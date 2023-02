Iz izvršnog ureda Vladimira Putina procurio je interni strateški dokument koji iznosi detaljan plan o tome kako Rusija planira preuzeti potpunu kontrolu nad susjednom Bjelorusijom u sljedećem desetljeću pod izlikom spajanja dviju zemalja, objavio je Yahoo News.

Dokument do detalja ocrtava usporenu aneksiju političkim, ekonomskim i vojnim sredstvima neovisne, ali neliberalne europske nacije od strane Rusije, koja je u ratnim nastojanjima da pokori Ukrajinu.

"Ciljevi Rusije u odnosu na Bjelorusiju isti su kao i u slučaju Ukrajine", rekao je za Yahoo News Michael Carpenter, američki veleposlanik pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju te dodao:

“Samo se u Bjelorusiji radi o prisili, a ne ratu. Njihov krajnji cilj i dalje je kompletno pripajanje.”

Dokument nastao 2021.

Prema dokumentu, izdanom u jesen 2021., krajnji cilj je formiranje takozvane Savezne države Rusije i Bjelorusije (koja je ranije bila dio Sovjetskog Saveza) najkasnije do 2030. Razmotreno je sve što je uključeno u spajanje dviju zemalja, uključujući "usklađivanje ” bjeloruskih zakona s onima Ruske Federacije; "koordinirana vanjska i obrambena politika" i "trgovinska i gospodarska suradnja … na temelju prioriteta" ruskih interesa; te “omogućavanje prevladavajućeg utjecaja Ruske Federacije u društveno-političkoj, trgovinsko-ekonomskoj, znanstveno-obrazovnoj i kulturno-informativnoj sferi”.

U praksi bi to eliminiralo sve što je ostalo od bjeloruskog suvereniteta i smanjilo zemlju veličine Kansasa, s 9,3 milijuna ljudi, na status Moskvinog satelita. To bi Bjeloruse stavilo na milost i nemilost prioriteta Kremlja, bilo u poljoprivredi, industriji, špijunaži ili ratu. I to bi predstavljalo sigurnosnu prijetnju europskim susjedima Bjelorusije, od kojih su tri - Latvija, Litva i Poljska - članice NATO-a i Europske unije, piše Yahoo te podsjeća kako su u studenom 2021. Aleksander Lukašenko i Putin potpisali sporazum koji dopušta 28 integracijskih programa, uglavnom usmjerenih na ekonomska i regulatorna pitanja. Potpisali su i zajedničku vojnu doktrinu. Izostavljeni su politički aspekti spajanja dviju zemalja.

Po uzoru na Sovjetski Savez

Koncept ujedinjavanja Rusije i Bjelorusije prvi put je uveden sredinom 1990-ih, u obliku ugovora osmišljenog za političku, gospodarsku i kulturnu integraciju Rusije i Bjelorusije. Federacija po uzoru na bivši Sovjetski Savez stvorena je 1999. s vlastitim upravnim institucijama, uključujući vijeće ministara, parlament i visoki sud. No projekt je propao, a o punoj implementaciji ponovno se ozbiljno raspravljalo tek 2018., što se poklopilo s Putinovim agresivnim geopolitičkim ambicijama.

I dok su drugi susjedi Ukrajine bili užasnuti brutalnom invazijom Moskve prošle godine, Lukašenko ostaje jedan od rijetkih vanjskih geopolitičkih partnera sve izoliranije Rusije.