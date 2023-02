Dana 11. rujna 2001. došlo je do terorističkih napada u New Yorku, a događaj je poznatiji po nazivu 9/11. Devetnaest osoba u službi Al-Qaide otelo je četiri američka zrakoplova. Dva su udarila u Svjetski trgovački centar (WTC) na Manhattanu u New Yorku, po jedan u svaki neboder u 17 minuta razlike, nakon čega su se ubrzo oba nebodera srušila. Pritom je poginulo 3000 ljudi, a ranjeno je njih 6000.