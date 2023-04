Jack Douglas Teixeira, 21-godišnji pripadnik Zračne nacionalne garde, uhićen je nakon što je osumnjičen da je kao vođa online grupe Discord u njoj dijelio visoko povjerljive dokumente koji otkrivaju obavještajne podatke o ratu u Ukrajini i američkom špijuniranju saveznika.

Tako je priča o nevjerojatnom curenju podataka, zapanjujućoj povredi sigurnosti i pritisku na američke saveze na globalnoj razini u četvrtak dobila svoj dramatični epilog u ruralnom kutku Massachusettsa. Ali, ne zahvaljujući istražiteljima, već medijskim istragama, piše SkyNews.

Najprije je vijest iz Washington Posta otkrila da je jedna osoba uskom krugu prijatelja odala informacije na platformi društvenih medija pod nazivom Discord, popularnoj među igračima. WP je napravio intervju s jednim od članova skupine, koji je tvrdio da su dokumenti procurili izvan grupe.

Do kasnog jutra, The New York Times je, radeći s istražiteljima otvorenog koda Bellingcat, objavio trag digitalnih dokaza za koje je tvrdio da identificiraju Jacka Teixeiru, 21-godišnjeg pripadnika Zračne nacionalne garde, kao vođu grupe u kojoj su se dokumenti prvi put pojavili.

Filmska akcija uhićenja

Dok se glasnogovornik Pentagona, brigadni general Pat Ryder, još borio s bujicom pitanja o jutarnjim otkrićima, novinari su već bili na pragu Teixeirine obiteljske kuće u ruralnom dijelu Massachusettsa.

U trenutcima kada je Ryder još govorio, kabelske informativne mreže već su imale svoje helikoptere iznad sela u Massachusettsu i emitirale uživo slike do zuba naoružanih FBI-jevih agenata.

A u trenutku kada je državni tužitelj SAD-a Merrick Garland davao izjavu, potvrđivao je vijest koju su gledatelji upravo imali pred očima - Teixeira, koji hoda unatrag s podignutim rukama prema naoružanim službenicima FBI-ja, koji mu stavljaju lisice na ruke i odvode ga do vozila.

"Bilo je oko šest do osam vojnika s puškama koji su hodali okolo", rekao je lokalni stanovnik Dick Treacy za novinsku agenciju Reuters, javlja BBC. "Ovo je vrlo mirno područje."

Dijelio dokumente da impresionira prijatelje

Očekuje se da će se Teixeira - naveden kao član obavještajnog krila Zračne nacionalne garde Massachusettsa, smještene u bazi Zračne nacionalne garde Otis u zapadnom Cape Codu - prvi put pojaviti pred sudom u Bostonu u petak, javlja BBC.

Prema službenoj evidenciji, do koje je došao CBS News, Teixeira se Nacionalnoj gardi pridružio 2019., a radio je kao IT stručnjak u obavještajnom krilu. Njegova službena titula je 'Cyber Transport Systems' pomoćnik i ima čin zrakoplovca 1. klase - relativno mlađa pozicija.

Zasebno, nadgledao je online chat sobu internetske grupe koja se nazvala Thug Shaker Central, a bila je sastavljena od 20 do 30 mladića i tinejdžera koji dijele ljubav prema oružju, rasističkim memovima i videoigrama. Ovdje, Teixeira je s njima navodno mjesecima dijelio strogo povjerljive informacije.

Kako su članovi skupine rekli organizaciji istraživačkog novinarstva Bellingcat, Washington Postu i New York Timesu, dokumenti u grupi su podijeljeni u očitom pokušaju da se impresionira grupa, a ne da se postigne bilo kakav vanjskopolitički ishod.

Dokumenti su dijeljeni od prošle godine pa sve do ožujka, a sve veći broj dokaza davao je naslutiti da je dokumente dijelilo nezadovoljni mladić s rasističkim stavovima i preokupacijom oružjem, koji je tvrdio da je radio u vojnoj bazi gdje je njegov posao uključivao pregledavanje velike količine povjerljivih podataka.

Jedan od tinejdžera, koji je za vikend razgovarao s Bellingcatom, a u srijedu detaljnije s Washington Postom, opisao je osobu koja je dijelila informacije kao 'karizmatičnog vođu'.

Prema tinejdžerskom članu skupine s kojim je Post razgovarao, imao je "imao mračno viđenje vlade", prikazujući vladu, a posebno policiju i obavještajne agencije, kao represivnu silu. Brbljao je o "prekoračenjima vlasti". Post je rekao da su detalji potvrđeni anonimno.

Sukob Rusa i Ukrajinaca smatrao depresivnim

U ožujku, skupinu dokumenata jedan je tinejdžerski član grupe podijelio na drugom poslužitelju, posvećenom praćenju filipinskog YouTubera pod nazivom WowMao, sa širom publikom. Moderator na serveru WowMao, poznat kao Kralj, opisao je tinejdžera koji je podijelio dokumente kao "u kasnim tinejdžerskim godinama, dobrog djeteta s dobrim srcem".

“On samo želi obavijestiti svoje prijatelje o stvarima koje pronalazi na internetu, ali nije želio da dokumenti procure. Samo je za njega bio peh što su dokumenti pravi”, dodao je Kralj, piše Guardian.

Tek kada je obavještajni materijal objavljen izvan chat grupe, službenici Pentagona su postali svjesni curenja, što je potaknulo masovnu potragu za krivcem. Times je rekao da je vidio oko 300 dokumenata, od kojih je samo mali dio do sada prijavljen, što ukazuje da bi šteta za nacionalnu sigurnost mogla biti veća nego što se priznaje.

Osim dobi osumnjičenika, smatra se da je i motiv za dijeljenje dokumenata neobičan. Dok se govori da je Teixeira navodno gajio skepticizam prema vladi, njegovi prijatelji tvrde da nikada nije bio zviždač niti strani agent.

Jedan od prijatelja kazao je za The Washington Post kako je mladi Texeira vojnu akciju između ruskih i ukrajinskih snaga vidio kao 'depresivnu', jer su 'dvije zemlje trebale imati više zajedničkog nego onoga što bi ih razdvajalo'. Navodno je bio uvjeren da dijeljenjem tajnih dokumenata informira i educira svoje prijatelje.

Raniji izvještaj The Washington Posta rekao je, pozivajući se na Teixeirine prijatelje, da on ne zauzima strane u sukobu.

'Pogreška glupog djeteta'

U kratkoj izjavi u četvrtak, američki državni odvjetnik Merrick Garland rekao je da je osumnjičenik priveden bez incidenata, ali nije pružio pojedinosti o istrazi ili motiv curenja informacija. Na odvojenoj konferenciji za novinare ranije tog dana, brigadni general Pat Ryder rekao je da je curenje informacija "namjerno kriminalno djelo".

Na pitanje kako je tako mladi zrakoplovac imao pristup povjerljivim obrambenim dokumentima, Ryder je rekao da se u cijeloj američkoj vojsci osoblju povjerava "velika odgovornost u vrlo ranoj dobi". "Razmislite o mladom naredniku borbenog voda i o odgovornosti i povjerenju koje smo dali tim pojedincima da vode postrojbe u borbu", rekao je.

Eddy Souza, 22-godišnjak koji je rekao da je išao u školu s Teixeirom, rekao je za Reuters da je iznenađen što je njegov bivši razredni kolega identificiran kao osumnjičeni za curenje informacija. "On je dobro dijete, nije problematičan, samo miran tip", rekao je Souza. "Zvuči kao da je to bila pogreška glupog djeteta."

Pentagon je kazao da će preispitati kako se povjerljive informacije distribuiraju, ali glasnogovornik je rekao da je "priroda" američke vojske da mladim vojnicima povjerava visoke razine odgovornosti. Glasnogovornik ministarstva obrane rekao je da Pentagon nastavlja raditi na "razumijevanju opsega, razmjera i utjecaja" curenja informacija.

Republikanski kongresmen Mike Turner - predsjednik obavještajnog odbora Zastupničkog doma - obećao je da će "ispitati zašto se to dogodilo, zašto je tjednima prošlo nezapaženo i kako spriječiti buduće curenje informacija".

Američke vlasti su u ovom slučaju, izgleda, kaskale na svakom koraku. I dok mladog Teixeiru čeka suđenje prema Zakonu o špijunaži, trebalo bi im laknuti da je sretna okolnost u cijeloj priči to da nije u pitanju strani agent.