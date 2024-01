Jedan od najgorih kriminalaca u poslijeratnoj Austriji, silovatelj Josef Fritzl (90) koji je 24 godine držao svoju kćer Elisabeth Fritzl zatočenu u podrumu njihove kuće u Amstettenu, nije više opasan.

U periodu od 1984. do 2008. godine bezbroj puta silovao je Elisabeth s kojom je dobio sedmero djece. Osuđen je 2009. godine na doživotni zatvor. No, hoće li tamo ostati, to će se tek vidjeti.

Navodno boluje od teške demencije i ponekad je uvjeren je da je pop zvijezda, piše Kronen Zeitung.

Ima uznapredovalu demenciju

Forenzička psihijatrica Heidi Kastner (61), koja je ispitivala Fritzlovo mentalno stanje tijekom suđenja za incest i dijagnosticirala mu teški poremećaj ličnosti, došla je do zaključka da bi ga se trebalo klasificirati kao "bezopasnog" zbog njegove uznapredovale demencije i stoga je malo vjerojatno da će počiniti još zločina. Uz to je i teško pokretan i kreće se uz pomoć hodalice.

Za to se izborila njegova odvjetnica Astrid Wagner (60). Ona naime tvrdi kako bi on danas požalio zbog svojih postupaka. Kastner nije uvjerena u to. Ispričala je da fantazira o vjenčanju svoje kćeri, ali uvjerena je da time pokušava zataškati svoje zločine.

Postoji mogućnost da ga se prebaci u državni dom za starije.

Prije nekoliko mjeseci javio se jedan muškarac koji tvrdi da mu je Fritzl otac. Njegova majka navodno je imala aferu s njim. Traži DNK analizu.

