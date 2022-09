Jedan od najvećih javnih udaraca monarhiji tijekom vladavine kraljice Elizabete nisu bili ratovi, ekonomske krize niti pandemija, nego pogibija princeze Diane. Čak ni seksualni skandali princa Andrewa nisu izazvali takve prozivke i zgražanje kao, barem naoko, hladna reakcija kraljice nakon pogibije "Princeze srca", kako su bivšoj supruzi princa Charlesa tepali mediji. Tako je smrt Diane Spencer, bio jedan od ključnih događaja koji je obilježio 70-godišju vladavinu kraljice Elizabete II koja je preminula u četvrtak u 97. godini života.

Povezana s kraljevskom obitelji od djetinjstva

Iako se u javnosti Dianu Spencer često prikazivalo kao slobodoumnu autsajdericu, ona je bila bliska kraljevskoj obitelji, davno prije nego što je uopće počelo Charlesovo udvaranje.

Njezin otac bio kraljevski konjušar kako kraljice Elizabete II, tako i njezine majke, Kraljice Majke, ali i obje bake. Još kao dijete Diana je živjela u Park Houseu na kraljičinom imanju u Sandringhamu i provodila dane u igri s prinčevima Andrewom i Edwardom, po godinama puno joj bližima od Charlesa. A što se tiče njezinog odgoja, od najranije dobi morala se pridržavati pravila o ponašanju u blizini članova kraljevske obitelji. Sve to podrazumijeva da je upoznala kraljicu puno prije negoli je krenulo udvaranje princa Charlesa. Kako je još 2001. godine napisala kraljevska biografkinja Ingrid Seward, iako se kraljica kao monarh 'nikada nije izravno izjasnila o njihovom braku, klimanjem glave i još nekim gestama jasno je dala do znanja da odobrava Dianu

Ljubazan, ali formalan odnos

S druge strane, Andrew Morton je u biografiji 'Diana: Her True Story In Her Own Words' iz 1992. otkrio da je odnos između dviju dama bio iznimno ljubazan, ali i formalan, ponajviše zbog činjenice da je bila udana za kraljičinog starijeg sina, budućeg monarha, prenosi T portal. U samim počecima njezine veze s Charlesom, Diana je bila prestravljena zbog svoje svekrve. Trudila se pridržavati formalnosti, koja je uključivala naklon prilikom svakog susreta, no s druge strane držala se dovoljno daleko od nje da se ne susreću.

A koliko ju je zapravo kraljica odobravala, govori detalj o kojem se nije često govorilo. Naime godinu dana nakon što se udala za princa Charlesa, u Monaku je poginula Grace Kelly. Dvije dame imale su se prilike upoznati na gala večeri godinu ranije i jako su se dobro slagale. Upravo zbog toga vijest o njezinoj pogibiji itekako je pogodila Dianu te je tražila od svog supruga da upravo ona predstavlja britansku kraljevsku obitelj na pogrebu. Prema riječima biografa Mortona, ni princ Charles ni djelatnici u palači nisu bili uvjereni da će kraljica odobriti takvo što 21-godišnjakinji, jer je to trebao biti njezin prvi javni angažman. Ipak, Diana nije odustala od svog nauma, pa je sama otišla kraljici i predstavila joj svoj plan, na što je ona rekla kako ne vidi razlog zašto ne bi bilo tako.

Diana prešla granicu

Iako javnost mnoge detalje nije znala, Ingrid Steward sve je opisala u svojoj knjizi. Upravo ona je otkrila da je u doba u kojem je njezin brak bio na sve klimavijim nogama Diana često znala nenajavljeno doći u Buckinghamsku palaču kako bi razgovarala s kraljicom.

Isprva je kraljica tolerirala njezine nedogovorene upade, osobito jer je Diana nakon razgovora uvijek bila bolje volje nego kada bi dolazila. No s vremenom je kraljica počela odbijati te susrete. Tako je nakon jednog od razgovora djelatnik rekao kraljici da je 'princeza plakala tri puta u pola sata, čekajući da ju primi', na što je Elizabeta II odgovorila: 'Kod mene je bila sat vremena i cijelo je vrijeme plakala', otkrila je Steward dok je Morton u svojoj biografiji napisao da je Diana upravo kraljici rekla da je njihov brak otišao nizbrdo jer princ Charles nije mogao shvatiti njezinu bulimiju.

Prvi puta obitelj stavila ispred monarhije

Nakon Dianine smrti kraljevska obitelj doživjela je velike kritike u javnosti, ponajviše jer je većina smatrala da su oni glavni krivci za njezinu pogibiju i da je nikada nisu prihvatili kako treba. No nije sve onako kako se čini. Prije svega, tek kasnije se otkrilo koliku je ulogu Elizabeta odigrala kao baka, kojoj je prva reakcija bila dužnost prema njenim unucima koji su ostali bez majke, koje je pokušala zaštiti i utješiti koliko je to moguće.

A povodom obljetnice biografije koju je napisao, Morton je 2017. godine otkrio 'Jedna od mnogih ironija u kraljičinom životu bila je ta da je u konačnici Dianin utjecaj na kraljevsku obitelj promijenio ponajviše to kako su Windsori prihvaćali nove članove. Tako je primjetno da se kraljica često znala pridružiti supruzi princa Williama, Catherine Middleton, u njezinim prvim danima kraljevske karijere. Određene su lekcije naučene, no koja je bila njihova cijena?'