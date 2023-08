Do javnosti dopiru novi detalji strašnog zločina koji se u petak dogodio u Gradačcu u BiH, gdje je pomahnitali muškarac ubio svoju suprugu i još dvoje ljudi, a troje ranio te na koncu sebio oduzeo život kada su ga opkolili policajci.

Jedan čovjek vjerojatno je spriječio veći pokolj i još veću tragediju. Riječ je o 77-godišnjem Hasanu Jašareviću, bivšem logorašu, u čiju je trgovinu upao ubojica, uperio pištolj u njega i naredio mu da mu preda streljivo. No, on je ubojici podvalio lažne metke i postao junak. Jašarević je taj dramatičan događaj prepričao za RTL Danas.

'Bilo me strah za unuku, ja se nisam prepao'

''Čuo sam škripu guma i kočenje. Čovjek je uletio sav krvav i tražio da mu predam svu municiju od 9 milimetara. Pištolj mi je uperio u glavu. Ja sam, koliko sam mogao u ruke uzeti, predao mu šest kutija. U stvari, to je bila startna municija koja nema nikakvog efekta. On je to uzeo i krenuo iz trgovine. Ispala mu je jedna kutija iz ruku. Sagnuo se, ali nije obraćao pažnju. Uzeo je tu kutiju, sjeo u kola i otišao'', ispričao je hrabri Gradačanin.

U tom trenutku, kaže, više je strahovao za unuku.

''Više me bilo strah jer je moja starija unuka bila kraj vrata kada se sve to događalo. A ona je već preko društvenih mreža vidjela kakvo je on već zlo napravio. Ona se više prepala nego ja. Kada je dreknuo na mene da mu predam municiju, bojao sam se da će vidjeti da nije odgovarajuća, ona koju je tražio. Kada je otišao, unuka i ja smo ušli u kuću i zaključali se'',kazao je Jašarević za RTL.

