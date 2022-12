Parlamentarno istražno povjerenstvo za napad na Kapitol u ponedjeljak je jednoglasno preporučilo kazneni postupak protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, uključujući i za pozivanje na pobunu. Istražno povjerenstvo također je preporučilo da se bivšeg predsjednika kazneno goni zbog ometanja službenog procesa (ovjera rezultata predsjedničkih izbora), urote protiv američke države i lažnih izjava.

"Komisija je prikupila značajne dokaze koji pokazuju da je Trump namjeravao poremetiti mirnu tranziciju vlasti kako je predviđeno našim Ustavom", rekao je zastupnik u Zastupničkom domu Jamie Raskin neposredno prije glasanja. “Vjerujemo da dokazi prikupljeni tijekom naše istrage opravdavaju preporuku kaznenog progona protiv Donalda Trumpa”, dodao je.

Ove optužbe kažnjive su zatvorskom kaznom i diskvalifikacijom obnašanja javne dužnosti. Bivši predsjednik najavio je da će se ponovno okušati u utrci za Bijelu kuću 2024. godine.

Preporuka Ministarstvu pravosuđa

Povjerenstvo nema ovlasti samo pokretati te kaznene postupke i može samo izdati preporuku Ministarstvu pravosuđa SAD-a, koje jedino ima ovlasti podići optužnicu protiv bivšeg američkog predsjednika, ako to bude potrebno. Članovi povjerenstva, sedmero demokrata i dvoje republikanaca, počeli su u 19 sati po srednjoeuropskom vremenu iznositi zaključke svoje duge istrage o napadu na Kapitol 6. siječnja 2021. u sklopu koje su ispitali tisuću ljudi, proučili brdo dokumenata i održali medijski jako pozorno praćena javna saslušanja.

Pristaše bivšeg predsjednika Trumpa tog su dana, tvrdeći - netočno - kao i on da mu je Joe Biden "ukrao" predsjedničke izbore 2020., nasilno napali sjedište Kongresa u Washingtonu kako bi zaustavili potvrdu rezultata, što je potreslo američko demokraciju. "Ubacivanje biračkog listića u biračku kutiju u Sjedinjenim Državama djelo je vjere i nade", rekao je na početku sjednice demokrat Bennie Thompson, predsjednik istražnog povjerenstva. "Ta vjera u naš sustav temelj je američke demokracije. Ako je povjerenje uništeno, uništena je i naša demokracija. Donald Trump je uništio to povjerenje. Izgubio je izbore 2020. i znao je to, ali je izabrao pokušati ostati na vlasti", dodao je.

'Trump nije sposoban obnašati javne dužnosti'

Potpredsjednica povjerenstva, republikanka Liz Cheney, "crvena krpa" za Trumpa, ocijenila je da su ti postupci pokazali da on "nije sposoban" obnašati nove javne dužnosti. "Tko kod se tako ponaša u tom trenutku ne može više nikada obnašati javnu dužnost u ovoj zemlji", rekla je.

Najmanje petero ljudi poginulo je u tom napadu, a stotine su zbog nasilja kazneno gonjene. Konačno izvješće o istrazi bit će objavljeno u srijedu.

"Mislim da postoje dokazi da je Donald Trump počinio kaznena djela u sklopu svojih nastojanja da poništi izbore", rekao je u nedjelju za CNN demokratski zastupnik Adam Schiff, član povjerenstva.

Trump: 'Članovi povjerenstva su propalice'

Trump je putem svoje platforme Truth Social u svojem tipičnom stilu poručio da su članovi povjerenstva "socijalni slučajevi i propalice".

Branio je svoj govor 6. siječnja 2021. i druge poteze tog dana kao "umjerene i pune ljubavi". Svoje je pristaše tada pozvao da se "bore poput đavola".

Trump je optužen da je vršio pritisak na potpredsjednika Mikea Pencea i izborne dužnosnike, posebice u Georgiji i Arizoni, da ponište rezultate predsjedničkih izbora.