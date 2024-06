U TRI FAZE / Joe Biden ima plan kako zaustaviti rat u Gazi. Podržava ga Zapad, ali Hamas prvo traži prekid vatre

Predviđa potpuni i neograničeni prekid vatre u trajanju od šest tjedana. To će dovesti do trajnog prekida vatre u drugoj fazi. Prema nacrtu, uvjeti za to trebaju se dogovoriti tijekom prekida vatre