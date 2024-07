Amerikanac Steve Fishman bio je još tinejdžer kad je 1970-ih preživio bliski susret sa zloglasnim serijskim ubojicom Robertom Frederickom Carrom, a sada je odlučio ispričati svoju priču.

Kao 19-godišnjak, odlučio je stopirati od Bostona do Norwicha u Connecticutu gdje je radio kao pripravnik u novinama. Ispružio je ruku, podignuo palac, a ispred njega se zaustavio zeleni auto marke Buick sedan za čijim je volanom sjedio proćelav muškarac koji se predstavio kao "Red".

Vožnja je trajala 15 minuta. Na svoje odredište je stigao neozlijeđen, a tek će kasnije shvatiti da je tog dana sjeo u auto s predatorom koji je vrebao mlade autostopere, silovao ih i ubijao, prenosi CNN.

"Bio je otprilike najzločestija osoba koju sam ikad upoznala", kasnije je u svojoj knjizi o Carru priznala policijska novinarka i dobitnica Pulitzerove nagrade Edna Buchanan.

U to vrijeme Carr je radio kao serviser televizora i prodavač automobila. Sa suprugom i dvoje djece živio je u Norwichu, no zbog posla je puno putovao što mu je poslužilo kao prilika da vrbuje maloljetnike.

Priznao otmice, silovanja i ubojstva

Tri godine prije bliskog susreta s mladim novinarom, Carr je silovao i zadavio dva 11-godišnja dječaka, a zatim ih pokopao u Louisiani i Mississippiju. Isto je učinio 16-godišnjoj autostoperice i svojoj četvrtoj žrtvi, 21-godišnjoj Rhondi Holloway. Kad je povezao Fishmana, bio je na uvjetnoj slobodi nakon odslužene kazne u Connecticutu. Uskoro je uhićen nakon čega je šokirao detektive priznavši da je oteo i silovao više od desetak ljudi, a ubio njih četvero. Istražiteljima je pokazao gdje je pokopao sve svoje žrtve, koje su većinom bile maloljetne.

"Neprepričljivo je što je učinio toj djeci", kazao je u intervjuu 2007. godine detektiv David Simmons, koji je pomogao u njegovu uhićenju. "U svojoj 33-godišnjoj policijskoj karijeri, Carr je uvjerljivo najopasniji seksualni predator i ubojica čiji sam slučaj istraživao", dodao je.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća vjerovalo se da je stopiranje sasvim uobičajen način da stignete od jednog mjesta do drugog. "Ovisno o tome gdje ste živjeli, puno se stopiralo i bilo je sigurno. Bilo je situacija da su me kao stopera povezle majke sa svojom djecom na stražnjem sjedalu", prisjetio se.

Da je tog dana preživio susret sa serijskim ubojicom, Fishman je zaprepašteno shvatio kad je prepoznao Carrovu sliku na izvanrednim vijestima. Kad prevrti film, priznaje, propustio je nekoliko detalja koji su ukazivali da u toj priči "nešto ne štima". Prvo, suvozačka vrata auta bila su zaglavljena te je Fishman morao spustiti prozor i otvoriti ih izvana kako bi izašao. Drugo, Carr je tijekom vožnje spomenuo da je izašao iz zatvora, no mladi novinar ga nije pitao zbog čega je bio iza rešetaka.

'Kako to da mene nisi ubio?'

"Kao pripravnik u lokalnim novinama, pomislio sam da bi to mogla biti dobra priča o tipu koji izlazi iz zatvora i pokušaju da se ponovno reintegrira u društvo. Nisam razmišljao previše o tome niti sam ga pitao koji je zločin počinio. Nisam imao pojma", ispričao je u razgovoru za CNN.

Nakon Carrova uhićenja, preko njegove supruge uspio je dogovoriti intervju s njim u zatvoru. Tijekom njihova razgovora, serijski ubojica nije se pretvarao da je svetac. Pričao je kako je krao automobile, muškarcima nudio seks za novac i priznao da je ubio svoje žrtve. Pritom nije zvučao nimalo pokajnički, otkrio je Fishman koji je od ovog serijskog ubojice želio saznati zašto mu je toga dana poštedio život.

"Pitao sam ga 'zašto ne ja', što zvuči dosta bizarno. Samo je slegnuo ramenima i rekao: 'mislio sam da si prevelik'", otkrio je Fishman.

Novine za koje je radio objavile su intervju s Carrom. Godinama kasnije, nakon što je odrastao i sam postao otac, počeo je preispitivati ton svog izvještavanja o tom slučaju.

"Intervju sa serijskim ubojicom bio je velika stvar. Bila je to velika novinarska priča koja me na neki način usmjerila još više k novinarstvu. Ali ipak, priča je to o kojoj nisam baš volio razmišljati jer sam na njoj radio kad mi je bilo tek 19 odnosno 20 godina i krivo mi je što sam se u njoj usredotočio na pogrešne stvari", priznao je.

"Nakon što sam postao otac, imam potpuno drugačiji pogled na te zločine i njegove žrtve", zaključio je.

Carr je osuđen na doživotnu kaznu. Sredinom 2007. umro je od raka prostate u zatvoru na Floridi sa 63 godine.

