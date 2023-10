Optužnica protiv Vladimira K., oca dječaka koji je 3. svibnja u Osnovnoj školi "Vladislava Ribnikara" u Beogradu ubio devetero vršnjaka i čuvara, vrlo je detaljna i sveobuhvatna, napisana na 267 strana - kazao je za Radioteleviziju Srbije Nikola Uskoković, voditelj Kaznenog odjela Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Dječak-ubojica imat će status svjedoka u postupku koji je pokrenut protiv njegova oca.

Optužnica protiv Vladimira K. podignuta je nakon pet mjeseci istrage, saslušavanja svjedoka, prikupljanja dokaza, saslušanja oca i majke te samog dječaka koji je počinio pokolj u školi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godinu dana učio pucati iz vatrenog oružja

Uskoković kaže da je istragom dobivena jasna slika o tome što se dogodilo kobnog dana u školi, ali i o onome što se događalo punih godinu dana prije tog zločina.

"Toliko je, prema navodima iz optužnice koja je danas podnesena, trajala ta neka vrsta obuke optuženog Vladimira K. prema njegovu sinu, maloljetnom K. K., vezano uz upotrebu vatrenog i zračnog oružja", kazao je Uskoković.

Dodao je da je to vatreno oružje koristio maloljetni K. K. u pokolju u školi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o kaznenoj odgovornosti majke, za koju Tužiteljstvo traži dvije i pol godine zatvora, Uskoković nije želio puno govoriti o konkretnim dokazima zbog osjetljivosti faze u kojoj se ovaj kazneni postupak nalazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neposredno optužena i dječakova majka

Dječakova majka, Milijana K. te radnik streljane, instruktor i odgovorna osoba neposredno su optuženi.

"To zapravo znači da podaci i činjenice do kojih je Tužiteljstvo došlo u istrazi daju dovoljno temelja za neposredno podnošenje optužnice, odnosno Tužiteljstvo smatra da već sada postoji opravdana sumnja da su oni počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret i zbog toga je protiv njih podignuta optužnica bez provedene istrage", kazao je Uskoković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoković je također napomenuo da dječak-ubojica zbog svoje dobi ne može kazneno odgovarati.

"Nažalost, sve nas pogađa što on ne može imati procesnu ulogu koju bi trebao imati s obzirom na ono što je učinio. Javnosti je dobro poznato da on kazneno ne može odgovarati. On je tijekom istrage u ovom postupku imao status svjedoka, i taj će status imati i u daljnjem tijeku postupka, na glavnoj raspravi. Dakle, u podnesenoj optužnici, predloženo je da na glavnoj raspravi bude ispitan u svojstvu svjedoka“, naglasio je Uskoković za RTS.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zastave na pola koplja u Srbiji: Dječak ubojica na psihijatriji, otac ispitan i tvrdi da nije kriv