Incident u ruskoj tvornici! Devet poginulih u strašnoj eksploziji: Daleko je od Ukrajine, ali...

Foto: Screenshot X

Rusko ministarstvo civilne zaštite kazalo je da hitne službe obuzdavaju požar

23.10.2025.
6:45
Hina
Screenshot X
Devet osoba poginulo je u eksplozijama u tvornici blizu ruskog grada Čeljabinska na istočnim obroncima Južnog Urala u srijedu, rekao je regionalni guverner.

Aleksej Teksler, guverner Čeljabinske oblasti, na komunikacijskoj platformi Telegram je citirao preliminarne informacije, prema kojima se incident zbio u tvornici u gradu Kopejsku, istočno od Čeljabinska.

Teksler, koji nije imenovao tvornicu, u kasnijoj objavi na Telegramu je rekao da je došlo i do druge eksplozije, a da su na mjestu događaja raspoređene hitne službe kako bi se požar stavio pod kontrolu.

Hitne službe na terenu

Pet osoba je teško ozlijeđeno.

Teksler je da nema naznaka da je incident na bilo koji način povezan s aktivnošću bespilotnih letjelica.

Rusko ministarstvo civilne zaštite, koje su citirale novinske agencije, kazalo je da hitne službe obuzdavaju požar koji je izbio u tvornici.

Napad stigao iz Ukrajine?

Kopejsk je udaljen oko 2000 kilometar od Ukrajine i nalazi se blizu ruske granice s Kazahstanom.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Kijev sve učestalije koristi bespilotne letjelcie letjelice bi gađao tvornice i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriju susjedne zemlje.

Ukrajinske obavještajne službe također sabotiraju ruske obrambene tvrtke.

