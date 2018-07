JANŠA JOŠ NIJE USPIO SKUPITI VEĆINU: ‘Zasad ne mogu prihvatiti ponuđeni mandat za sastav vlade’

Janšina Slovenska demokratska stranka na izborima je osvojila relativnu većinu od 25 mandata u 90-članskom Državnom zboru, ali nema jak koalicijski potencijal jer većina stranaka ljevice i centra s njome ne želi koalirati

Predsjednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša obavijestio je u četvrtak predsjednika države Boruta Pahora da “za sada” ne može prihvatiti ponuđeni mandat za sastavljanje nove vlade, ali se nada da bi se potrebna većina u parlamentu za to mogla dogoditi “idućih tjedana”.

“U parlamentu za sada ne postoji potrebna većina za formiranje stabilne vlade za četverogodišnji mandat”, napisao je u poruci Pahoru relativni pobjednik parlamentarnih izbora koji su održani 3. lipnja.

Neuspio prvi krug, otvara se drugi

Time se Janša službeno zasad odrekao mandata koji mu je ponudio predsjednik države koji je do 23. srpnja parlamentu trebao poslati prijedlog mandatara, kako bi zastupnici mogli glasovati o budućem premijeru. Ovim se prvi krug biranja mogućeg predsjednika nove vlade pokazao neuspješnim, pa sada predstoji drugi 14-dnevni rok u kojemu mandatara može predlagati predsjednik, ali i zastupničke skupine, s time da eventualni predsjednikov kandidat ima prednost i o njemu se najprije glasuje.

U obavijesti koju je u četvrtak poslao Pahoru, Janša navodi da bi do formiranja buduće vladajuće koalicije moglo doći “idućih tjedana” ako se u parlamentu za to stvori potrebna većina.

“Takva mogućnost još uvijek postoji jer velika većina stranaka ne želi još jedne prijevremene izbore iako je upitno koliko vlada može biti stabilna i učinkovita”, napisao je Janša predsjedniku države.

Relativni pobjednik bez koalicijskog potencijala

Njegova je stranka na izborima osvojila relativnu većinu od 25 mandata u 90-članskom Državnom zboru, ali nema jak koalicijski potencijal jer većina stranaka ljevice i centra s njome ne želi koalirati. Tvrde da je Janša u nekim pitanjima, osobito svojoj antimigrantskoj politici otišao previše udesno i da svojom retorikom i inače stvara podjele u slovenskoj politici i društvu. Osim Janše, svoju je koaliciju nakon izbora, za sada neuspješno, pokušavao stvoriti i Marjan Šarec, čelnik Liste Marjana Šareca (LMŠ) koji je na izborima dobio 13 mandata i želi voditi lijevo-liberalnu vladu u koju bi moralo ući najmanje pet stranaka.

Nakon neuspjeha u stvaranju koalicije desnog centra, iz Janšine su stranke zadnjih dana poručivali da bi najpragmatičniji izlaz iz političke neizvjesnosti nakon izbora bilo to da u novu vladu uđe većina konzervativnih i liberalnih stranaka, na čelu s Janšom i Šarcem, ali bez tri stranke koje su činile dosadašnju koaliciju tehničkog premijera Cerara koju Janša ne cijeni. S druge strane, Šarec je do sada odbijao moguću suradnju s Janšom iz čijeg kruga navode da su u neformalnoj komunikaciji s bivšim načelnikom Kamnika došli do zaključka da bi to ipak možda bilo moguće.

