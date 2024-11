Slomljena majka poginulog Stefana: 'Imao je čudan osjećaj. Govorio je da će se dogoditi nešto loše'

Neutješna Dijana Hrka (47), majka Beograđanina Stefana Hrke (27) , koji je 1. studenoga stradao kada se srušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu, ispričala je kada se posljednji put čula sa sinom. Četiri dana prije nesreće Stefan je rekao prijateljici da ima neki čudan osjećaj i da će se dogoditi nešto loše. "Imala sam i ja predosećaj, ali sam mislila da će preminuti moja bolesna baka koja ima 90 godina", kaže slomljena žena.

"Čuli smo se dan prije tog užasa i dogovorili se da se vidimo. U petak sam se nakon povratka s puta uselila u novi stan. Planirala sam srediti stan za vikend i onda otići k njemu u Novi Sad, jer je on tamo živio zadnjih pet godina. Našalio se sa mnom i rekao: "Majko, vidjet ćemo tko će koga iznenaditi!". Nažalost, iznenadio me - kaže ona drhtavim glasom i dodaje da se skamenila kada je vidjela vijest o nesreći, ispričala je za Kurir.

"Znala sam da Stefan voli sjediti na onoj klupi na stanici, ali sam se molila da u tom trenutku nije tu. Zvali smo ga, ali nije se javljao", ispričala je.

Obitelj Hrka od tog trenutka prolazila je pravu agoniju, a kako kaže Dijana, u jednom su trenutku otišli u Policijsku postaju Voždovac. "Policajci su se spremali obavijestiti me da sam izgubila sina, ali ja sam ih pretekla svojim dolaskom. Nisu mi znali reći. Pitala sam policajca što misli, da idem u Novi Sad, on je klimnuo glavom i počeo plakati. Dijana kaže da se više ničega ne sjeća i daje pala na pod. Nekako je uspjela doći do Novog Sada, gdje je identificirala tijelo na Institutu za sudsku medicinu.

"Jedva sam čekala da dođu bivši suprug i sin, morala sam ga odmah vidjeti. Ušla sam sam u tu prostoriju na Zavodu za sudsku medicinu, ni sam ne znam kako. Imala sam snage, htjela sam se uvjeriti da je to moj divni dječak plavih očiju, moj nasmijani Stefan", kaže. Objašnjava da je imala brojne probleme dok nije preuzela tijelo svog sina, ali da ga je na kraju uspjela dostojno pokopati.

Još uvijek ne može prihvatiti da ga nema, iako je svjesna da ga je pokopala. "Razgovaram s njim svako jutro. Skuham nam kavu i tako razgovaramo. Mislim, ljudi će misliti da sam luda, ali ja ga osjećam, on je tu i smiješi mi se", kaže Diana.

Pod ruševinama je, osim Stefana, život izgubilo još 13 ljudi, a troje je teško ozlijeđeno.

Dijana, majka stradalog Stefana Hrke, kaže da je bila jako tužna kada je vidjela kako Novi Sad demoliraju.

"Odgovorni za ovu tragediju trebaju odgovarati. Tužit ću one koji su doveli do pada te strukture. Moje dijete ne može ništa vratiti, ali neće proći nekažnjeno. Također, jako je ružno što se za to optužuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pa nije on taj koji je gradio zgradu, možda je došao da obiđe radove, ali to se ne razumije... Ali bilo tko tko je pogriješio i doveo do pada nadstrešnice", odgovarat će.

