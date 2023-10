Dok jedni granični prijelaz Bregana prolaze bez čekanja i problema. Drugi, pak, moraju dati dokumente, a trećima policajci pregledavaju vozila - baš kao Željku iz Njemačke koji je otkrio da kontrole nisu rigorozne jer je na to već navikao, prenosi N1. Podsjetimo, Slovenci su 21. listopada uveli unutarnje granične kontrole prema Hrvatskoj i Mađarskoj zbog opasnosti od terorizma pa se zbog toga znaju stvarati kolone. Putnici su kazali da je - sve podnošljivo.

Kontrole su trebale trajati 10 dana, no produžili su ih na 20, a dio putnika se tome nije nadao, "Nisam iskreno, nisam ni znao da su uopće stavili granice. Ne može to spriječiti ilegalne migracije, snaći će se ljudi za ilegalno", kazao je jedan od putnika. S druge strane, neki su produljenje kontrola očekivali, a "ako trebaju biti onda neka budu".

U Europu se uvukao osjećaj nesigurnosti

Senahid Mihmić koji živi tik uz granicu na Bregani kazao je da sustav funkcionira. Razlika je, dodao je, očita. "Dok se nije uspostavila ta kontrola na granici svakodnevno smo imali migrante. Svaku večer su nas budili, tu se sjednu po 10 njih. Sada kad su kontrole? Nije ih za vidjeti, ako prođu dođu direktno na policajce", objasnio je Mihmić.

U Europu se, dodao je, uvukao osjećaj nesigurnosti tako da je opravdano to da je Slovenija jedna od 11 zemlja članica Schengena koja u ovom trenutku provodi neki oblik granične kontrole. Policijski službenici na području Policijske uprave Novo mesto od 21. do 28. listopada uhitili su 1202 stranca koji ne ispunjavaju uvjete za ulazak u Sloveniju. Uhićeno je i devet krijumčara koji su prevozili 54 stranca koji su ilegalno ušli u Sloveniju. Oni su privedeni, a oduzeli su im i vozila.

"Mislim da je to korisno za sve nas. Za Hrvatsku državu je to šok i problem. Ljudi koji su naviknuti, normalno, već je to bilo ustaljeno, da ideš, ne čekaš misliš se nema nikoga, nema problema, ali za nas državljane Slovenije koji smo u tom području granice je bolje", kazao je Mihmić.

'Sigurnije je kad vam netko nepoznat ne prolazi tuda'

Policije ima i u Obrežju. Fabijan Mavrić, koji 70 godina živi na Hrvatskoj strani granice, priznao je da je od uvođenja kontrola – mir.

"Prije desetak dana ih je bilo, sad u zadnje vrijeme nije. Nisam ni prije imao neku opasnost, ali ipak je sigurnije kad vam netko nepoznat ne prolazi tuda, ne netko, njih više", otkrio je Mavrić. A 17 kilometara dalje, na Rigoncu mještani su istaknuli da se situacija nije značajnije promijenila.

“Kroz dan ih ne vidim toliko, ali je veća galama po noć. To primjećujemo. Drugačije, ne vidim ništa posebno. Moguće da su se preusmjerili. Neke velike razlike nema”, rekao je Drago Ilijaš iz Rigonca.

Ipak, migranti i dalje pokušavaju preko polja ilegalno ući u Sloveniju, no policija ih je spriječila. "Dok cijela Europa ne bude zauzela neki drugačiji stav glede migranata – ne bude bolje”, zaključio je Ilijaš.

