Uz tisuće očajnih Afganistanaca i stranaca koji su nahrupili na kabulski aerodrom u nadi da će pobjeći od novih afganistanskih talibanskih vlasti, u ponedjeljak se povećao pritisak na američkog predsjednika Joea Bidena da produži rok evakuacije.

Biden je u nedjelju upozorio da će evakuacija biti "teška i bolna" i rekao je da dosta toga još uvijek može poći krivo. Američka vojska možda će ostati duže od 31. kolovoza kako bi nadgledala evakuaciju, rekao je.

Bojazan se povećala u ponedjeljak ujutro kada je došlo do razmjene vatre između afganistanskih čuvara i nepoznatog naoružanog muškarca. Njemačke i američke snage također su bile uključene, rekla je njemačka vojska Britanija i Francuska su među zemljama koje su pozivale na produžetak roka. No, talibanski dužnosnik rekao je da strane sile nisu tražile produžetak, a i da jesu nove vlasti na to ne bi pristale.

Talibani neće dopustiti produženje roka za evakuaciju

"Ako SAD ili Velika Britanija budu tražili dodatno vrijeme za nastavak evakuacija - odgovor je ne. Ili će biti posljedica", rekao je Suhail Šahin, član talibanskog izaslanstva u Dohi, glavnom gradu Katara.

Lokalni talibanski militant, koji se obraćao velikim skupinama u Kabulu, pozvao je Afganistance da ostanu u zemlji.

"Gdje je otišla naša čast? Gdje je otišlo naše dostojanstvo", rekao je neimenovani militant. "Nećemo dopustiti Amerikancima da nastave biti ovdje. Morat će napustiti ovo mjesto. Bilo oružjem ili olovkom, borit ćemo se do posljednjeg daha."

Uspaničeni Afganistanci i stranci danima se slijevaju na aerodrom

Uspaničeni Afganistanci i stranci danima se slijevaju na aerodrom, pokušavajući uhvatiti let za izlazak iz zemlje. Dvadeset ljudi je smrtno stradalo u kaosu, uglavnom u pucnjavi i stampedu, dok američke i međunarodne snage nastoje uvesti reda. Jedan član afganistanskih snaga je ubijen, a nekoliko je ranjeno u sukobu u ponedjeljak, objavila je američka vojska.

Viši dužnosnik State Departmenta odbacio je napise da se samo Amerikanci mogu probiti do kabulskog aerodroma, a da su drugi blokirani. Glasnogovornik britanskog premijera rekao je da Britanija i dalje želi iz zemlje izvesti tisuće ljudi, no Britanija ne može nastaviti s evakuacijom u trenutku kad američka vojska ode.

Francuski ministar vanjskih poslova rekao je da je potrebno još vremena. "Zabrinuti smo zbog roka 31. kolovoza koji su postavile Sjedinjene Američke Države", rekao je Jean-Yves Le Drian.

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas izjavio je je da bi se virtualni samit G7 zemalja u utorak trebao složiti po pitanju toga treba li se produžiti rok i kako poboljšati pristup aerodromu. "Razgovaramo sa SAD-om, Turskom i drugim partnerima s ciljem olakšavanja civilne operacije kabulskog aerodroma kako bi se omogućila evakuacija ljudi (duže od 31. kolovoza)", rekao je Maas. Morat ćemo nastaviti razgovarati s talibanima o problemu, a to je ono što radimo."

Kaos na aerodromu također ometa pošiljke pomoći

Kaos na aerodromu također ometa pošiljke pomoći. Oko 500 tona medicinskih zaliha zapelo je jer je kabulski aerodrom bio zatvoren za komercijalne letove, rekao je Richard Brennan, regionalni direktor za izvanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije za istočnomediteransku regiju.

Čelnici talibana, koji nastoje pokazati umjerenije lice nakon zauzimanja Kabula, započeli su pregovore o formiranju vlade, dok su njihove snage orijentirane na posljednje opozicijske džepove. Talibani su imenovali vršitelja dužnosti afganistanske središnje banke kako bi se ublažili sve izraženiji gospodarski problemi, više od tjedan dana nakon što je islamistički pokret zauzeo Kabul.

Haji Mohammad Idris postavljen je za vršitelja dužnosti guvernera kako bi pomogao uspostavljanju reda u zemlji čiju je ekonomiju uništio rat, a tjedan dana su zatvorene banke i ispražnjeni vladini uredi. Očekujemo da će pomoći organizirati institucije i baviti se ekonomskim problemima s kojima se suočava nacija, priopćio je talibanski glasnogovornik, Zabihulla Mujahid.