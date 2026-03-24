Izrael ruši mostove i kuće, najavljuje okupaciju juga Libanona

Izraelska vojska će okupirati južni Libanon do rijeke Litani, rekao je u utorak ministar obrane Israel Katz, čime je Izrael prvi put jasno izrazio svoju namjeru da zauzme dijelove libanonskog teritorija.

Katz je već prijetio libanonskoj vladi da će izgubiti teritorij ako ne razoruža Hezbolah, proiransku militantnu skupinu koja je uvukla Libanon u američko-izraelski rat protiv Irana kada je 2. ožujka počeo s napadima na Izrael.

Katz je rekao u utorak na sastanku s načelnikom vojnog stožera da će vojska "kontrolirati preostale mostove i sigurnosnu zonu do (rijeke) Litani" te da stvara "obrambeni tampon".

Izraelska vojska odbila je komentirati izjave ministra obrane.

Rijeka Litani ulijeva se u Sredozemno more oko 30 kilometara sjeverno od izraelske granice s Libanonom.

Ruše mostove i kuće blizu granice

Vojska je uništila pet mostova preko rijeke od 13. ožujka i ubrzala rušenje kuća u libanonskim selima blizu izraelske granice. Izrael tvrdi da je kampanja usmjerena protiv Hezbolaha, a ne protiv libanonskih civila.

Katz je rekao da u područjima južnog Libanona u kojima vlada "teror" ne smije biti domova ni stanovnika, očito se referirajući na Hezbolah. Borci te militantne skupine nastavljaju svakodnevno izvoditi raketne napade i napade dronovima na izraelski teritorij i boriti se protiv izraelskih snaga u selima južnog Libanona.

Katz je također rekao da izraelski vojnici manevriraju u Libanonu kako bi uspostavili "prednju obrambenu liniju" te da uništavaju infrastrukturu Hezbolaha, uključujući kuće koje, kako tvrdi, funkcioniraju kao "terorističke ispostave".

Njegove izjave uslijedile su nakon što je utjecajni ministar financija Bezalel Smotrich rekao u ponedjeljak da bi Izrael trebao anektirati južni Libanon do rijeke.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da bi Washington i Teheran uskoro mogli postići dogovor o okončanju rata, ali je Iran demantirao da je bilo ikakve komunikacije sa SAD-om.

Ne zna hoće li prekid vatre u Libanonu biti dio bilo kakvog sporazuma o okončanju američko-izraelskog rata s Iranom.

