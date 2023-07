"Odmor na plaži u Albaniji? Ako želite otići na Mediteran, možda nećete prvo pomisliti na zemlju između Crne Gore i Grčke. No, albanska rivijera postaje sve popularnija i među gostima iz inozemstva. A ako vam plaže iz snova nisu dovoljne, Albanija ima i mnogo kulture za ponuditi. Čak ni daleko od obale, ova balkanska zemlja nije škrta na slikovitoj ljepoti." počinje Ulrike Schult iz istočno-europske redakcije portala MDR članak znakovito naslovljen "Je li Albanija nova Hrvatska".

Osim što ističe prirodne ljepote "tirkizno more i plaže na Jonskom moru sa svijetlim šljunkom i stijenama koje smatraju se najljepšim na Balkanu." komentira i put do Albanije automobilom, izbijajući tako šefu Hrvatske turističke zajednice argument kako naše cijene opravdava i to što smo Njemačkoj i Austriji dovoljno blizu da mogu doći i automobilom.

"Moram vam reći da Hrvatske ne odskače od prosječnih cijena konkurencija, ima artikala gdje smo mi malo skuplji, ima artikala ili kategorija i vrste smještajnih kapaciteta gdje smo mi još uvijek povoljniji. Kada uzmete u obzir malo širi kontekts da smo mi najbliža turistička destinacija glavnim emitivnim tržištima, Nijemcima, Slovencima, Austrijancima,...koji mogu doći automobilom i ne trebaju plaćati skupe avionske karte onda Hrvatska uz raznolikost i kvalitetu svoje ponude još uvijek ima itekako mogućnosti i razloga biti konkurenta u odnosu na Mediteran", ogovorio je prije tjedan dana Kristijan Staničić na pitanje jesu li kuglice sladoleda od 4 eura, a burgeri od 13 sumanuto skupi.

'Enormi porast upita Nijemaca za Albaniju'

Kolike su cijene u Albaniji, Shchult ne precizira, ali ističe da je Savezni ured za statistiku nedavno izvijestio da Albanija nudi najjeftinije cijene za posjet restoranu ili noćenje u hotelu u cijeloj Europi.

"Očito je to zaživjelo kod njemačkih turista jer internetski portali za putovanja bilježe enormni porast upita za Albaniju.", dodaje. Detaljno opisuje kako zemlja Ilira nudi puno više od prekrasnih plaža - od bogate povijesti, do planina i autohtone zdrave hrane.

Komentira i koliko se zemlja promijenila u 30 godina, te kako ju očekuje turistički procvat. Do prije nekoliko godina u Albaniju su iz inozemstva dolazili uglavnom individualni putnici. Izolacija Albanije pod komunističkom diktaturom Envera Hoxhe i krizna vremena koja su uslijedila 1990-ih spriječili su zemlju sa svojom slikovitom raznolikošću da ranije postane turistički magnet. Marsel Kalemi svjedoči kako se to promijenilo, jer već 15 godina vodi turističku agenciju.

Kalemi govori o globalnom turističkom procvatu za ovu godinu: "Očekujem isto i za Albaniju. Brojke su obećavajuće, hoteli su gotovo popunjeni. Ljeto će biti vrlo zaposleno.", prenosi Njemica.