Kako se navodi u službenom priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije, dana 9. kolovoza 2021. u 23.38 PU Ljubuški zaprimio je prijavu da u mjestu Vojnići, zaseoku Vodice, u šumi leži muška osoba s vidljivim tragovima krvi te da se u blizini tijela nalazi putničko vozilo Mercedes.

Brkić već godinama živi s obitelji u Zagrebu

Večernji list neslužbeno doznaje kako je ubijen Toni Brkić rodom iz zaseoka Vodice u Vojnićima, susjedima i prijateljima poznatiji pod nadimkom Tonćo. Prema navodima izvora, riječ je o ubojstvu iz zasjede, odnosno klasičnoj sačekuši nedaleko od Brkićeve rodne kuće. Na Brkića je najvjerojatnije pucano dok se kretao autom, međutim, tijelo je pronađeno na podu, nekoliko metara dalje od vozila.

Izvor navodi kako je pretpostavka da je ranjen u automobilu te da je najvjerojatnije izašao iz njega kako bi pokušao potražiti pomoć. Inače, u roditeljsku kuću Brkić dolazi povremeno za božićne blagdane i tijekom ljeta jer već godinama s obitelji živi u Zagrebu. U rodnoj kući žive mu roditelji.

Ubojice pratile kretanje Brkića

Izvor navodi i da su počinitelji ili počinitelj ovog brutalnoga čina očito vrlo dobro poznavali kretanje ubijenog Brkića, ali i teren na kojem se ubojstvo dogodilo. Naime, spomenuti zaselak nekoliko je kilometara udaljen od središta mjesta, a put do njega nije naseljen. U samom zaseoku Vodice svega je nekoliko kuća, zbog čega spomenuta cesta nije previše prometna.

"Tom cestom najčešće voze mještani jer vodi do tih nekoliko kuća Brkića. Nešto niže je pršutana, tako da putnici sa strane uglavnom idu do nje, no dalje prema samom zaseoku voze samo oni koji tu žive", zaključio je naš izvor dodavši kako je Brkić prije nesretnog događaja s društvom bio na ručku na Koćuši, nedaleko od mjesta ubojstva.

Uspio izbjeći uhićenje u akciji Walter

Jutarnji list je prije nekoliko dana pisao da je Brkić 2007. uspio izbjeći uhićenje u policijskoj akciji "Walter" u kojoj je policija prijavila 29 osoba radi krijumčarenja cigareta.

Riječ je o kriminalnoj skupini koja je od travnja 2007. u Hrvatsku i zemlje Europske unije prokrijumčarila više od 1,5 milijuna kutija cigareta, procijenjenih na 42 milijuna kuna, izvijestili su tada policija i USKOK. Cigarete su krijumčarene iz Srbije i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te dalje u zapadnoeuropske zemlje.

Brkić je na sudu u Ljubuškom bio osuđen na tri mjeseca zatvora, no kazna mu je zamijenjena novčanom kaznom od oko 4500 eura.