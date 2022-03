Američki predsjednik Joe Biden na udaru je žestokih kritika zbog svoje spontane izjave vezane za Vladimira Putina, za kojeg je kazao kako “ne može ostati na vlasti”. Nakon te konstatacije, stručnjaci upozoravaju da će Kremlj, unatoč naporima Bijele kuće da očisti predsjednikov nered, sigurno odgovoriti, piše Daily Mail.

Poziv predsjednika Joea Bidena da se Vladimir Putin ukloni s vlasti izazvao je uzbunu među američkim stručnjacima za vanjsku politiku, koji se boje da bi to moglo pojačati napetosti čak i ako Kremlj olabavi svoje ratne ciljeve u Ukrajini. “Zaboga, ovaj čovjek ne može ostati na vlasti”, rekao je Biden u očitom pozivu na promjenu režima u Moskvi na kraju strastvenog govora iz Poljske u subotu i šokirao diplomate.

Izjava koje nije bilo u pripremi govora

Primjedba koja nije bila napisana u pripremi govora, a koju je Bijela kuća požurila brže-bolje povući, došla je na kraju inače odlučnog i vatrenog Bidenova govora koji je za cilj imao okupljanje slobodnog svijeta u svrhu jedinstvenog otpora ruskim nastojanjima u Ukrajini. Richard Haass, predsjednik Vijeća za vanjske odnose, tvitao je da je zabrinut da je Biden “upravo pozvao na promjenu režima.”

“Koliko god to bilo poželjno, nije u našoj moći da u tome i uspijemo, a osim toga, postoji rizik da će to povećati Putinovu sklonost da ovo vidi kao borbu do kraja. To povećava izglede za to da on odbije kompromis, za eskalaciju ili oboje', napisao je Haass. “Naši interesi su prekid rata pod uvjetima koje Ukrajina može prihvatiti. Želimo obeshrabriti rusku eskalaciju, a Bidenov poziv na promjenu režima nije u skladu s tim ciljevima”, dodao je Haass.

'Rusiji hitno treba objasniti Bidenovu izjavu'

Haass je nastavio za Politico, rekavši da visoki Bidenov dužnosnik, a vjerojatno čak i državni tajnik Antony Blinken, mora odmah stupiti u kontakt sa svojim ruskim kolegom i objasniti da Bidenov komentar zapravo ne odražava američku politiku. “Činjenica da je izjava bila neskriptirana je na neki način čini još gorom, jer bi se ista mogla isčitati kao Bidenovo iskreno uvjerenje, za razliku od njegovih pripremljenih riječi", rekao je Haas.

Primjedba američkog predsjednika bi također mogla umanjiti Putinov interes za kompromis i pojačati iskušenje da još žešće napadne Ukrajinu. “Ako vjeruje da ima baš sve za izgubiti, onda će vjerovati i da nema što izgubiti”, rekao je Haass.

Bijela kuća gasi Bidenove požare

Prije nego što se Biden uopće uspio ukrcati na Air Force One kako bi odletio natrag u Washington, njegovi su suradnici smišljali kako ugasiti vatru nakon te nepromišljene izjave. “Predsjednikova je poanta bila da se Putinu ne može dopustiti da ima vlast nad svojim susjedima ili regijom. Nije govorio o Putinovoj moći u Rusiji ili o promjeni režima”, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov smjesta je osudio Bidena, rekavši da “nije na predsjedniku SAD-a niti na Amerikancima da odlučuju tko će ostati na vlasti u Rusiji.” Bidenova alarmantna i nepredviđena primjedba stigla je tek 24 sata nakon što je Bijela kuća požurila razjasniti druge neugodne opaske predsjednika koje sugeriraju da će se američke trupe rasporediti u Ukrajini, a već su bile raspoređene.

Neoprezne izjave američki padobrancima u Poljskoj

U govoru američkim padobrancima u Poljskoj u petak, Biden je rekao: “Vidjet ćete kad budete tamo, a neki od vas su bili tamo, vidjet ćete žene, mlade ljude kako stoje u sredini, ispred prokletog tenka, govoreći: ‘Ne idem’.” Čini se da upravo Bidenova fraza “kad budete tamo' sugerira da će vojnici biti raspoređeni preko granice u Ukrajinu, iako administracija inzistira da u njegovu stavu nije došlo ni do kakve promjene. SAD se neće uključiti u sukob.

“Predsjednik je bio jasan kada je rekao da ne šaljemo američke vojnike u Ukrajinu, i nema promjene u tom stavu”, pojasnio je glasnogovornik Bijele kuće Fox Newsu u petak. Biden je dosad ustrajno govorio da vojnici neće biti poslani u Ukrajinu ni pod kojim okolnostima tijekom Putinove invazije, strahujući da bi se invazija pretvorila u Treći svjetski rat i na kraju postala dugotrajna borbena misija kao u Afganistanu.

U obraćanju Putinu i Rusima citirao i Arnolda Schwarzeneggera

U vatrenom govoru, Biden je povukao oštru granicu između demokracije i ugnjetavanja, više puta napavši Putina i optužujući ga za nepoštenje. Putina je optužio da se u svojem vladanjem “koristi grubom silom i dezinformacijama”. “To nije ništa manje nego izravno izazivanje sustava međunarodnog poretka koji se temelji na pravilima”, rekao je Biden.

Američki predsjednik u govoru je spomenuo i Arnolda Schwarzeneggera koji je Rusima poslao viralnu videoporuku, obrativši se izravno ruskom narodu. “Govorim ti istinu. Ovaj rat nije dostojan vas, ruski narode”, rekao je. “Putin može i mora okončati ovaj rat. Američki narod će stati uz vas i hrabre građane Ukrajine koji žele mir”, rekao je te upozorio da bi Putinova agresija mogla donijeti “desetljeća rata” Europi.

“To nije ništa manje nego izravna prijetnja poretku uspostavljenom nakon Drugog svjetskog rata, a koja prijeti da će se vratiti desetljećima rata koji pustoše Europu. Ne možemo se vratiti na to”, rekao je Biden. Biden je pokušao smiriti i istočnoeuropske zemlje, rekavši kako će NATO savez biti jedinstven te Rusiju upozorio da ni ne pomišlja o širenju invazije izvan Ukrajine.

Istočni blok u strahu od Putinove reakcije

Poljska i zemlje starog istočnog bloka poput Lative i Estonije strahuju da bi Putinove ambicije mogle opasnost dovesti i do njihovih granica. No, Biden je jasno dao do znanja da će NATO zaštititi svoje zemlje članice i poštivati ​​članak 5, koji kaže da će reagirati na ugrožavanje bilo koje članice saveza.

“Nemojte ni pomišljati da se krećete ni na jednom dijelu teritorija NATO-a. Imamo svete obveze”, rekao je Biden. Američki predsjednik osvrnuo se i na vlastite razgovore s Putinom prije ruske invazije krajem prošlog mjeseca. Rekao je kako je Putin “više puta tvrdio da ga rat ne zanima te jamčio da se neće pomaknuti.”

“Jednostavno nema opravdanja ili provokacije za ruski rat protiv Ukrajine”, kazao je Biden te dodao kako je “Rusija otpočetka bila sklona nasilju”, ali i da je “rat već sad strateški poraz za Rusiju”.

'Putin je mesar bez duše...'

“Unatoč Putinovim ciljevima, Zapad je jači i ujedinjeniji nego što je ikada bio”, rekao je Biden. Za razliku od Rusije, kazao je, koja “pati od nevjerojatnog odljeva mozgova”.

“Moramo se sada obvezati da ćemo biti u ovoj borbi na duge staze”, rekao je Biden u Poljskoj, zaključivši da “Ukrajina nikad neće postati plijen Rusije”.

“Zaboga, ovaj čovjek ne može ostati na vlasti”, zaključio je Biden, koji je ranije Putina nazvao mesarom koji nema dušu.