Dječak ubojica iz Beograda ponovno je šokirao čuvare i osoblje psihijatrijske klinike u kojoj je smješten, piše Srbija Danas.

Dječak se trenutno nalazi u psihijatrijskoj bolnici koja provodi vještačenje nad njim. Često je hirovitog raspoloženja te svojim izjavama šokira čuvare i osoblje. Prema riječima svjedoka iz njega sija mržnja prema majci koja je povremeno nekontrolirana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jednom je okrenut prema prozoru vikao: "Istrunut ćeš u zatvoru!"

Kada ga je policajac upitao na koga misli on je hladnokrvno odgovorio: "Onoj ženi što se zove majka."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dječak je od ranije često mijenjao raspoloženja i iskazivao svoj bijes prema majci koji nikome od zaposlenih nije jasan. Mislio je da će moći biti prisutan na suđenju majici i ocu gdje je htio sve ispričati. Međutim nikad nije objasnio na što je mislio.

Nestrpljivo čekao suđenje, želio se osvetiti majci

U bolnici je pitao kada će suđenje jer je nestrpljiv.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zašto me ne zovu, kad će više to suđenje? Prošla je i Nova godina i svi praznici, a poziva nema. Znam da nemam dovoljno godina da mi sude, ali pitat će me na suđenju ocu i majci da ponovim što sam rekao kad su me saslušavali putem video-linka. Želim sve reći kad odem u Palaču pravde", rekao je dječak šokiranom osoblju otkrio je izvor za Republiku.

Dječakov odnos s majkom je turbulentan. Istraga je pokazala da je mjesecima planirao masakr u školi, a glavni cilj mu je bio da mu majka pati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dječak je nakon zločina istražiteljima opisao detaljan plan koji je smislio da se osveti majci.

"On je majku jednog ubojice iz dokumentarnog filma poistovjećivao sa svojom jer je smatrao da ona nema suosjećanja za njegove probleme. Zapravo, htio je da pate majke njegovih ubijenih prijatelja, ali i njegova. Tu patnju, kao i krikove uplašene i ranjene djece, vidio je kao neku vrstu kompenzacije za svoju duševnu bol", naveli su izvori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Roditelji glumili emocije'

Čak i roditelji ubijene djece misle da u odnosu dječaka s roditeljima mnogo toga nije štimalo.

Jedan otac smatra da majka i otac dječaka glume emocije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pokazali su lažne emocije kada su se vidjeli međusobno. Pored nas je prošla kao hladnokrvna osoba. Njihove emocije su nula, nema ih. Mali je žrtva njihove nebrige i interneta koji je koristio nekontrolirano", rekao je otac jedne ubijene djevojčice.

Tvrdi da su roditelji plakali kako bi prevarili medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ona nema emocije jer ni svom sinu, kakav god da je, nije otvorila dušu kad ga je vidjela poslije toliko vremena, dok je svjedočio iz bolnice preko linka", zaključio je otac ubijene djevojčice.

POGLEDAJTE VIDEO: Zastave na pola koplja u Srbiji: Dječak ubojica na psihijatriji, otac ispitan i tvrdi da nije kriv