Svaka osoba ima pravo pokupiti osam testova za cijeli tjedan u Bipi i sami se testiramo doma. Nakon toga testove odnesemo ili nazad u Bipu ili na fakultet i na aplikaciju nam stignu rezultati", kazala nam je Nina te dodaju kako se moraju testirati svaka 48 sata.

Testovi funkcioniraju tako da se tekućina dobivena u kutijici grglja 30-ak sekundi nakon čega se ispljune u epruveticu. Sve se zatvori i odnose u obližnju Bipu.

Nina nam je iskomentirala i kontrolu covid potvrda u javnom prijevozu. Kaže kako se u principu ne provjeravaju te kako joj to djeluje nemoguće te da se provjere većinom, barem za sad, odnose na ulice i parkove.

Kako bi sve funkcioniaralo kako treba brine se "virusna policija", a kazne se kreću i do 30.000 eura za organizatore ilegalnih događaja i do 3600 eura za građane koje krše 2G ili 3G pravilo na radnom mjestu.. Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer najavio je kako svaki građanin može očekivati da će biti provjeren.