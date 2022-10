Američka novinarka Julia Davis objavila je na svom Twitter profilu šokantan isječak iz emisije na prorežimskoj ruskoj televiziji Russia Today. Snimka prikazuje jeziv razgovor Antona Krasovskija, direktora RT-a, i SF pisca Sergeja Lukjanenka, koji je govorio o svom posjetu Ukrajini.

'Bakice bi dale životnu ušteđevinu da ih siluje Rus'

Prvo pisac ističe kako je "došlo do opće histerije i nevjerojatne razine laži" u medijskom diskursu. "Sjetite se onih priča kako se ruskim vojnicima dijele pakiranja viagre da siluju Ukrajinke", ističe. pisac. "Da, da siluju ukrajinske bakice. Pa one bi dale svoju ušteđevinu za pogreb samo da ih siluje ruski vojnik". spremno dodaje ravnatelj pograma.

Nastavlja pisac sa svojim dojmovima iz Ukrajine. "Prvi put sam posjetio Ukrajinu 1980. još kao dijete. Ukrajinska djeca tada su mi govorila da je ta zemlja pod okupacijom Moskve. I da nema okupacije, živjeli bi poput Francuske i da oni pate pod okupacijom Moskvljanja. To nisu bili mali Ukrajinci koji pričaju ukrajinski, to su bila djeca s ruskim prezimenima koja su pričala ruskim jezikom. Jednom je tata bio u vojsci", rekao je Lukanenko.

Samo ih pobacati u rijeku sa snažnom strujom

Tada je uslijedio jeziv odgovor RT-ova direktora. "Trebalo ih je utopiti u rijeci Tsini, tamo gdje plivaju pačići. Samo utopiti tu djecu, utopiti ih. To nije vaša metoda jer ste vi pisci SF-a inteligentni ljudi, ali to je naša metoda. Tko god kaže da ga je okupirala Moskva, treba ga baciti u rijeku s jakom strujom", izjavio je mrtav-hladan.

"Povijesno, kod nas za to koristila motka", uzvraća Lukjanenko. Krasovski nastavlja s drugim jezivim prijedlogom. Nakon što je pričao o tome kako Ukrajinci imaju ružne kuće, kako su Karpati nevjerojatno ružni i posuti tim "odvratnim kućicama" ( za pretpostaviti je da priča o ukrajinskom dijelu planinskog masiva koji se proteže od Poljske do Srbije i Rumunjske), predlaže kako bi sve one koji "tvrde da nisu Rusi nego Ukrajinci" trebalo zatvoriti u te kućice "i jednostavno zapaliti".