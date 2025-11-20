Avion se srušio u polju, jedna osoba poginula! Stižu strašni prizori uništene letjelice

Jedna je osoba poginula u padu lakog zrakoplova kod obale Waterforda u Irskoj u četvrtak oko 13 sati. Vjeruje se da je u trenutku tragedije zrakoplov prevozio četiri osobe, piše Mirror.

Zrakoplov Vulcanair P68 srušio se dok se približavao zračnoj luci Waterford u Killowenu. Zatvorene su ceste u blizini zračne luke.

Lokalni mediji javljaju, a Daily Mail prenosi, da je jedna osoba iz zrakoplova na mjestu proglašena mrtvom.

Istražitelji zrakoplovnih nesreća kazali su da se radilo o dvomotornom zrakoplovu opće avijacije. Glasnogovornik policije nije htio iznositi više detalja budući da još uvijek traje operacija spašavanja i istraga.

UPDATE



It’s understood the plane had experienced problems and had diverted for Waterford Airport when it crashed. https://t.co/RmVYksmNOj pic.twitter.com/FAOlJraO39 — Paul Byrne (@PaulByrne_1) November 20, 2025

🚨Breaking — A twin-engine aircraft has crashed in a field near Waterford Airport.



The aircraft, registered as EI-HPY (Hex: 4CAF2E), had declared an emergency while flying over the south Irish coast. According to our data, it was attempting an emergency landing at Waterford… pic.twitter.com/PF679L10a6 — AirNav Radar (@AirNavRadar) November 20, 2025

Istraga u tijeku

Na fotografijama s mjesta pada vidi se zrakoplov u polju, čiji je rep još uvijek uspravan. Na terenu su policija i druge hitne službe.

Web stranice za praćenje leta pokazuju da je privatni zrakoplov Vulcanair P68C letio između Sliga i Beziersa u Francuskoj kada se okrenuo kod južne obale Irske i krenuo natrag prema zračnoj luci Waterford.

Tvrtka za praćenje leta AirNav Radar izjavila je da je zrakoplov proglasio izvanredno stanje iznad južne obale prije nego što se srušio.

Jedinica za istragu zrakoplovnih nesreća (AAIU) Ministarstva prometa vodi istragu zajedno s hitnim službama i Irskom upravom za zrakoplovstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Turski avion srušio se kraj Senja