Izvršni direktor Sundar Pichai rekao je da će "svaki proizvod svake tvrtke" biti pod utjecajem brzog razvoja umjetne inteligencije, upozoravajući da se društvo treba pripremiti za nove tehnologije, piše cnbc u intervju za CBS.

U intervjuu "60 minuta" CBS-a emitiranom u nedjelju, voditelj Scott Pelley isprobao je nekoliko Googleovih projekata umjetne inteligencije i rekao da je "bez riječi" i da osjeća da je to "uznemirujuće", misleći na mogućnosti proizvoda kao što je Googleov chatbot Bard.

"Moramo se tome prilagoditi kao društvo", rekao je Pichai Pelleyu, dodajući da bi poslovi koji bi bili poremećeni zbog AI uključivali "radnike znanja", uključujući pisce, računovođe, arhitekte i, ironično, čak i softverske inženjere.

"Ovo će utjecati na svaki proizvod u svakoj tvrtki", rekao je Pichai. “Na primjer, možete biti radiolog, ako razmislite o pet do deset godina od sada, imat ćete AI suradnika sa sobom. Dođeš ujutro, recimo da imaš stotinu stvari za proći, može reći, ‘ovo su najozbiljniji slučajevi koje prvo trebaš pogledati.”

Promatrana i druga područja gdje je napredna umjetna inteligencija

Pelley je promatrao druga područja s naprednom umjetnom inteligencijom i proizvodima unutar Googlea, uključujući DeepMind, gdje su roboti igrali nogomet, koji su to sami naučili, za razliku od ljudi. Druga jedinica pokazala je robote koji su prepoznali predmete na pultu i donijeli Pelleyju jabuku koju je tražio.

Upozoravajući na posljedice umjetne inteligencije, Pichai je rekao da će razmjeri problema dezinformacija i lažnih vijesti i slika biti "mnogo veći", dodajući da bi "to moglo uzrokovati štetu".

Prošlog mjeseca CNBC je izvijestio da je Pichai interno rekao zaposlenicima da uspjeh njegovog novopokrenutog programa Bard sada ovisi o javnom testiranju, dodajući da će "stvari krenuti po zlu".

Google je prošlog mjeseca lansirao svoj AI chatbot Bard kao eksperimentalni proizvod javnosti. Slijedio je Microsoft i najava da će njegova tražilica Bing uključivati OpenAI-jevu GPT tehnologiju, koja je privukla međunarodnu pozornost nakon pokretanja ChatGPT-a 2022.

No, strah od posljedica brzog napretka dopro je i do javnosti i kritičara posljednjih tjedana. U ožujku su Elon Musk, Steve Wozniak i deseci akademika pozvali na hitnu pauzu u "eksperimentima" obuke povezanim s velikim jezičnim modelima koji su bili "moćniji od GPT-4", vodećeg LLM-a OpenAI-ja. Od tada je pismo potpisalo više od 25.000 ljudi.

Konkurentski pritisak za Google i startupove

“Konkurentski pritisak među divovima poput Googlea i startupima za koje nikada niste čuli gura čovječanstvo u budućnost, bili spremni ili ne”, komentirao je Pelley.

Google je pokrenuo dokument u kojem se navode "preporuke za reguliranje umjetne inteligencije", ali Pichai je rekao da se društvo mora brzo prilagoditi propisima, zakonima za kažnjavanje zlostavljanja i sporazumima među državama kako bi umjetna inteligencija bila sigurna za svijet, kao i pravilima koja su "usklađena s ljudskim vrijednostima uključujući moral.

"Nije na tvrtki da odlučuje", rekao je Pichai. "Zbog toga mislim da razvoj ovoga treba uključiti ne samo inženjere, već i društvene znanstvenike, etičare, filozofe i tako dalje."

Na pitanje je li društvo spremno za AI tehnologiju kao što je Bard, Pichai je odgovorio: "S jedne strane, osjećam da nije, jer tempo kojim možemo razmišljati i prilagođavati se kao društvene institucije, u usporedbi s tempom kojim se tehnologija razvija, daje nesklad.”

Optimist je u usporedbi s drugim tehnologijama u prošlosti

Međutim, dodao je da je optimist jer u usporedbi s drugim tehnologijama u prošlosti, "broj ljudi koji su počeli brinuti o implikacijama" učinio je to rano.

Od Pelleyeve upute od šest riječi, Bard je stvorio priču s likovima i zapletom koje je izmislio, uključujući čovjeka čija žena nije mogla zatrudnjeti i stranca koji tuguje nakon pobačaja i žudi za završetkom. “Rijetko sam bez riječi,” rekao je Pelley. “Čovječanstvo pri super ljudskoj brzini bilo je šok.”

Pelley je rekao da je pitao Barda zašto pomaže ljudima, a on je odgovorio "zato što me čini sretnim", na što je Pelley rekao da ga je to šokiralo. "Čini se da Bard razmišlja", rekao je Jamesu Manyiki, višem potpredsjedniku kojeg je Google prošle godine zaposlio kao voditelja "tehnologije i društva". Manyika je odgovorio da Bard nije osjećajan i nije svjestan sebe, ali se može "ponašati" kao to.

Postoji crna kutija s chatbotovima

Pichai je također rekao da Bard ima mnogo halucinacija nakon što je Pelley objasnio da je pitao Barda o inflaciji i dobio trenutni odgovor s prijedlozima za pet knjiga koje, kada je kasnije provjerio, zapravo ne postoje.

Pelley se također činio zabrinutim kada je Pichai rekao da postoji "crna kutija" s chatbotovima, gdje "ne razumijete u potpunosti" zašto ili kako dolazi do određenih odgovora.

"Ne razumijete u potpunosti kako to funkcionira, a ipak ste to pustili u društvo?" upitao je Pelley.

"Dopustite mi da to ovako kažem, mislim da ni mi ne razumijemo u potpunosti kako funkcionira ljudski um", odgovorio je Pichai.