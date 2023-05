Majka djevojčica koja je, kako tvrdi, bila na listi ubojstva dječaka iz Beograda, izdvojila se iz mase roditelja, učenika i građana vapajem da je ubojica osmero djece i portira OŠ Vladislav Ribnikar bio monstruozno, razmaženo dijete kome nije falila ni pažnja, ni razgovor, piše Blic.

Ona je u specijalnoj emisiji Slavice Đukić Dejanović ispričala detalje druženja njene kćerke i dječaka ubojice.

“Stanujemo jako blizu, krenula sam završavati svoje obaveze i onda sam vidjela i čula od ljudi na ulici što se događa. Pogledala sam onda na internetu i vratila se kući i odjednom su krenule pristizati informacije“, prisjeća se Tatjana.

Viđali su se i čuli su se telefonom

Njena kćer tog dana nije otišla u školu, a kako je priznala, s dječakom ubojicom se viđala i čula telefonom.

“Ona popodne ide u školu, ali je imala neke pripreme i trebala je biti u školi. Večer prije toga sam došla s dalekog puta i ona je odlučila da se neće probudi jer je kasno legla. Oni u se viđali, išli su u kino, pričali su telefonom svake večeri do prije mjesec i pol dana. Ulazila sam da vidim o čemu pričaju i uglavnom je bilo o školi, muzici i “glupostima.“ Išli su u kino na dan zaljubljenih. Znam da je tu bila neka obostrana simpatija, ali znam i da nije bilo fizičkog kontakta. On je mlađi od nje šest mjeseci“, kaže majka djevojčice.

Dodaje i da i dalje želi vjerovati da je sve bio samo jedan ružan san.

“Čekam da se probudim i da vidim da je to bilo u nekom selu u Teksasu. Ona neke stvari nije saznala, a ja ne mogu doprijeti do nje. Ona je generalno zatvoreno dijete, a sad je još zatvorenija. Prestala se čuti s njim, rekla je da ga ignorira. Kada sam je pitala zašto, rekla je da joj je dosadan. Također je rekla da je to opterećuje“, kaže Tatjana.

'Vjerujem da roditelji rade sve najbolje'

Kako tvrdi Tatjana, dječak ubojica nije igrao igrice.

“Pitala sam moju kćer. On je volio igrice. Ne kajem se uopće, rekla sam sve što sam mislila. Jako me zasmetao onaj transparent “roditelji razgovarajte sa svojom djecom.“ Nisam za to da su roditelji krivi, vjerujem da roditelji rade sve najbolje. Slušam kako roditelji jure za ovim i onim, pa mi moramo juriti za ovim i onim. Toliko je sve skupo, a ta djeca su opet nesretna ako im ne možete priuštiti novi iPhone i sve to nameće okolina“, kaže.

O njegovim roditeljima nije željela pričati, ali ističe da je o njima čula sve najbolje.

“Ne bih o roditeljima. Ništa čudno nisam vidjela. I moji prijatelji smatraju da su to divni ljudi. Nastavit ću s kćerkom njegovati jedan otvoren odnos, ona sa mnom dijeli sve. Ta djeca nisu naše vlasništvo već naš posao da ovom svijetu podijelimo jedno divno ljudsko biće i učinimo ga boljim mjestom“, kaže majka učenice OŠ Vladislav Ribnikar.