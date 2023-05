Budva će ove sezone biti jedna od pristupačnijih destinacija na Jadranu, pišu crnogorske Vijesti. Direktor turističke organizacije Budve Nemanja Kuljača kaže da će do toga doći i unatoč poskupljenju i do 20 posto u odnosu na prošlu godinu.

Kuljača je rekao da, iako su cijene mnogih proizvoda višestruko porasle u proteklih godinu dana, ugostitelji i ponuđači privatnog smještaja, ali i hotelijeri, potrudili su se da Budva bude konkurentna, jer se mnogo očekuje od predstojeće ljetne sezone., prije svega nadmašiti rekordnu 2019.

Korekcija cijena hotelskih usluga

"Uz prirodne ljepote i bogatu ponudu modernih sadržaja i događanja, veliku ulogu u kvaliteti odmora ima i vrsta smještaja. U Budvi, uključujući njeno zaleđe, ima 32.000 ležaja u sobama, apartmanima, kućama i vilama za iznajmljivanje, dok je na području od plaže Jaz do plaže Buljarica trenutno aktivno preko 140 hotela, od kojih je više od polovine visoko kategorirano s četiri i pet zvjezdica", rekao je direktor turističke zajednice Budve.

Za nadolazeću sezonu se očekuje korekcija cijena pojedinih hotelskih usluga za sedam do 20 posto više u odnosu na prošlu godinu, s obzirom na gospodarsku situaciju i kretanja u turizmu.

'Jeftiniji smo od Hrvatske'

"U hotelima s tri zvjezdice cijene će biti od 28 do 46 eura po osobi, u hotelima s četiri zvjezdice od 37 do 140 eura, a u hotelima s pet zvjezdica od 160 do 270 eura po osobi na bazi noćenja s doručkom. Cijene se odnose na standardne dvokrevetne sobe i zavise od raspoloživosti kapaciteta u određenom periodu."

Ugostitelj i vlasnik popularnog starogradskog restorana Luka Vučković ističe da će ovogodišnje cijene biti povećane za petnaestak posto u odnosu na prošlu godinu.

"Smatram da smo mnogo jeftiniji od susjedne Hrvatske koje je podigla cijene u turizmu i do trideset posto. Moj stav je da je bolje i podići cijenu nego štedjeti na kvalitetu jer moramo da gradimo destinaciju visokog kvaliteta usluge, proizvoda i smještaja. Moramo biti svjesni da je nažalost trend ukupnog poskupljenja prisutan u cijelom svijetu", istaknuo je Vučković.

Budva kao mali Dubrovnik

Naš čitatelj Ivan iz Velike Gorice je nedavno bio u Budvi i kaže da se definitivno isplati otići.

"Baš smo proteklog vikenda boravili u Budvi zbog dječjeg nogometnog turnira na kojem su nastupile brojne momčadi sa zagrebačkog područja i uvjerili se kako taj grad svojom ugostiteljskom ponudom i nešto povoljnijim cijenama može konkurirati hrvatskim turističkim destinacijama. Domaćini, koje zaista krasi visoka ljubaznost, vole Budvu nazivati malim Dubrovnikom. Mi ne bismo išli toliko daleko s usporedbom jer je naš jadranski biser jedinstven na svjetskoj razini, no u odnosu na druge priobalne crnogorske gradove Budva je vrh. Silan strani kapital, prije svega ruski i ukrajinski, koji se slio u taj grad rezultirao je otvaranjem brojnih hotela i restorana", govori nam Ivan iz Velike Gorice.

Pizza za deset eura, ćevapi za devet, a domaća janjetina za 13

Cijene su dosta slične onima u Zagrebu. Porcija ćevapa košta devet eura, a 300 grama vrhunske domaće janjetine tek 13 eura.

"Kad je riječ o konkretnim cijenama, u ovom razdoblju apartmani se mogu iznajmiti i za 30 do 50 eura za jednu noć, naravno ovisno o njihovoj opremljenosti. U sezoni su cijene više za oko pedeset posto. Cijena noćenja u hotelu, jasno, također ovisi o njegovoj klasi, no u sezoni ona je oko 30 posto jeftinija nego u Hrvatskoj.

I oni koji uživaju u gastronomiji trebali bi doći na svoje u ovom crnogorskoj perjanici turizma. Recimo, u poznatom etno selu Carević udaljenom nekoliko kilometara od središta Budve, 300 grama domaće janjetine vrhunske kvalitete stoji 13 eura. U istom restoranu, primjerice, porcija ćevapa je devet eura. Ljubitelji brze hrane na obližnjoj plaži Jaz mogu konzumirati pizzu za desetak eura, dok klasična porcija pilećeg filea s pommes fritesom i Coca Colom stoji 14 eura.

Ako se odlučite osvježiti nekim koktelom u starom dijelu Budve, odnosno Starom gradu omeđenom zidinama i koji je zaista prekrasan, to će vas stajati od osam eura na više. Isto tako, brzi zalogaj poput pizza cuta, u tom dijelu Budve platit ćete tri eura. Tu su na svakom koraku i male trgovine sa suvenirima, a ljubazni trgovci izaći će vam ususret te će vam vjerojatno i spustiti cijenu ako se pokušate cjenkati", zaključuje naš sugovornik Ivan.

Inače, na raznim stranicama za rezerviranje smještaja se mogu pronaći apartmani gdje je cijena noćenja 52 eura za dvije osobe, odnosno 26 eura po osobi. Ljetovanje u Budvi sada se čini kao dobra opcija...