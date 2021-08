Istočna obala SAD-a priprema se za direktan udar uragana Henri uz jake vjetrove i obilne kiše koje bi mogle izazvati olujne valove i poplave opasne po život, priopćio je u subotu Nacionalni centar za uragane (NHC).

Oluja jača od subote popodne s vjetrovima brzine od 120 kilometara na sat te se kreće prema sjeveru.

Na sadašnjoj putanji, Henri bi u nedjelju trebao pogoditi Long Island, New York ili južni New England, stoji u upozorenju NHC-a.

Više od 42 milijuna ljudi od subote je pod upozorenjem na uragan ili tropsku oluju. Dijelovi Long Islanda i New Havena, Connecticut, bili su pod upozorenjima na uragane i olujne valove.

Ostali dijelovi New Englanda, poput Martha's Vineyarda i Nantucketa upozoreni su na olujne valove i tropsku oluju.

"Ova je situacija opasna po život. Osobe koje se nalaze unutar ovih područja trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zaštitio život i imovina od nadiranja vode i mogućnosti za druge opasne uvjete", stoji u upozorenju centra.

Grad New York upozoren je na tropsku oluju, a gradonačelnik Bill de Blasio na Twitteru je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće u nedjelju te da koriste javni prijevoz ako moraju putovati.

Mogao bi doseći olujne valove od metar do metar i pol visine

Dužnosnici uprave za hitne slučajeve rekli su da bi obilne kiše i jaki vjetrovi mogli poplaviti kolnike i smanjiti vidljivost tijekom vikenda.

"Osigurajte vanjske objekte i pobrinite se da ste na sigurnom mjestu prije početka vjetra i kiše", napisao je na Twitteru njujorški povjerenik za upravljanje u izvanrednim situacijama John Scrivani.

Centar je također upozorio da bi Henri mogao doseći olujne valove od metar do metar i pol visine duž obale u New Englandu, udare vjetra od 120 kilometara na sat na više te obline kiše od osam do 15 centimetara ili čak 25 centimetara u izoliranim područjima.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo proglasio je u subotu izvanredno stanje, upozorivši ljude u područjima sklonima poplavama da se razmjeste na viša područja.

Guverneri Massachusettsa Charlie Baker i Connecticuta Ned Lamont u svojim su saveznim državama aktivirali Nacionalnu gardu kako bi pomogli u mogućem spašavanju, čišćenju krhotina i jačanju javne sigurnosti.