"Godina je u najmanju ruku turbulentna. Sad ako me pitaš kako se ocjenjuje prva godina vladavine kralja Charlesa III. rekla bi da su ocijene pozitivne.", komentirala u RTL Direktu Ana Muhar novinarka koja je godinama živjela u Londonu i pratila kraljevsku obitelj, prenosi Danas.hr.

Ističe da su usporedbe s kraljicom Elizabetom prilično neumjesne. To je teško reći. Mi gledamo ovih zadnjih desetak godina kada je ona bila vrlo omiljena u cijelome svijetu, a ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ne zaboravimo samo da je ona bila neka konstanta kad je cijeli svijet otišao u nekom drugom smjeru, neprepoznatljivom. Zapravo je kraljica bila ta koja je ostala i zato nam je bila toliko draga, osobito Britancima. Vrijeme će pokazati što će Charles ostaviti za sobom. I sama ističe da ju razočarao niti iznenadio. "On je zapravo pokazao da je dočekao svoju sudbinu i prgrlio je", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No oko jedne stvari nema dvojbe - Charles je u Britaniji prilično omiljen. " Apsolutno. Charles je monarh kojeg Britanci vole. On se pokazao kao netko tko je sve obaveze prihvatio na način na koji se to očekuje od kralja. Čak i Camillu koja se godinama doživljavalo na jedan negativan način su prigrlili.", kaže.

Svima dojadile Harryjeve žalopojke

Kraljevsku obitelj, odnosno položaj Monarhije nisu uspjeli poljuljati ni Meghan i njen suprug. "Bio je to jedan veliki šok, senzacija dakako.No u međuvremenu su se svi zasitili tog jednog manipulativnog igrokaza kakvim ga Britanci doživljavaju. Već je svima zapravo dosta slušati žalopojke gdje se Harry prikazuje kao velika žrtva i rekla bih da je u biti postignut kontraefekt. Kraljevska obitelj u Britaniji je puno omiljenija nego što su to princ Harry i Meghan", ocijenjuje Muhar.

Što je još rekla o kraljevskoj obitelji pogledajte u prilogu.