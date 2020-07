JOŠ JEDNA NOĆ NEREDA U BEOGRADU: Policija nakon ponoći rastjerala prosvjednike, javio se i Vučić

Niti četvrte večeri prosvjedi u Beogradu nisu prošli mirno, jer su u teškim sukobima policije i prosvjednika ozlijeđeni policajci i novinari, a srpski predsjednik Aleksandar Vučić iz Pariza je poručio da državne institucije ‘imaju pregled igre’ i da ‘službe rade svoj posao’ te da su već uhićeni pojedinci povezani s inozemnim čimbenicima

Prosvjed u Beogradu, koji je u petak navečer počeo mirnim okupljanjem ispred Skupštine Srbije, nastavljen je sukobima s policijom, a završen četrdesetak minuta poslije ponoći kad su prosvjednici potisnuti i otjerani iz središta Beograda. Premda je prosvjed počeo mirno, uz vidno manje policije i prosvjednika u odnosu na prethodne tri večeri, sukobi su počeli oko 21 sat kad je skupina od stotinjak agresivnih prosvjednika srušila metalnu ogradu i pokušala ući u parlament.

Policija je reagirala postavljajući kordone ispred parlamenta, situacija se potom primirila, ali ne zadugo te su uslijedili sporadični sukobi i naguravanja, da bi policija na sve veću agresivnost pojedinih skupina prosvjednika reagirala bacajući suzavac. Sporadični sukobi potrajali su dok policiji nije stiglo pojačanje, kada su, naizmjence ispaljujući suzavac, s vozilima “hummer” i formiranim kordonima počeli potiskivati prosvjednike duž prometnica izvan središta grada. Akcije policije potrajale su do četrdesetak minuta poslije ponoći, kada su svi prosvjednici potisnuti izvan središta grada.

Ubačeni provokatori

Tijekom prosvjeda uhićeno je i ozlijeđeno više osoba, među njima najmanje dvojica policajaca i žandarma, te dvoje fotoreportera agencije Beta, dok je u naguravanju ispred parlamenta skupina agresivnih prosvjednika otjerala nekolicinu novinara, fotoreportera i snimatelja, te napala ekipu televizije N1.

Prve dvije večeri prosvjeda također su obilježili sukobi policije i prosvjednika, dok je treća večer protekla mirno jer je većina prosvjednika sjedila na ulici i pločnicima, da bi četvrte večeri ponovo izbili sukobi. Oporbeni Savez za Srbiju (SZS) upozorio je u petak popodne, pozivajući se na policijske izvore, na moguće incidente tijekom prosvjeda koje će izazvati “ubačeni provokatori”.

Prosvjedi su ‘protuzakoniti i neprijavljeni’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u petak navečer iz Pariza, komentirajući prosvjede u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije, da nasilnici neće pobijediti, te da će ih većina biti uhićena, a država Srbija pokazati da je demokratska. Vučić je za komercijalnu provladinu TV Pink rekao kako građani ne bi trebali brinuti zbog prosvjeda, naglasivši da će Srbija pokazati da je demokratska država.

Na pitanje što je crvena linija, Vučić je za rekao da je to “ugrožavanje života ljudi”. On je ocijenio da su “jučer i danas sve maske pale”, ustvrdivši kako se policija danas povukla, ali je došlo do tučnjave među prosvjednicima te da na prosvjede dolaze pojedini ljudi koji samo žele nekoga ozlijediti. Vučić je naglasio da državne institucije “imaju pregled igre” i da “službe rade svoj posao” te da su već uhićeni pojedinci povezani s inozemnim čimbenicima.

Srbijanski predsjednik zanijekao je da je država ubacila svoje elemente da bi se potaknulo nasilje, ustvrdivši da su prosvjedi “protuzakoniti i neprijavljeni”, te da ima i inozemne umiješanosti. Vučić je ustvrdio da prosvjede ne podržava 95 posto ljudi, te da su građani “siti i traže da država prekine prosvjede”, ali je istaknuo kako Srbija mora pokazati da je demokratska država. Vučić je pozvao ljude da zbog koronavirusa ne idu na prosvjede, konstatirajući da na prosvjedima “ipak ima i normalnih ljudi”.

