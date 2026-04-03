Iranci srušili ponos Amerike: Zovu ga letećim tenkom, A-10 Warthog može izdržati skoro nemoguće

Otprilike u isto vrijeme kad je oboren američki borbeni avion F-15E u blizini Hormuškog tjesnaca, u peatk je pao i jurišni zrakoplov A-10 Warthog, izjavila su dva američka dužnosnika za New York Times.

Pilot je spašen, tvrde dužnosnici koji nisu iznijeli mnogo detalja o padu ovog aviona. Ugledni list piše kako su dužnosnici govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti operativnih informacija.

Riječ je o dvomotornom mlažnjaku, službenog naziva Thunderbolt, u operativnu je upotrebu ušao još 1976. godine. Svjetsku slavu stekao je tijekom Zaljevskog rata 1991., a kasnije i u Afganistanu, zahvaljujući iznimnoj sposobnosti pružanja bliske zračne podrške kopnenim snagama na izloženim položajima.

Anđeo čuvar, leteći tenk

Mnogi vojnici smatrali su ga svojim anđelom čuvarom, a zastrašujuća "rika" njegovog sedmocijevnog Gatling topa kalibra 30 milimetara, poznata postala je legendarna, piše CNN. Osim topa, ovaj jednosjed može nositi širok raspon naoružanja, uključujući projektile, navođene i nenavođene bombe te laserski navođene rakete, navodi se u informativnom listu Zračnih snaga.

Jedna od ključnih odlika A-10 je njegova izdržljivost, a tijekom Zaljevskog rata imao je stopu operativne ispravnosti višu od 95 posto. Zrakoplov je teško oklopljen kako bi izdržao izravne pogotke, a pilot je zaštićen titanskim oklopom. Zbog toga ga piloti često nazivaju "letećim tenkom".

Foto: Senior Master Sgt. Vincent De Groot/AFP/Profimedia

Opremljen najjačim oružjem

Dizajniran je tako da može nastaviti letjeti s jednim motorom, pa čak i s pola krila. U slučaju otkazivanja hidraulike, pilot može upravljati letjelicom pomoću mehaničkih kontrola. Njegova glavna zadaća je uništavanje tenkova, oklopnih vozila i drugih ciljeva na zemlji, zbog čega je opremljen snažnim topom GAU-8 kalibra 30 mm, jednim od najjačih ugrađenih oružja na bilo kojem borbenom avionu.

Unatoč dokazanim sposobnostima, vodstvo Zračnih snaga godinama je nastojalo umiroviti A-10. Glavni razlog su visoki troškovi održavanja pet desetljeća starog zrakoplova i cjelokupnog osoblja potrebnog za njegovu podršku. Plan je bio da njegovu ulogu u napadima na kopnene ciljeve i bliskoj zračnoj podršci postupno preuzme moderniji F-35.

Međutim, zrakoplov je zadržao snažnu podršku u Kongresu, koji je nedavnim Zakonom o ovlaštenju za nacionalnu obranu zatražio zadržavanje najmanje 103 primjerka u službi.

