Izraelski vojni vrh u ponedjeljak je upozorio da će odgovoriti na iranski napad raketama i dronovima tijekom vikenda, pokrenut kao odgovor na izraelski zračni napad na veleposlanstvo Irana u Damasku u kojem je ubijen i visoki dužnosnik Iranske revolucionarne garde

Irska i Norveška za priznanje Palestine, Portugal suzdržan

11.33 - Španjolski socijalistički premijer Pedro Sanchez, koji po Europi prikuplja podršku za priznanje neovisnosti Palestine, pridobio je Irsku i Norvešku, ali ne i Portugal nakon što su na vlast ondje došli konzervativci, izvijestila je španjolska javna televizija TVE. "Ono što se dogodilo tijekom ovog vikenda potvrđuje da je nužno ono što zagovaramo mjesecima", izjavio je Sanchez u ponedjeljak na konferenciji za medije na kojoj je bio s novim portugalskim premijerom Luisom Montenegrom. Iran je u subotu navečer napao dronovima Izrael kao odgovor na raketiranje iranskog konzulata u Siriji.

"Sada se pred nama otvaraju dva puta. Jedan vodi do eskalacije rata, a drugi do prekida vatre na svim stranama", rekao je Sanchez. "Španjolska od početka ove krize zagovara mirovni proces uz rješenje s dvije države, a time i međusobnim priznanjem Palestine i Izraela", dodao je. Sanchez je još ranije poručio da Španjolska do srpnja namjerava priznati neovisnu državu Palestinu, a da bi se uskoro unutar EU-a mogla "stvoriti kritična masa" da to učine i druge zemlje.

Španjolskoj su se u tome pridružile Irska i Norveška, koje je Sanchez posjetio u petak, ali je novoizabrana vlada Portugala ostala suzdržana. "Nisam tako daleko od priznanja Palestine, ali smatram da bi rješenje s dvije države trebalo donijeti u multilateralnom okruženju", rekao je Montenegro. Objasnio je da EU treba donijeti zajedničku odluku o tome. Podržao je, međutim, španjolsku inicijativu o prekidu vatre i ulasku humanitarne pomoći u Pojas Gaze koju na kopnenim prijelazima ne dopušta izraelska vojska.

Sanchez je napomenuo da međunarodna zajednica već kasni s provedbom rješenja s dvije države, koje je još ranije predložio UN u granicama iz 1967. godine. "Palestincima se ne može pomoći ako im se ne prizna postojanje", poručio je. Rekao je da je priznanje Palestine koja bi živjela u miru uz Izrael "jedini način za miran suživot Izraelaca i Palestinaca".

Iran prijeti da će bilo kakav postupak protiv njega naići na ozbiljan odgovor

10.07 - Iran će odgovoriti na bilo kakve postupke protiv njegovih interesa, rekao je predsjednik Ebrahim Raisi, prenosi agencija ISNA, dan nakon što je Izrael upozorio da će odgovoriti na napad koji je Teheran izveo prošlog vikenda bespilotnim letjelicama i projektilima. "Kategorički izjavljujemo da će i najmanje djelovanje protiv iranskih interesa zasigurno naići na ozbiljan, širok i bolan odgovor za bilo kojeg počinitelja", rekao je Raisi katarskom emiru, šeiku Tamim bin Hamad Al Taniju. Šef izraelske vojske Herzi Halevi je u ponedjeljak rekao da napad Irana na Izrael, odmazda za bombardiranje iranskog konzulata u Damasku 1. travnja, zahtijeva odgovor. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Ali Bagheri Kani je na državnoj televiziji kasno navečer u ponedjeljak rekao da će do protuofenzive Teherana, nakon bilo kakvog izraelskog odgovora, doći u "roku od nekoliko sekundi s obzirom na to da Iran neće čekati 12 dana da reagira". Iran je tijekom vikenda izveo napad bespilotnim letjelicama i projektilima na Izrael kao odgovor na nedavni napad na iransko veleposlanstvo u Damasku za koji je optužio Izrael. Iranski napad bio je zaustavljen i nije prouzročio štete ni ljudske žrtve.

Izraelski ministar lansirao diplomatsku ofenzivu protiv Irana

10.00 - Izraelski ministar vanjskih poslova kaže da vodi "diplomatsku ofenzivu" protiv Irana. Israel Katz je rekao da ovaj potez dolazi "uz vojni odgovor" - protiv čega se mnogi u međunarodnoj zajednici protive. Ministar je poslao pisma u 32 zemlje i razgovarao s desecima ministara vanjskih poslova kako bi pozvao na sankcije iranskom "projektu projektila" i da se Islamska revolucionarna garda proglasi terorističkom organizacijom. Kako piše Sky News cilj Katza je "obuzdati i oslabiti Iran. Iran se mora zaustaviti sada - prije nego što bude prekasno", rekao je.

Iranski predsjednik: 'Odgovorit ćemo na svaku akciju protiv interesa'

8.54 - Iran će odgovoriti na svaku akciju protiv koja ide protiv interesa te zemlje, rekao je predsjednik Ebrahim Raisi katarskom emiru, izvještava Iranian Student News Agency. Njegovi komentari, upućeni šeiku Tamimu bin Hamadu al-Thaniju, dolaze dan nakon što je Izrael obećao odgovoriti na napad Teherana bespilotnim letjelicama i raketama. Iranski ministar vanjskih poslova prethodno je kineskom kolegi rekao da je Iran spreman na suzdržanost i da nema namjeru eskalirati situaciju na Bliskom istoku.

Izrael će vjerojatno odgovoriti?

7.48 - Unatoč određenom međunarodnom pritisku da ostane suzdržan, Izrael će djelovati sam ako bude odlučan odgovoriti Iranu, tvrdu dopisnik za Bliski istok Alistair Bunkall za Sky News. Prema njegovu mišljenju, to bi mogao biti napad na iranske posrednike, a ne na sam Iran, i mogao bi se dogoditi u nadolazećim tjednima, a ne satima. “Izraelska psiha je takva da će oni to učiniti sami ako bude potrebno. Jasno je da mislim da bi oni htjeli biti sigurni u potporu SAD-a, ali ako osjete potrebu da napadnu Iran, učinit će to."

Izrael ne želi rat s Iranom, ali crvena linija je prijeđena, tvrdu Bunkall. “Čini se da oni ne mogu prihvatiti činjenicu da je Iran ispalio balističke projektile. Čini se da je to crvena linija koju je Iran prešao i izraelska vlada smatra da mora poslati poruku Iranu." Izraelski civili ne žele eskalaciju, nastavlja Bunkall, ali su godinama živjeli pod prijetnjom napada Irana i njegovih proksija i kao rezultat toga sada postoji široka podrška vojsci.

Strah od napada na iranska nuklearna postrojenja

6.29 - Čelnik UN-ove agencije za nuklearni nadzor Rafael Grossi u ponedjeljak je rekao da je zabrinut oko mogućnosti napada Izraela na iranska nuklearna postrojenja, no i da će se inspekcije tih postrojenja nastaviti u utorak. Izraelski vojni vrh u ponedjeljak je upozorio da će odgovoriti na iranski napad raketama i dronovima tijekom vikenda, pokrenut kao odgovor na izraelski zračni napad na veleposlanstvo Irana u Damasku u kojem je ubijen i visoki dužnosnik Iranske revolucionarne garde. Međunarodna zajednica, zabrinuta oko moguće eskalacije na Bliskom istoku, poziva na smirivanje situacije.

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) rekao je kako je Iran u nedjelju zatvorio svoja nuklearna postrojenja „iz sigurnosnih razloga”. Ona su se ponovno otvorila u ponedjeljak, no Grossi je zaustavio rad inspektora IAEA-e „dok se situacija u potpunosti ne smiri”. „Nastavit ćemo sutra”, kazao je Grossi u sjedištu UN-a u New Yorku, pa dodao da pauza neće utjecati na aktivnosti inspekcija. Upitan o potencijalnim napadima Izraela na nuklearna postrojenja, Grossi je rekao kako je „uvijek zabrinut oko te mogućnosti”, pa pozvao na „ekstremnu suzdržanost”. IAEA kontinuirano pregledava glavna iranska nuklearna postrojenja, poput onih za obogaćivanje uranija u Natanzu, središtu nuklearnog programa te države. Iran tvrdi da taj program nije u vojne svrhe, no zapadne države optužuju Teheran da pokušava izraditi nuklearno oružje.

