U Indiji je izgrađen najviši željeznički mosta na svijetu. Nekih 35 metara viši od Eiffelova tornja, most Chenab nalazi se 359 metara iznad rijeke Chenab u indijskoj regiji Jammu i Kashmir.

Nakon desetljeća izgradnje, most u sjevernoj Indiji bit će otvoren za posjetitelje do kraja prosinca 2023. ili u siječnju 2024., objavilo je Ministarstvo željeznica u priopćenju za javnost u ožujku, piše CNN.

Most dug 1315 metara dio je šireg projekta koji Kašmirsku dolinu treba učiniti dostupnom mrežom indijskih željeznica. Uz most Chenab, projekt željezničke veze Udhampur-Srinagar-Baramulla (USBRL) uključuje ono što će postati najduži transportni tunel u zemlji i prvi kabelski most Indijskih željeznica.

Moćan alat za društvenu i političku integraciju

Za indijskog premijera Narendru Modija, koji je došao na vlast 2014. zahvaljujući nacionalizmu, ulaganja u infrastrukturu poput mosta Chenab i šireg projekta željezničke veze mogu se smatrati moćnim alatom za društvenu integraciju i političku integraciju.

"Most i veću povezanost koju on treba stvoriti, New Delhi će projicirati kao još jednu veliku pobjedu za razvoj regije", rekao je Michael Kugelman, direktor Instituta za južnu Aziju u Wilson centru.

Povezivanje Kašmirske doline s ostatkom Indije vlakom posebno će potaknuti regionalni industrijski i poljoprivredni sektor omogućavanjem željezničke povezanosti između doline i ostatka Indije u svim vremenskim uvjetima, kažu stručnjaci.

Prethodno je jedina kopnena ruta koja je povezivala dijelove Kašmira pod indijskom kontrolom s ostatkom zemlje bila vijugava 300 kilometara nacionalna autocesta Srinagar-Jammu, koja se zatvara tijekom dijela zime, a također je često mjesto prometnih nesreća.

Sredstvo integracije Kašmira u Indiju

"Imamo mnogo problema dok prolazimo cestom", rekao je za CNN Anil Kumar Mehendru, potpredsjednik New Kashmir Fruit Association. “Kada budemo povezani vlakom s ostatkom Indije, to će biti veliki poticaj za našu industriju, poljoprivredu kao i voćarstvo", dodao je.

Sushant Singh, viši suradnik u Centru za istraživanje politike u Indiji, rekao je da most ima i političke implikacije, jer se na njega gleda kao na "sredstvo integracije Kašmira u Indiju."

Prema Singhu, "povijesna nada" bila je da će željeznička veza, uključujući most Chenab, učiniti da se Kašmir "više osjeća kao dio Indije".

Ali Singh je za CNN rekao da "ostaje za vidjeti" smatraju li Kašmirci proširenu povezanost putem mosta i željezničke veze pozitivnim, s obzirom na to da je "posljednjih godina Kašmir potkopan politikama premijera Modija i njegove vlade koji su stvarno otuđili Kašmirce."

Indija je 2019. opozvala ustavnu odredbu kojom je dijelu Kašmira pod indijskom kontrolom dala autonomiju da postavlja vlastite zakone. Južni i istočni dijelovi regije ranije poznati kao indijska država Jammu i Kašmir postali su dva odvojena sindikalna teritorija, potez za koji je Modi tvrdio da će promicati stabilnost, smanjiti korupciju i potaknuti gospodarstvo.

"Poruka New Delhija, nakon tog poteza, bila je da će iskoristiti svoj veći stupanj kontrole nad Jammuom i Kašmirom kako bi mu donio veće razvojne koristi", rekao je Kugelman. "Koristit će most kao podatkovnu točku visoke vidljivosti, koja privlači pažnju kako bi dokazala da njegova strategija funkcionira."

Most je primjer napora da se proširi razvoj u zemlji

Iako je cjelokupni projekt uspostavljen 2002. prije nego što je Modi postao premijer, most Chenab već se reklamira kao glavni primjer njegovih napora da proširi razvoj u zemlji.

Indijski ministar željeznica Ashwini Vaishnaw rekao je u priopćenju za javnost da je "kultni most Chenab primjer takvih novih poglavlja i dimenzija razvoja koje je materijaliziralo inspirativno vodstvo časnog premijera."

Indija je uložila milijune u modernizaciju svoje infrastrukture. Modi je u veljači otvorio prvi dio brze ceste od 1386 kilometara koja povezuje glavni grad New Delhi s financijskim središtem Mumbaijem. Samo dionica brze ceste od 246 kilometara koštala je 1,4 milijarde dolara, objavila je vlada u priopćenju za javnost.

U tijeku je i izgradnja zapadnog namjenskog teretnog koridora, čiji je cilj rasteretiti željezničku mrežu Indije.