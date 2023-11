Prošlo je mjesec dana od žestokog napada Hamasa na Izrael u kojem je poginulo 1400 osoba. Otada cijeli svijet prati sukob između Izraela i Hamasa na Bliskom istoku, ali i tešku humanitarnu situaciju u Pojasu Gaze kao posljedicu izraelskog razaranja. Prema Hamasovom ministarstvu zdravstva, u Gazi je u mjesec dana ubijeno više od 10.000 ljudi.

Povjesničar i član Izraelske zajednice Bet Israel Ivo Goldstein komentirao je situaciju na Bliskom istoku u emisiji Newsnight na N1. Goldstein je oprezan pri odgovoru na pitanju prelazi li Izrael okvire razmjerne obrane i izražava sumnju u brojke i informacije koje objavljuje Hamas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To bi trebalo utvrditi, nisam sklon prebrzim zaključcima, pogotovo kad se daju s tri ili četiri tisuće kilometara bez uvida u detalje čitave tragedije. Prvo, izražavam duboku sumnju u točnost informacija žrtava Hamasa. Oni imaju propagandističku strategiju, a sad povećavaju broj žrtava", istaknuo je Goldstein.

"Svaki život je dragocjen, no treba znati kome uputiti prigovor, odnosno koga smatrati generalno odgovornim, a to je Hamas. Hamas je napravio geonicidni masakr, predvidio ga je, imali su planove kuća i gdje su sigurne sobe, znali su da će ubijati žene i djecu. Da nije bilo policije i vojske, išli bi dalje i žrtava bi bilo puno više. Sjetite se kako je bilo 7. listopada, tek osmi dan su došli do brojke od 1400, još ima 300 neidentificiranih tijela, a Izrael je jako organiziran. Hamasovi izvori odmah kažu koliko je poginulih i da su djeca, to nije realno, tako se stvara atmosfera", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi vjeruju da Izrael prekomjerno granatira Gazu, no Goldstein ističe da to što Hamas ima raketa čak i u situaciji bez struje i vode znači da su se dobro pripremali.

“Imamo dvije situacije – Izrael je u nekoliko navrata granatirao jug Gaze, sigurnu zonu. Izraelska vojska tvrdi da su reagirali u realnom vremenu na granatiranje nekih civilnih objekata do Tel Aviva. Nemaju struje i vode, ali raketa imaju. Znači da su se dobro pripremali. To je prijetvorno”, komentirao je Goldstein.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istaknuo je i to da "arapski svijet 75 godina gaji mržnju prema Židovima, ne Izraelcima. Ima tri p – nema primirja, pregovora ni priznanja. Imate saudijske udžbenike u kojima u knjizi iz matematike ima zadatak: Po ulici ide pet Židova, ubijete tri, koliko ih ostaje?”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne mogu Europa i Amerika napade ovdje zvati teroristima, a tamo borcima za slobodu - to je dvostruki moral'

Goldstein je istaknuo da je netom prije napada Saudijska Arabija trebala priznati Izrael.

“Onda je to minirao Iran, a u nekom širom kontekstu i Rusija. Žao mi je svakog djeteta koje tamo strada, ali ne može se dogoditi da Europa i Amerika napade ovdje zovu teroristima, a tamo borce za slobodu. To je dvostruki moral,” pojasnio je.

Komentirajući usporedbu trenutne situacije između Izraela i Palestinaca u Gazi s Olujom 1995., kojom je hrvatsku javnost nedavno šokirao izraelski veleposlanik u Hrvatskoj, Goldstein je rekao: “Kontekst je važan. Srpske civile je Beograd iskorištavao, ali ne tako brutalno da bude živi štit. Vojska se nije branila tako da je ostavila žene i djecu u Kninu, oni su išli s njima. Izrael se našao pred dilemom nakon 7. listopada.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Goldstein smatra da će se u Izraelu dogoditi novi izbori te da Benjamin Netanyahu “ne predstavlja više političku činjenicu”. Istaknuo je da je arapskim zemljama dosta Hamasa i da se neće uključiti u rat, izuzev eventualno Sirije. Prema Goldsteinu, "sve organizira iz daljine Iran, odnosno Teheran".

Ako padne Izrael, past će i Europa?

O tome je li moguće rješenje sukoba odgovara pozitivno, no upravo u tome i je problem, ističe.

“Mislim da je, i to je bila prava opasnost i zato je sve počelo. Imamo podatke da je 2. listopada bio sastanak predstavnika iranske vojske i Hamasovih ljudi u Bejrutu gdje su oni očito dogovarali 7. listopada gdje su htjeli napasti glazbeni festival mira. Danas postoje sile u svijetu koje se ne žele uključiti u svjetski poredak nego ga žele mijenjati. To je Iran na Bliskom istoku, tu je Rusija, pa u nekom prikrajku i Kina. Sve arapske zemlje su etnički očišćene od Židova,” rekao je Goldstein.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirajući izjavu izraelskog premijera, Goldstein je rekao da ne smatra pretjeranim reći: ako padne Izrael, past će i Europa. “Iranske rakete su imale radijus od 3.500 km, to je već Milano i Berlin. Iran, Rusija, Kina ne traže ući u postojeći poredak, one ga žele mijenjati. Mi danas o svemu možemo slobodno razgovarati i ne moramo se bojati da će nam se nešto dogoditi.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Oaza Gaza zemlja je meda i mlijeka u kojoj djeca ponekad prasnu od smjeha, ne od bombi