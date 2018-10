ISTUP SRPSKOG NOVINARA O KOJEM ĆE SE PRIČATI: Ustao i pred svima održao lekciju Aleksandru Vučiću

Novinar N1 televizije zamolio je predsjednika Srbije da prestane vršiti pritisak i da se ponaša profesionalno prema novinarima

Danas je novinar N1 televizije Miodrag Sovilj tijekom konferencije za medije zamolio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da “prestane vršiti pritisak na kolege s javnog servisa” te da prestane njegovu televiziju N1 nazivati “Šolakovom i Đilasovom televizijom”, jer dok je Dragan Šolak suvlasnik, Dragan Đilas nema nikakve veze s N1. Pozvao je Vučića da se ponaša prema novinarima N1 profesionalno, jednako kao što se Sovilj odnosio prema njemu.

Aleksandar Vučić danas je sudjelovao na Beogradskom sigurnosnom forumu. Nakon što je sudjelovao na panelu s austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom, u pauzi se obratio novinarima, pri čemu je upao u raspravu s njima.

Zamolio je Vučića da prestane nazivati N1 Šolakovom i Đilasovom televizijom

U jednom trenutku Miodrag Sovilj, novinar N1 televizije, bez dlake na jeziku zamolio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da “prestane vršiti pritisak na kolege s javnog servisa”. Osim toga, zamolio je da prestane njegovu televiziju N1 nazivati “Šolakovom i Đilasovom televizijom”, jer dok je Dragan Šolak suvlasnik, Dragan Đilas nema nikakve veze s N1.

Sovilj je pozvao Vučića da se profesionalno ponaša prema novinarima N1, jednako kao što se Sovilj odnosio prema njemu, te ga je pitao “je li to u redu”.

Vučić, kojemu nije sjela Soviljeva kritika, samo je ignorirao kritiku i pitanje, te ga pitao ima li pitanje.

Sovilj je postavio novo pitanje kakav će biti odgovor Srbije, ako se Srbija nađe u “nemogućem položaju”, kako je to nazvao sam Vučić, i ako bude formirana vojska Kosova, nakon čega se Vučić ipak osvrnuo na prvu Soviljevu kritiku poduljim odgovorom.

Đilas je sa Šolakom poslovno povezan, iako Đilas nije formalno vlasnik N1

“Ja sam se trudio cijelo vrijeme ponašati se, čini mi se, profesionalno prema vama, za razliku od vas koji nikada niste bili profesionalni. I to je moja najteža riječ koju upućujem vama. To je da nikada niste bili profesionalni. Uvijek ste bili izravna politička ekspozitura Dragana Đilasa. Hoćete mi zabraniti misliti? Hoćete mi zabraniti da imam drugačije mišljenje? Tko ste, i tko ima pravo govoriti mi što smijem reći, a što ne smijem reći. Ili ćete uvesti komisiju pa ćete me objesiti jer ne mislim kao vi. A o Šolaku i Đilasu ,u pravu ste. Nema u papirima da je Đilas vlasnik. On je samo vlasnik ‘Dajrekt medije’ i tvrtke u Bugarskoj koju je gospodi Šolak kupio. A samo je s direktorom ‘Dajrekt medije’ vlasnik i tvrtke na Malti, isto Đilasove direktorice.

Jel to istina, pa istina je, samo da bi ljudi razumjeli tko laže, a tko govori istinu. Dakle, Šolak i Đilas su u svim poslovanjima zajedno. Jedan od drugog kupuju. Je li Šolak 10 milijuna eura platio zgradu Draganu Đilasu? Evo ovdje na deset metara odavde. Nego, nešto ne volite pričati o činjenicama, a volite udarati u vreću, budući da mene nema da se branim na vašoj televiziji. A kad, kao što vidite, imam priliku da se branim i da kažem istinu onda tim gore po istinu. Ja ću vas nazivati kako mi vi želite, ali nikada neću propustiti reći da je to Šolakova televizija sa Đilasovim maksimalnim političkim utjecajem. A to što oni petljaju, trguju, muljaju, prodaju, kupuju jedan drugom to narod neka sam prosuđuje. Evo prihvatio sam vašu ideju i tako ću vas nazivati”, zaključio je Vučić mirnim glasom.