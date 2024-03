AIR TAXI / Je li ovo budućnost? Prvi električni zračni taksi skratio putovanje od 3 sata na 20 minuta

Električni 'Air Taxi' uspješno je obavio svoj prvi let u Shenzhen-Zhuhaiju u Kini. Nedavno je prva svjetska električna letjelica eVTOL, izvela svoj prvi javni demonstracijski let, smanjujući kopneno putovanje od Shenzhena do Zhuhaija, koje obično traje oko 2 i pol do 3 sata automobilom na samo 20 minuta. Ovaj zrakoplov razvila je tehnološka tvrtka u Šangaju. Izgled eVTOL-a vrlo je sličan izgledu tradicionalnog helikoptera, s mogućnostima okomitog polijetanja i slijetanja. Njegova inovacija leži u tome što ima ukupno 13 propelera instaliranih na vrhu i stražnjem dijelu trupa, a može letjeti isključivo na električni pogon. Dizajn interijera donekle podsjeća na pametne kabine u novim energetskim vozilima. Sprijeda se nalazi inteligentna upravljačka platforma, a zatim slijede sjedala za službenika sigurnosti i četiri putnika straga. Prostor je relativno prostran. Može postići brzinu krstarenja od 200 kilometara na sat. Budući da je zrakoplov sposoban za okomito uzlijetanje i slijetanje, nema potrebe za pistom. Trošak je također znatno smanjen zbog elektrifikacije. Na primjer, na ruti probnog leta, s trajanjem leta od 20 minuta, očekuje se da će cijena karte za jedno sjedalo biti jeftinije od 42 američka dolara, bez problema s bukom povezanih s tradicionalnim gradskim izletima helikopterom.