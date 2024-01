Načelnik Specijalnog stožera Ukrajine te načelnik Stožera za planiranje i vođenje u Ministarstvu obrane Njemačke, general bojnik Christian Freuding (52) u velikom je intervjuu za njemački Welt iznio svoje poglede o nastavku rata u Ukrajini.

General Freuding ocijenio je nedavne valove ruskih napada na područja diljem Ukrajine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iz ruske perspektive, to je trostruki cilj. Prvi je slabljenje ukrajinske protuzračne obrane prezasićenošću, što znači: ciljani pokušaj eliminacije modernih zapadnih sustava protuzračne obrane. Drugi cilj je demoralizacija civilnog stanovništva. Ima efekta kada ljudi svake noći 24 mjeseca moraju bježati u podrume, skloništa i tunele podzemne željeznice. I treći cilj je uništenje daljnje kritične energetske i, sve više, obrambene infrastrukture. Utoliko je važnije da se pitanjem protuzračne obrane nastavimo intenzivno baviti. Njemačka u bliskoj suradnji s Francuskom upravo organizira tzv. 'koaliciju za protuzračnu obranu'", rekao je Freuding pa pojasnio o čemu se točno radi:

"Osim akutnog zadatka opskrbe Ukrajine dodatnim sustavima naoružanja i streljiva, dugoročna perspektiva do 2030. godine tiče se strukturirane izgradnje i jačanja ukrajinske protuzračne obrane. U posljednja 24 mjeseca predali smo sve što je bilo dostupno iz vlastitih zaliha i iz industrijske proizvodnje – a Ukrajina je vrlo vješto složila sve te sustave."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon uglavnom neuspješne ukrajinske protuofenzive tijekom ljeta, Rusija je preuzela inicijativu na bojnom polju.

"Rusija trenutno ima vojnu inicijativu, ali po cijenu nezamislivo velikih gubitaka u ljudstvu. Ozbiljni izvori predviđaju da će do kraja 2024. godine Rusi izgubiti 500.000 ljudi. Primjećujemo da mjesečno gube četveroznamenkasti broj borbenih oklopnih vozila – za samo nekoliko četvornih kilometara terena. To se nikako ne može kvalificirati kao vojni uspjeh", rekao je general pa otkrio koliko je ozbiljna trenutna situacija ukrajinske vojske?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"80 posto teritorija Ukrajine je slobodno, to moramo stalno imati na umu. A 50 posto teritorija koje joj je Rusija otela prije dvije godine je oslobođeno. Ukrajina je de facto uništila gotovo svu modernu rusku vojsku. Dobro obučene ruske trupe više ne postoje, cijele divizije su izbrisane s lica zemlje. U protuzračnoj obrani Ukrajinci uspijevaju anulirati 80 posto zračnih napada, uništavaju i najmodernije ruske vođene rakete Kindžal. Ukrajinci su sposobni izvoditi precizne udare duboko u Rusiju: ​​sve preciznije pojačavaju pritisak na Rusiju upravo na Krimu i posebno na Kerčkom mostu. Crnomorska flota Rusije bila je prisiljena od strane Ukrajinaca pobjeći s Krima, iza Sevastopolja. Ukrajinci mogu slati dronove čak do Moskve i Sankt Peterburga. Ono što također vidim kao dobar razvoj: Ukrajinci su sve sposobniji voditi obrambene bitke uz mobilnost, što štedi snage. Sve me to jako ohrabruje."

Freuding se osvrnuo i na to da EU nije uspjela ostvariti svoj samoproklamirani cilj da Ukrajini do proljeća pošalje milijun topničkih granata. 'Ne moramo li priznati da gubimo u ovoj utrci u naoružanju?'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne. Nas, partnera Ukrajine, ima mnogo i ujedinjeni smo. Imamo veliku ekonomsku moć. Možda nam treba puno da se pokrenemo, ali imamo i puno daha."

Putin smatra da Zapad toga zapravo nema. "To je njegova računica, ali može je zaboraviti", poručio je general pa otkrio i kako vidi razvoj događaja u Washingtonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"SAD je naravno najveća politička i vojna podrška Ukrajini. Apsolutna većina i republikanaca i demokrata u Kongresu jasno je za nastavak podrške Ukrajini. U proračunskom sporu među njima početkom siječnja postignut je temeljni dogovor i zato sam optimist da će se ukinuti i blokada pomoći Ukrajini."

Iznad njemačkog vojnog poligona na kojem se obučavaju Ukrajinci primijećena je gomila dronova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je pitanje koje nas zanima i vojnički, ali i pravni okviri. U proteklih nekoliko mjeseci kupili smo nove sustave za Bundeswehr. Osnovali smo i radnu skupinu za bespilotne letjelice unutar ministarstva kojoj je cilj učiniti nas bržima u nabavi, ali i bržima u korištenju ovih sustava. Jedno je jasno: korištenje bespilotnih letjelica i obrana od bespilotnih letjelica bit će zadaća svakog pojedinca u svim oružanim snagama u budućnosti. Kao što danas svaki vojnik ima pušku u ruci, tako će u budućnosti svaka grupa morati koristiti dronove ili imati obrambene sustave s dronovima. Moramo i bit ćemo bolji na ovom području vrlo brzo."

Bivši šef CIA-e Petraeus vjeruje da su ruski napadi na Moldaviju i baltičke zemlje mogući u nadolazećim godinama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ruski imperijalistički impuls nije slomljen. Sada nam je tim važnije pomoći Ukrajini da pobijedi. U isto vrijeme, moramo ojačati vlastite obrambene napore. Ne samo mi u Njemačkoj, nego i svi saveznici, da svima bude jasno: branit ćemo svaki pedalj teritorija NATO-a i odbiti svaki napad na našu slobodu. Tu odlučnost saveznika razumiju i potencijalni protivnici."

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za NATO-ov summit