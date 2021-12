Testovi za covid, uz cijepljenje, jedan su od glavnih alata u borbi s pandemijom koronavirusa. No, ukoliko testovi nisu dovoljno kvalitetni ili ih se, pak, ne koristi pravilno daju lažnu sigurnosti i mogu samo pogoršati situaciju.

Nedavno istraživanje njemačkih instituta pokazalo je da čak 20 posto brzih antigenskih testova ne odgovara standardu. Neki od njih su registrirani i u Hrvatskoj, a oni kućni se prodaju u tisuće komada.

Ekipa RTL-ove Potrage nabavila je više komada kućnih testova i dala ih na test osobi koja se zbog zaraze koronavirusom nalazi u izolaciji.

Tek nakon trećeg testa dobio pozitivan nalaz

Filip Huljev cijepio se dvaput, a nakon što mu je sin u školi dobio koronavirus, odlučio se preventivno samoizolirati. Tri dana kasnije dobio je prve simptome te je kupio brzi kućni test i dobio - negativan rezultat.

"Bilo mi je čudno s obzirom da nemam simptome i da se taj virus vjerojatno, ako ga imam, dosta razvio u meni, da je taj test ipak trebao nekako reagirati", kazao je Huljev kojemu su se kasnije simptomi pogoršali te je nazvao liječnicu kako bi otišao na PCR test. Zbog gužve je naručen tek za četiri dana te je, ne želeći više čekati, otišao u privatnu polikliniku na testiranje.

"Navečer sam dobio rezultate i oni su također pokazali - negativno. U tom trenutku sam bio zbunjen s obzirom da imam simptome; ležim, slab sam, tipična covid priča, isto k'o i sin. Međutim, po rezultatima sam negativan", kazao je Huljev za Potragu.

Nakon gotovo 6 dana otkako je smatrao da ima koronavirus, Huljev je otišao i na treći test koji je pokazao da je ipak pozitivan.

"Pitam se što bi napravili ljudi koji bi otišli na posao ili koji ne mogu kao ja raditi iz kreveta, preko laptopa, ili kojima bi šef rekao da se vrati na posao jer imaš dva negativna testa", poručio je.

Struka je svjesna da testovi mogu pokazati lažne rezultate

Stručnjaci su svjesni da testovi mogu pokazati lažne rezultate, no naglašavaju da su to ipak izolirani slučajevi. "Moguće je. Ni PCR, koliko god je 'zlatni standard' nije ni on 100 posto ni osjetljiv ni specifičan. Ovisi i o načinu uzimanja brisa", kazao je Ivan Kukulj, liječnik obiteljske medicine u Domu zdravlja Zagreb zapad.

Lažno negativni i lažno pozitivni testovi ipak su puno češći na brzim antigenskim testovima, posebice onim kućnim.

Više o tome što kada antigenski i PCR testovi pokazuju negativne nalaze doznajte u prilogu RTL Potrage.