Četvrti val pandemije koronavirusa i u Srbiji je donio povećanje broja novozaraženih.

Na temelju posljednjeg uzorka, srpski epidemiolog Predrag Kon procjenjuje da je svaki treći zaraženi cijepljen. No, to nije dokaz da cijepljenje ne funkcionira, već baš naprotiv, jer se tako dokazuje da oni koji su primili doze prolaze s lakšim oblikom bolesti, dok je u bolnicama više od 90 posto necijepljenih.

"Blizu 20 posto testiranih je pozitivno. To pokazuje da nije nemoguće da se zaražavaju i cijepljeni. Trenutna situacija u Srbiji je, otprilike, da je svaki treći zaraženi cijepljen. Ne mogu to tvrditi, to je procjena", kazao je Kon, piše Blic. Kasnije je objasnio da je svoju procjenu iznio na osnovu posljednjeg uzorka izvan bolnica i dodao da više od 90 posto hospitaliziranih nije cijepljeno.

Zbog toga, smatra Kon, važno je cijepljenje trećom dozom paralelno s prvom.

"Kolektivni imunitet treba ojačati i među cijepljenima. To nam pokazuje i ono što se događa u Izraelu. Međutim, bitno je naglasiti da je daleko manji broj smrtnih ishoda tamo gdje je visoki postotak cijepljenih", rekao je Kon.

'Oni koji su cijepljeni imaju blaže kliničke slike'

"Svakog dana se povećava broj zaraženih. Sada se ne zaražavaju samo mladi već ima sve više starijih, ali i cijepljenih. Uglavnom su se zarazili na ljetovanju. Dolaze nam i roditelji s djecom. Imamo i zaražene koji su primili dvije doze cjepiva", objasnio je situaciju na terenu u Srbiji ravnatelj Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović.

No i on naglašava razliku između bolesti kod cijepljenih i necijepljenih. "Cijepljeni imaju drugačije simptome, čak i nemaju temperaturu. Curi im samo nos i osjećaju toplo-hladno, a nekima se na snimci vidi upala pluća. No, rijetko tko od cijepljenih ima teške simptome i zato ih šaljemo na kućno liječenje. Nažalost, kod mnogih necijepljenih sve je teža klinička slika, oni imaju teže oblike upale pluća koji zahtijevaju hospitalizaciju", kaže Stojanović.

"Jedno je sigurno, najveći broj zaraženih je necijepljen dok i oni koji su cijepljeni imaju blaže kliničke slike koje ne zahtijevaju bolničko liječenje", potvrđuje i ravnatelj Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić.