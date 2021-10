Tek što je krivulja COVID-a u SAD-u počela opadati, pojavila se još jedna varijanta koronavirusa, ovoga puta u Velikoj Britaniji, piše NPR. Poznat kao delta+, ovaj mutirani soj izaziva određenu zabrinutost jer se tijekom posljednjih nekoliko tjedana počeo širiti u nekoliko dijelova Britanije i već čini oko 6 posto svih slučajeva zaraze u toj zemlji.

NPR je od stručnjaka zatražio odgovore na triključna pitanja o novoj varijanti koronavirusa.

Ako je delta bila već toliko zarazna, što znači ovaj 'plus'?

"Ta je varijanta pomalo poput deltinog unuka", kaže epidemiolog William Hanage sa Sveučilišta Harvard.

Nakon što je delta prvi put identificirana prošle godine u Indiji, nastavila se razvijati i stvarati nove mutacije. I te su mutacije stvorile mnoge varijante delte. Sve te nove varijante potomci su delte, kaže Hanage.

"Delta+ se koristi naizmjenično za bilo kojeg 'potomka' delte oko kojeg su ljudi sada zabrinuti. Drugo je pitanje trebaju li biti zabrinuti", smatra Hanage.

On dodaje kako se već ranije pokazalo da sve prethodne mutacije delta soja nisu bile bitno drugačije od izvorne delte. Ni opasnije niti lakše prenosive.

Je li delta+ zaraznija od postojećeg delta soja?

"To se još ne zna, prerano je', kaže virolog Jeremy Luban s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Massachusetts. "To je zato što još nema dovoljno podataka za mjerenje njegove prenosivosti. To znači da će, čak i ako je lakše prenosiv, porast broja zaraženih i dalje vjerojatno biti mali", kaže Luban.

Hanage procjenjuje da je delta+ vjerojatno oko 10 posto zarazniji od izvorne delta varijante. Dakle, 10 posto veća zaraznost neće dramatično promijeniti ponašanje varijante.

Može li delta+ naglo povećati broj zaraženih?

"Nema očitih znakova da će to krenuti tim putem. Vjerojatnije je da će to biti sporo, puzajuće povećanje", kazao je za NPR virolog Luban.

Epidemiolog Justin Lessler sa Sveučilišta Sjeverna Karolina koristio je računalne modele kako bi utvrdio što bi se moglo dogoditi kada nove varijante dođu u SAD. On i njegove kolege izveli su simulaciju s varijantom koja je 50 posto zaraznija od delte.

"Čak i s varijantom koja je znatno zaraznija od varijante delta+ ne bismo se vratili na vrhunce broja slučajeva kakve smo u SAD vidjeli prošle zime ili čak na vrhunce viđene u delta-valu", kaže Lessler.

On ističe kako mnogi u SAD-u sada imaju određenu zaštitu od koronavirusa jer su izgradili imunitet kroz zarazu, cijepljenje ili kroz oboje.

''Da bi se dogodio dramatičan preokret trebala bi se pojaviti varijanta virusa koja se mnogo lakše i brže prenosi. Primjerice, ona koja bi može izbjeći protutijelima. Zasad nema dokaza da delta+ ima tu sposobnost', smatra epidemiolog Lesser.