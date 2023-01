Glavna vijest današnjeg Jerusalem posta je "Kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zaustavio treći svjetski rat".

"Izbjegavajući međunarodnu pozornost, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije od 2014., angažirao se u složenim naporima za održavanje stabilnosti na Balkanu. Globalna politička kriza i napetosti između Istoka i Zapada, koje se trenutno očituju u Ukrajini, stavljaju u prvi plan potrebu za snažnim, razumnim i umjerenim vodstvom koje zna manevrirati između različitih interesa, čime sprječava ratove i pridonosi međunarodnoj stabilnost", kažu prve vijesti.

Policajac ustrijelio dvojicu Srba bez ikakvog povoda

Podsjećajući da je Prvi svjetski rat izbio u Srbiji, Vučić radi na tome da spriječi novi. Kako navode, između Beograda i Prištine vlada stalna napetost zbog provokacija lažne države prema srpskoj manjini na njenom spornom teritoriju.

"Zamislite sljedeći scenarij: dječak je upucan i ranjen na Kosovu nakon nošenja božićnog drvca. Počinje treći svjetski rat. Zvuči li vam to izmišljeno? Ovo uopće nije izmišljen scenarij. Prije samo nekoliko dana, na Badnjak pravoslavne crkve, policajac je na Kosovu bez ikakvog povoda ustrijelio dvojicu Srba, od kojih je jedan imao 11 godina", pišu u tekstu Jerusalem posta.

'Kako mogu opravdati kontinuirano maltretiranje srpske manjine?'

Pišu i kako je sve veći pritisak srpske javnosti na vodstvo da se zauzme oštriji stav prema kosovskim provokacijama. "Siguran sam da Kosovo ima svoja objašnjenja, ali kako može opravdati kontinuirano maltretiranje srpske manjine?"

Ističu da Srbija ima strateški položaj u istočnoj Europi, kao most između Istoka i Zapada. S obzirom na to da se Rusija protivi priznanju Kosova kao neovisne države, ovaj list smatra da svaka greška oko Kosova može dovesti do sukoba Zapada i Istoka, Rusije i NATO-a, Kine i SAD-a.

Suprotno tvrdnjama da će Srbija započeti rat, Vučić je otišao administrativnim putem riješiti spor i postići dogovor koji je spriječio eskalaciju. Oslanjao se i na pomoć američke administracije koja je shvaćala težinu potencijalne krize. Vučić je pokazao što je liderstvo.